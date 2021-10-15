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DVR
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15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 1
12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения 1
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 2
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 2
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 2
10.08.2020 Check Point: троян Emotet активизировался после пятимесячного затишья 2
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 3
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 2
19.12.2019 Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 2
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 2
23.07.2019 Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике 2
10.09.2018 Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
13.04.2018 Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения 1
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей 1
04.04.2017 Western Digital начала выпуск дискового накопителя WD Purple емкостью 10 ТБ 1
28.02.2017 Check Point: активность программ-вымогателей во второй половине 2016 года удвоилось 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 1
08.09.2014 Ericsson: потоковое видео догоняет по популярности традиционное ТВ 2
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы 1
06.06.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России нового двухдиапазонного повторителя WN2500RP 1
21.03.2012 Kguard представила программу для удаленного видеонаблюдения KView 4
14.03.2012 Trendnet выпустила Wi-Fi медиамост с четырьмя портами Gigabit Ethernet 1
11.04.2011 Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ 2
12.01.2011 Seagate предлагает сторонним производителям сертифицированную систему хранения данных на базе GoFlex 1
27.12.2010 Системы видеонаблюдения поднимут рынок электронных компонентов 1
21.12.2010 Новая версия Net Hunter IP расширяет возможности управления системами видеонаблюдения 1
08.12.2010 Polyvision предлагает новый миниатюрный видеорегистратор PVDR-1665 1
23.11.2010 Netgear представила новые модели мультимедиа-серверов ReadyNAS Ultra 1
15.10.2010 Mitsubishi Electric представила решение для гибридных систем видеонаблюдения 2
27.09.2010 Roku обновила линейку ТВ приставок 1
08.09.2010 Крейсер «Звезда смерти» стал прототипом домашнего кинотеатра 1
19.08.2010 Motorola и Cincinnati Bell предлагают новый Multi-Room DVR 2
05.08.2010 Определены самые "умные" дома США 1
29.04.2010 Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения 1
06.04.2010 «АРМО-Системы» анонсировали новую программу видеонаблюдения для гибридных и IP-систем 2

Публикаций - 55, упоминаний - 108

DVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Check Point Software Technologies 447 6
MVPower 11 6
Lenovo Group 1641 1
TRENDnet 50 1
Intracom Telecom 40 1
Lenovo EMC - Iomega 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
Western Digital Corporation - WDC 314 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
Wargaming 90 1
Synology Inc 130 1
Dahua Technology 34 1
G-Core Labs 64 1
Seagate Technology 286 1
Oracle Corporation 3363 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 4
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 3
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 3
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
Google Android 10751 12
Microsoft Windows 10 6676 7
Check Point Global Threat Index 24 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 5
xHelper - вирус 15 5
JavaScript - Язык программирования 635 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Google Chrome - браузер 1119 2
Check Point ThreatCloud 53 2
Check Point Global Threat Impact Index 18 2
JSEcoin - криптовалюта 7 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
Microsoft Outlook 650 2
Linux Git Repository 2 2
PHP - Язык программирования 307 2
Apple iOS 5742 2
Western Digital - WD Purple 7 1
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 1
Ivideon Bridge 4 1
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 19 1
Seagate BarraCuda SSD 4 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management 2 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
MediaGet 4 1
Wargaming World of Warships 31 1
Seagate IronWolf HDD 13 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Netgear ReadyNAS Remote 6 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 856 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
G-Core Labs CDN 5 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Дягилев Василий 83 5
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
Дергилёв Никита 40 1
Кирьянова Александра 42 1
Червяков Сергей 1 1
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 1
Palma Michael - Палма Майкл 1 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Петровских Алексей 1 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Европа 3788 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Восточная Европа 1691 1
Европа Западная 618 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Check Point Research 47 4
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768643, в очереди разбора - 672327.
Создано именных указателей - 46354.
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