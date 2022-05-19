Аскон Ascon Аскон – Системы проектирования Аскон Интеграция
АСКОН - российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер по созданию информационных систем для промышленности. Основан в 1989 году, входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний.
Аскон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Максим 20 21
|Оснач Дмитрий 13 13
|Зыков Олег 13 11
|Бахин Евгений 20 11
|Голиков Александр 12 10
|Нечипоренко Максим 8 7
|Горохов Сергей 11 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Шувалов Евгений 12 5
|Порошенко Петр 23 5
|Андриченко Андрей 8 5
|Гарринчев Сергей 5 4
|Нестеров Алексей 84 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Смирнов Алексей 166 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Морозова Анастасия 34 3
|Макаров Валентин 173 3
|Нуралиев Борис 244 3
|Путин Владимир 2542 3
|Новодворский Алексей 104 2
|Шаров Борис 71 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Рыжиков Сергей 110 2
|Миллер Алексей 19 2
|Зеленский Владимир 14 2
|Васильев Владислав 42 2
|Захаров Владимир 16 2
|Сизов Василий 0 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Карпицкий Олег 9 2
|Егорцев Евгений 2 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Вознюк Александр 2 2
|Петров Александр 14 2
|Шадаев Максут 460 2
|Касперская Наталья 248 2
|Егоров Владимир 64 1
|Слышкин Василий 66 1
|Елистратов Дмитрий 0 1
|500 Startups 4742 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 7
|IDC - International Data Corporation 4671 6
|Gartner - Гартнер 3301 5
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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