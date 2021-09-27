Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пищевая промышленность Продукты питания
Публикаций - 200, упоминаний - 206
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 4567 2
|Ростех - Ростехнологии 2514 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
|Газпром ПАО 991 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 1
|Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru