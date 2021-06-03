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Металлургия Металлургическая промышленность День металлурга третье воскресенье июля



03.06.2021 Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
23.01.2018 ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy

Публикаций - 173, упоминаний - 187
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
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