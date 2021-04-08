Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site для быстрого создания сайтов на базе WordPress. Теперь для запуска сайта не требуется собственное доменное имя. Каждый клиент может воспользоваться бесплатным временным доменом. В дальнейшем к сайту можно привязать любой адрес.

Получить временный домен в REG.Site просто: достаточно выбрать подходящий тариф, а затем в мастере заказа в блоке «Домен для вашего сайта» нажать кнопку «Без домена». Далее сервис сгенерирует временный веб-адрес вида <уникальный номер>.trial.reg.site (номер генерируется автоматически). Домен предоставляется бессрочно, однако его всегда можно изменить, привязав к сайту любое доменное имя через карточку услуги REG.Site в Личном кабинете.

Опция в первую очередь подойдет тем, кто хочет быстро и без больших вложений протестировать бизнес-идею, гипотезу или оперативно запустить проект на базе REG.Site. А также тем, у кого уже есть концепция сайта, но пока нет подходящего домена.

«В REG.Site есть практически всё для запуска проекта в Сети, включая настроенный хостинг, SSL-сертификат, различные модули. Однако ранее выбрать шаблон без домена было невозможно, при этом у кого-то из клиентов его могло не быть, а кто-то не определился с выбором. Для подобных случаев мы и добавили возможность выбрать бесплатный временный домен. В REG.RU выступают за то, чтобы процесс создания сайта и выхода в онлайн был простым и доступным», — комментирует Михаил Хаёров, менеджер по продуктам хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.Site работает по принципу графического редактора, в котором можно выбрать один из готовых шаблонов сайта либо создать проект с индивидуальным дизайном без знания языков программирования и навыков веб-разработки. Всего клиентам доступно более 70 шаблонов (лендинги, интернет-магазины, персональные страницы) и 40 модулей: галерея, форма заявки, карта и другие. Адаптивный дизайн и тонкие настройки под мобильные устройства позволяют сайту отображаться корректно на большинстве устройств.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

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