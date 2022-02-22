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Мосгорсуд Московский городской суд Районные суды Москвы



22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 2
08.02.2022 Российские силовики крепко взялись за хакеров. Уничтожена третья за месяц группировка 1
25.01.2022 Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде 2
14.01.2022 Впервые раскрыты реальные доходы Google в России 2
24.12.2021 Google получила в России первый в истории ИТ оборотный штраф. С нее требуют 7,2 миллиарда 1
23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай 1
16.12.2021 Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 2
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 3
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб 1
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр 2
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 2
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 1
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании 2
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 3
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 5
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
26.05.2021 Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде 2
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 2
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 2
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 2
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3

Публикаций - 266, упоминаний - 327

Мосгорсуд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9874 36
Telegram Group 716 34
Microsoft Corporation 22063 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1898 23
Apple Inc 10420 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7940 20
Meta - Facebook 4177 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 20
Yandex - Яндекс 4829 17
Twitter 2351 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8652 16
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 15
Компьюлинк ГК - Compulink 385 14
Merlion - Мерлион 366 13
1С-Битрикс - Bitrix 5310 11
5553 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 10
1С-ИжТиСи 4959 10
Ростех - Ростехнологии 2426 10
Т-Платформы - T-Platforms 335 10
VK - Mail.ru Group 2960 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6394 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1132 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 719 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 7
Adobe Systems 1398 7
АФК Система ПАО 1617 7
Amazon Inc - Amazon.com 2576 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1484 6
Zello 20 6
Sony 6088 5
Крок - Croc 1592 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 88 5
DigitalOcean 16 5
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 37 5
21 век – ТВ - Народный телефон 473 5
Симбиотел 12 5
Воентелеком 138 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 4
Assist - Ассист 168 15
Аэрофлот 631 13
Евросеть 1390 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5049 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 10
LinkedIn 554 9
Альфа-Банк 1434 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 8
ПСБ - Промсвязьбанк 662 8
Почта России ПАО 1830 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 608 7
ИСК - Ижевская строительная компания 516 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 6
Avito - Авито 208 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1799 5
Gett 64 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 207 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 4
ЮКОС НК 138 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 4
PPE Group 15 4
Согласие СК 462 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
ВТБ - ВТБ24 645 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 4
FGI Wireless 11 4
Восточный Банк 201 4
ПромСвязьКапитал 75 4
РЖД - Российские железные дороги 1414 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 3
РУСАЛ - Объединённая компания 33 3
Возрождение - Коммерческий банк 133 3
eBay Inc 1571 3
Вода Крыма ГУП РК 4 3
Wildberries - Вайлдберриз 172 3
Universal Pictures 54 3
Почта Банк 310 2
ГПБ - Газпромбанк 824 2
РВК - Российская венчурная компания 521 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 81
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1100 59
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 53
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 27
Президент Российской Федерации 3124 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 23
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7670 19
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2623 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7622 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3006 12
Верховный суд Российской Федерации 629 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 11
Правительство РФ 7123 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 7
Администрация Президента РФ 871 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 141 5
Счётная палата РФ 581 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1390 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 386 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 495 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 4
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 93 4
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 303 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 207 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 7
Единая Россия - Политическая партия 241 6
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 4
АФТ - Ассоциация Финтех 117 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 24 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 12 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 196 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
Руссофт - Russoft 359 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31559 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 26
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2598 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1853 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7882 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1571 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2882 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3356 10
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 873 10
Website - Вебсайт 3420 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4154 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1084 8
Мобильное приложение - Mobile app 2904 7
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3489 5
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WhatsApp Messenger 714 10
Telegram - Мессенджер 97 10
Microsoft Azure 1239 9
Google Android 11699 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 8
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 637 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 155 5
Apple iOS 6304 5
Linux OS 7472 5
Microsoft Windows 10 11235 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 5
WeChat - Мессенджер 101 4
Microsoft Windows XP 2385 4
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