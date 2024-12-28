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АДВ ГК Коммуникационная группа ADV Tech

АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech

АДВ — крупнейшая российская коммуникационная группа. В группе работает более 1500 сотрудников на 2023 год. Группа объединяет 25 компаний, предоставляющих спектр профессиональных услуг в области маркетинга и сопутствующих сервисов: маркетинговые коммуникации, маркетинговая стратегия, медийная реклама, управление клиентским опытом (CX), креатив, контент, управление связями с общественностью (PR), взаимодействие с органами государственной власти (GR) и многое другое. Технологический дивизион группы ADV Tech также разрабатывает инновационные решения для маркетинга, в том числе развивает отечественного «цифрового двойника» рекламного агентства на основе искусственного интеллекта — АЙЗЕК. 


28.12.2024 Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России 1
24.12.2024 89% российских компаний инвестируют в работу с данными до двадцатой доли своего бюджета 1
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» 1
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» 1
17.05.2023 «Магнит» и Aggregion запускают новый сервис работы c обезличенными данными ритейлера 1
29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. 1
18.01.2023 «АДВ консалтинг» представляет комплексное решение для моделирования сетей связи FlexIPAM 1
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
27.01.2021 Предложения товаров, которые можно купить прямо на «Яндекс.Маркете», станут заметнее 1
04.08.2020 Стартап-студия группы АДВ проинвестировала первые стартапы 1
16.07.2019 «Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ 1
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск 1
15.09.2017 Рекламная группа АДВ использует машинное обучение для планирования и закупки всех медиа 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
31.05.2016 Алексей Фролов - Главные тренды рынка – SDN и интернет вещей 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
19.06.2015 Алексей Фролов - Переход на SDN уже стартовал 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
09.10.2014 У ИТ-компаний Севастополя появилось лобби 1
13.08.2014 Поставки ИТ операторам связи сокращаются 1
23.10.2013 «АДВ Маркетинг Сервисез» внедрила систему бизнес-анализа от Infor 1
24.10.2011 ДИЦ анонсировала две новые программы на платформе «Турбо9»: «Зарплата» и «Автотранспорт» 1
10.06.2011 В Рунете появится реалити-шоу про стартапы и инвестиции 1
20.05.2008 «Первая грузовая компания» построила АСУ подвижным составом 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

АДВ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 9
Robokassa - Робокасса 51 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
Ciena 202 5
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
АйТи 1365 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Yandex - Яндекс 7340 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Информзащита 756 2
Diasoft - Диасофт 870 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
ADV LaunchPad 1 1
Telegram Group 1983 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Quest Software 41 1
Intel Corporation 12197 1
X Corp - Twitter 2845 1
1С-Рарус 887 1
Infor - infor business AG 240 1
SoftServe 13 1
ИнтэлЛекс - Intellex 18 1
РВК - Российская венчурная компания 549 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Ингосстрах СПАО 421 9
Русагро Группа Компаний 277 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 94 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 15 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 9
Мосводоканал МГУП 66 4
ВТБ - Почта Банк 466 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Media Direction Group 3 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Газпром нефть 618 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 964 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
WhatsApp Messenger 1081 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Google Gmail 946 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Microsoft Office Excel 1197 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple Pay 489 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Яндекс.Маркет 937 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Windows 15657 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Linux OS 9937 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Магнит Datalab 1 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 28 1
Infor BI OLAP 1 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Гурко Денис 11 10
Петров Михаил 138 9
Беляев Владислав 84 9
Шевченко Владимир 146 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Осоченко Евгений 7 5
Фролов Алексей 20 5
Вольпе Борис 91 4
Меднов Сергей 124 4
Малышев Александр 37 4
Коробков Дмитрий 2 2
Шоржин Валерий 58 2
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 50 1
Алексеева Ирина 9 1
Ворошилов Павел 9 1
Касимов Вячеслав 29 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 67 1
Македонский Сергей 47 1
Стрелкова Александра 6 1
Медведкова Ольга 3 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 38 1
Шубин Иван 7 1
Перевозчиков Игорь 1 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Дьяков Вадим 3 1
Пушков Алексей 11 1
Гавришев Алексей 2 1
Путин Владимир 3171 1
Галицкий Александр 106 1
Кудрявцев Максим 41 1
Горелкин Антон 93 1
Хинштейн Александр 142 1
Соколова Екатерина 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Европа 21767 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 15 2
Европа Восточная 3075 1
Палестина - Сектор Газа 19 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 20 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Грузия 1240 1
Закавказье - Transcaucasia 122 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 18 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 9
Черкизон - Черкизовский рынок 154 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Экономический эффект 1067 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Страхование - Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 6 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 5 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 9
Эксперт ГК 14 9
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 14
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 2
Forrester Research 821 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
CNews AWARDS - награда 519 4
CNews APPWards 36 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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