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Минтруд РФ
Министерство труда и социальной защиты


13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 1
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
23.09.2021 «Эркафарм» переходит на безбумажный документооборот от HRlink 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 1
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» 1
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 1
12.08.2021 Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 2
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 2
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 3
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота 2
26.04.2021 На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 2
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО 1
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях 1
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 2
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1
18.02.2021 Эксперты Directum представят новый продукт HR Pro на конференции HR Tech 2021 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 4
28.12.2020 Исследование: дефицит специалистов в области кибербезопасности снизился на 5% в 2020 году 3
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 2
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
03.12.2020 В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 2

Публикаций - 183, упоминаний - 267

Минтруд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
Восход ФГБУ НИИ 365 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Yandex - Яндекс 4101 10
VK - Mail.ru Group 2483 9
Бинго-Софт - Акцент 10 8
Microsoft Corporation 11060 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Directum - Директум 645 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
SAP SE 3211 5
InfoWatch - Инфовотч 607 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
3733 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Cisco Systems 2038 4
Крок 1219 4
ОТР 135 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Барс груп 402 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Diasoft - Диасофт 354 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Facebook 3765 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Luxms 14 2
Google LLC 7144 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Программный продукт ГК 92 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
АйТи 751 2
Intel Corporation 4169 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Tionix - Тионикс 48 2
Компьюлинк УСП 66 2
IBM 3537 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
Почта России ПАО 1572 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
X5 Group 599 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Зарубежнефть 27 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Алроса АК 81 2
Мосэнерго ПАО 49 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Пепеляев Групп 25 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 2
Транснефтьэнерго 5 2
Газпром ПАО 520 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Coca-Cola Company 112 1
Согласие СК 44 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Barclays 50 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Jaguar Land Rover 63 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 72
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 52
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 25
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 22
Правительство РФ 2201 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 17
Президент Российской Федерации 1439 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 16
Федеральное казначейство России 766 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 8
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 8
Счётная палата РФ 460 8
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 8
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Знание - Российское общество 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 26
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 3
Microsoft Windows 10 6629 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Skype 1467 2
Microsoft Teams 214 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Linux OS 4253 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Apple iOS 5741 2
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 2
Google Android 10750 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
WhatsApp Messenger 654 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Путин Владимир 1824 32
Четвернин Алексей 651 18
Семенов Алексей 67 10
Медведев Дмитрий 1433 10
Осипов Владимир 17 9
Скляр Алексей 49 9
Терещенко Денис 38 9
Албычев Александр 74 9
Симаков Олег 106 9
Паршин Максим 141 9
Новиков Андрей 23 8
Меджитов Тимур 56 8
Егоров Максим 23 8
Казарин Станислав 100 8
Рудзевич Мария 34 8
Рымар Максим 36 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Cычев Алексей 8 8
Швиндт Антоний 13 8
Петрушин Андрей 64 8
Ципорин Павел 51 8
Кирюшин Сергей 52 8
Хайруллин Айрат 39 8
Кулешов Василий 11 8
Наволоцкий Евгений 11 8
Власов Сергей 76 8
Малахов Александр 16 8
Панов Евгений 16 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Катамадзе Анна 72 8
Геллер Анатолий 12 8
Копырин Федор 11 8
Христенко Павел 11 8
Кудрин Алексей 63 8
Малков Павел 38 8
Лысенко Эдуард 209 8
Песчанских Георгий 37 8
Соломин Никита 8 8
Карапузов Алексей 12 7
Россия - Российская федерация - РФ 57309 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 8
Россия - Калужская область 571 8
Россия - Новосибирская область 815 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - Ростовская область 861 3
Казахстан - Республика 2627 3
Европа 3745 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - Волгоградская область 397 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Астраханская область 371 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Ульяновск 292 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 16
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
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