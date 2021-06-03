Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Металлургия Металлургическая промышленность День металлурга третье воскресенье июля
Публикаций - 173, упоминаний - 187
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru