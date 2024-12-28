АДВ ГК Коммуникационная группа ADV Tech
АДВ — крупнейшая российская коммуникационная группа. В группе работает более 1500 сотрудников на 2023 год. Группа объединяет 25 компаний, предоставляющих спектр профессиональных услуг в области маркетинга и сопутствующих сервисов: маркетинговые коммуникации, маркетинговая стратегия, медийная реклама, управление клиентским опытом (CX), креатив, контент, управление связями с общественностью (PR), взаимодействие с органами государственной власти (GR) и многое другое. Технологический дивизион группы ADV Tech также разрабатывает инновационные решения для маркетинга, в том числе развивает отечественного «цифрового двойника» рекламного агентства на основе искусственного интеллекта — АЙЗЕК.
АДВ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Денис 11 10
|Петров Михаил 138 9
|Беляев Владислав 84 9
|Шевченко Владимир 146 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Фролов Алексей 20 5
|Вольпе Борис 91 4
|Меднов Сергей 124 4
|Малышев Александр 37 4
|Коробков Дмитрий 2 2
|Шоржин Валерий 58 2
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 50 1
|Алексеева Ирина 9 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Касимов Вячеслав 29 1
|Бобров Сергей 11 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Македонский Сергей 47 1
|Стрелкова Александра 6 1
|Медведкова Ольга 3 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Акимов Евгений 38 1
|Шубин Иван 7 1
|Перевозчиков Игорь 1 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Пушков Алексей 11 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Галицкий Александр 106 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Горелкин Антон 93 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Соколова Екатерина 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 9
|Эксперт ГК 14 9
|Ведомости 996 1
|Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
|Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
|СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
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