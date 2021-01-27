Предложения товаров, которые можно купить прямо на «Яндекс.Маркете», станут заметнее

В ближайшее время предложения тех магазинов, которые подключены к логистическим и платежным технологиям «Яндекса», и чьи товары можно купить прямо на «Маркете», начнут отображаться на карточках товаров и в результатах поиска по «Маркету» в отдельном блоке над остальными предложениями.

Покупатели все чаще отдают предпочтение площадкам, где можно собрать все нужные товары в одну корзину и получить хороший сервис. Благодаря тому, что процесс покупки происходит прямо на «Маркете», сервис может контролировать качество доставки до потребителя, процессы оплаты и возврата.

Первые изменения уже произошли в карточках товаров мобильной версии «Яндекс.Маркета». Если раньше на карточке можно было увидеть только одно предложение от партнеров маркетплейса с самой низкой ценой, то теперь будут видны предложения всех продавцов. В феврале 2021 г. в мобильной и десктопной версиях все предложения партнеров маркетплейса будут показаны в отдельном блоке над теми предложениями, у которых нет возможности покупки на «Маркете».

В блоке «Низкая цена» теперь отображаются предложения с покупкой на «Маркете», но при их отсутствии там могут быть показаны предложения, размещающиеся по рекламной модели.

Рекламная модель (АДВ) — когда магазины принимают заказы на своем сайте — также останется, и «Маркет» продолжит вести трафик на сайты партнеров. Для партнеров, которые принимают заказы у себя на сайтах, единственным изменением будет то, что такие предложения будут демонстрироваться после блока предложений товаров, которые можно купить прямо на «Маркете». Если один и тот же магазин продает товар на маркетплейсе и размещает его для получения трафика на собственный сайт, предложение появится на карточке и в результатах поиска дважды.

«На рынке происходят большие изменения — по оценке аналитиков «Маркета», доля маркетплейсов в общем объеме онлайн-торговли выросла за последние несколько лет с 13% до 30%. Покупатели все чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать нужные товары в одну корзину и получить сервис предсказуемого качества. В ответ на рост востребованности покупок на маркетплейсах мы в первую очередь фокусируемся на этом сценарии на «Маркете», — сказала Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

«Яндекс.Маркет» 15 января резко снизил комиссию за продажу — сейчас для товара любой категории и стоимости партнеры платят 2% от цены. Комиссия берется за исполненный заказ — то есть этот показатель можно сопоставлять с долей рекламных расходов (ДРР) от выручки, полученной от рекламы на «Маркете». Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.