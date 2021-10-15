Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DVR
Digital Video Recorder
Цифровой видеорегистратор
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Публикаций - 55, упоминаний - 108
DVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Check Point Software Technologies 447 6
|MVPower 11 6
|Lenovo Group 1641 1
|TRENDnet 50 1
|Intracom Telecom 40 1
|Lenovo EMC - Iomega 45 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
|HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
|Hikvision - Хиквижн 30 1
|SAP SE 3220 1
|Cisco Systems 2056 1
|Western Digital Corporation - WDC 314 1
|Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
|Wargaming 90 1
|Synology Inc 130 1
|Dahua Technology 34 1
|G-Core Labs 64 1
|Seagate Technology 286 1
|Oracle Corporation 3363 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
|TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768643, в очереди разбора - 672327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768643, в очереди разбора - 672327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru