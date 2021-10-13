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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минтруд РФ
Министерство труда и социальной защиты
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 183, упоминаний - 267
Минтруд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 32
|Четвернин Алексей 651 18
|Семенов Алексей 67 10
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Осипов Владимир 17 9
|Скляр Алексей 49 9
|Терещенко Денис 38 9
|Албычев Александр 74 9
|Симаков Олег 106 9
|Паршин Максим 141 9
|Новиков Андрей 23 8
|Меджитов Тимур 56 8
|Егоров Максим 23 8
|Казарин Станислав 100 8
|Рудзевич Мария 34 8
|Рымар Максим 36 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Cычев Алексей 8 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Петрушин Андрей 64 8
|Ципорин Павел 51 8
|Кирюшин Сергей 52 8
|Хайруллин Айрат 39 8
|Кулешов Василий 11 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
|Власов Сергей 76 8
|Малахов Александр 16 8
|Панов Евгений 16 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Копырин Федор 11 8
|Христенко Павел 11 8
|Кудрин Алексей 63 8
|Малков Павел 38 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Песчанских Георгий 37 8
|Соломин Никита 8 8
|Карапузов Алексей 12 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759192, в очереди разбора - 662882.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759192, в очереди разбора - 662882.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru