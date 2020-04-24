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Мобильное автоматизированное рабочее место



24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»
24.04.2006 Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место

Публикаций - 77, упоминаний - 90

Мобильное автоматизированное рабочее место упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11126 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 3
Acer Group 2272 3
Ростех - Ростехнологии 2476 2
Qualcomm Technologies 1613 1
Крок - Croc 1602 1
NVision Group - Энвижн Груп 659 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 273 1
Apple Inc 10491 1
Red Hat 1169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2056 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2432 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7782 7
Правительство РФ 7473 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1497 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1416 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1017 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 926 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1432 2
Президент Российской Федерации 3307 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2382 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 19433 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7483 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13581 22
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2162 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3558 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4962 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8545 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4055 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3756 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2495 10
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 683 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3806 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1024 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 762 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1285 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1322 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1329 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6032 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2437 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 718 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 13 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 163 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 163 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 101 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 863 1
Открытые данные - Open data 210 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1704 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 17 1
Microsoft Office 3201 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 104 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2155 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 148 1
Белозеров Олег 24 1
Китай - Тайвань 1836 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2126 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12822 2
Россия - ПФО - Самарская область 894 2
Германия - Федеративная Республика 8460 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 249 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2080 1
Россия - УФО - Тюменская область 823 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1639 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2944 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1241 2
Мошенничество - Махинации 1199 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 10 1
From door to door - От двери до двери 27 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2168 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 73 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983809.
Создано именных указателей - 71623.
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