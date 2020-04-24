Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильное автоматизированное рабочее место
Публикаций - 77, упоминаний - 90
Мобильное автоматизированное рабочее место упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 11126 5
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 3
|Acer Group 2272 3
|Ростех - Ростехнологии 2476 2
|Qualcomm Technologies 1613 1
|Крок - Croc 1602 1
|NVision Group - Энвижн Груп 659 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 273 1
|Apple Inc 10491 1
|Red Hat 1169 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2056 3
|Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
|Белозеров Олег 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983809.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983809.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru