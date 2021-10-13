Минтруд РФ

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Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях 1

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Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 2

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Эксперты Directum представят новый продукт HR Pro на конференции HR Tech 2021 1

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