Стартап-студия группы АДВ проинвестировала первые стартапы

ADV LaunchPad, студия стартапов, созданная одной из крупнейших российских рекламных групп АДВ при поддержке «Вымпелкома», до конца года профинансирует 10 технологических проектов, суммарно вложив в их капитал 15 млн рублей.

Студия уже поддержала 2 стартап-проекта, в каждый из которых проинвестировала 1,5 млн рублей, это VIDI — маркетплейс для заказа рекламных роликов с постоплатой; Babily — сервис для мам и малышей, помогающий вводить прикорм на основе педиатрической схемы с возможностью бесконтактной доставки до двери.

ADV LaunchPad финансирует в стартап-проекты основателей с высокой экспертизой в рекламе и маркетинге на стадии идеи. Студия помогает создать стартап с нуля, минимизировать риски провала, ускорить создание MVP. Студия также берет на себя всю юридическую и бухгалтерскую работу по созданию и развитию стартапа, а также помогает привлекать новые инвестиций в компанию на следующей стадии развития.

В арсенале студии есть все необходимые инструменты, технологии и инфраструктура для быстрой разработки жизнеспособных продуктов, готовых к масштабированию. Студия предоставляет предоставляет доступ к специалистам по CJM, UX/UI, Front/Back, backlog grooming, продуктовой и сквозной аналитике, юнит-экономике, проведению исследований, диагностике и др. Эти возможности стартап-проекту доступны бесплатно.

«Наша задача — найти и вырастить перспективные продуктовые команды до венчурных раундов, чтобы дать им возможность безостановочно развиваться на целевых рынках в том числе за пределами РФ. Для этого у нас есть необходимый опыт, связи и репутация. Мы активно ищем предпринимателей с глубокой экспертизой и пониманием направления развития продукта», — отметил руководитель стартап-студии ADV LaunchPad Вадим Дьяков, CEO ADV LaunchPad.

Программа-интенсив по превращению идеи в бизнес длится 6 месяцев, за это время стартапы совместно с экспертами ADV LaunchPad проводят проблемные интервью с клиентами, находят способ принести ценность для клиентского сегмента, работают над привлечением seed-раунда С первого дня программы с командой стартапа еженедельно работают профессиональные трекеры и более 20 экспертов студии в области клиентского маркетинга, рекламных технологий, аналитики и построения продаж. Каждую неделю команда должна выполнить намеченный план задач, проверить одну или несколько гипотез, приблизиться к своей конечной цели.

Кроме того, участники наборов студии имеют доступ к к сотням клиентов и десятками агентств, работающих с группой АДВ, частными и институциональными инвесторами, сотрудничающими со студией.

До 30 августа стартап-студия планирует рассмотреть заявки команд, заинтересованных в развитии собственного бизнеса в рекламной индустрии и привлечении инвестиций от лидера рынка.