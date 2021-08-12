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REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса для создания сайтов REG.Site — теперь каждому пользователю доступен тестовый месяц тарифа «‎Развитие» за 1 рубль. Создать и запустить интернет-проект можно на своём или временном домене.

Тестовый период в первую очередь подойдет тем, кто убеждён в том, что создать интернет-проект сложно — работа в REG.Site сопровождается серией пояснительных писем, доступны видеоинструкции, База знаний и техническая поддержка. Созданный сайт может быть любым: интернет-магазин, блог, портфолио, лендинг, страница компании и другое.

В тестовый период доступны все стандартные опции тарифа «Развитие»:

  • 85+ шаблонов сайтов различной тематики;
  • антивирусные проверки;
  • более 40 модулей для сайта;
  • сплит-тесты сайта;
  • адаптивный дизайн: проект одинаково хорошо будет отображаться на любом устройстве;
  • SSL-сертификат Let's Encrypt.

При этом триал-период имеет некоторые ограничения. Например, нельзя отправлять почту (злоумышленники не смогут использовать сервис для массовых рассылок), но формы сайта будут работать для получения заявок (10 в день). При продлении услуги почта разблокируется.

Получить тестовый месяц тарифа «‎Развитие» за 1 рубль можно один раз для одного аккаунта. За второй и последующие месяцы — плата по цене тарифа. Заказать пробный период могут только клиенты без партнёрского статуса, которые хотят впервые попробовать REG.Site. Для клиентов, которые ранее уже заказывали тестовый хостинг или REG.Site, а также для клиентов со статусом «Партнёр» тестовый период недоступен.

«Тестовый месяц в REG.Site — ещё один шаг к тому, чтобы сделать процесс создания сайта и выхода в онлайн доступнее. Теперь клиенты могут практически бесплатно получить шаблон сайта с настроенным хостингом и SSL-сертификатом и самостоятельно запускать свои проекты. И затем в течение тестового периода оценить все возможности и удобство сервиса», — комментирует Михаил Хаёров, менеджер по продуктам хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

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REG.Site работает по принципу графического редактора, в котором можно выбрать один из готовых шаблонов сайта либо создать проект с индивидуальным дизайном без знания языков программирования и навыков веб-разработки. Всего клиентам доступно более 85 шаблонов (лендинги, интернет-магазины, персональные страницы) и 40 модулей: галерея, форма заявки, карта и другие.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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