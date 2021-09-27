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Пищевая промышленность Продукты питания



27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 2
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
12.08.2021 ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20% 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 1
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий 1
11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности 2
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
16.03.2021 Наталия Рубахова, LeverX Group: Что может привнести в ИТ и бизнес дизайн-мышление 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
11.03.2021 Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
24.02.2021 Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации 1
03.02.2021 Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточный контроль химического состава материалов 1
28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
03.12.2020 Сбер прогнозирует финпоказатели бизнеса за один час 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Искусственный интеллект научился определять вязкость нефти 1
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 1
28.09.2020 Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания 1
21.09.2020 ABB расширяет семейство малых роботов быстрым и мощным IRB 1300, предназначенным для работы в ограниченном пространстве 1

Публикаций - 200, упоминаний - 206

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4567 2
Ростех - Ростехнологии 2514 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Газпром ПАО 991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 916 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1269 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1437 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1146 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1162 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 1
Website - Вебсайт 8484 1
Сервер - Серверные платформы 9687 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 245 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 54 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 1
Apple iOS 6390 2
Google Android 11926 2
Microsoft Office 3232 1
Google TensorFlow 69 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 1
1С:ERP Управление предприятием 267 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 1
Узбекистан - Республика 1279 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 1
Украина 6157 1
Польша - Республика 1547 1
Китай - Тайвань 2044 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 106 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 2
Мошенничество - Махинации 1902 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 145 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
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