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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосгорсуд Московский городской суд Районные суды Москвы
Публикаций - 266, упоминаний - 327
Мосгорсуд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2481 20
|Левин Борис 43 19
|Дуров Павел 225 16
|Исанин Антон 1422 16
|Врублевский Павел 84 15
|Жаров Александр 171 14
|Лящ Михаил 40 14
|Карчев Олег 18 13
|Абрамов Алексей 29 13
|Мангутов Владислав 16 12
|Симоненко Вячеслав 28 11
|Опанасенко Всеволод 117 10
|Чичваркин Евгений 158 10
|Артимович Игорь 23 10
|Никифоров Николай 1145 9
|Пермяков Максим 22 9
|Кулин Филипп 39 8
|Артимович Дмитрий 24 8
|Нечаев Андрей 21 8
|Левин Леонид 107 7
|Ананьев Алексей 108 7
|Поспелов Георгий 8 6
|Шилов Сергей 70 6
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 6
|Страх Александр 41 6
|Ананьев Дмитрий 64 6
|Навальный Алексей 60 6
|Дерипаска Олег 32 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Нащекин Алексей 111 5
|Богатов Антон 79 5
|Дадинский Сергей 7 5
|Титов Борис 36 5
|Михайлов Сергей 37 5
|Давыдов Александр 42 5
|Ходорковский Михаил 40 5
|Медведев Дмитрий 1595 5
|Власкин Андрей 16 5
|Лунина Наталья 8 5
|Тамодин Николай 46 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru