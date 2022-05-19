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Аскон Ascon Аскон – Системы проектирования Аскон Интеграция

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция

АСКОН - российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер по созданию информационных систем для промышленности. Основан в 1989 году, входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний.


19.05.2022 IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане
18.04.2022 «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве
12.04.2022 «Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон»
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
03.11.2021 Treolan стала дистрибьютором «Аскон»
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон»
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями
01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»
29.07.2019 «Аскон» выпустил новую версию САПР «Компас-строитель»
11.01.2019 «СПб-гипрошахт» внедрила систему автоматизации электронного документооборота компании «Аскон»
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»
25.10.2018 «Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM»
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11%
29.09.2016 Корпорация «Стратегические пункты управления» внедрила СЭД на базе Docsvision
26.09.2016 «1С» создала совместное предприятие с «Асконом»
26.09.2016 «Аскон» и «1С» создают СП для разработки отечественных ТИМ/BIM-решений
26.11.2015 «Аскон» открыл офис во Владивостоке
21.10.2015 «Аскон» выпустил систему Pilot-ICE Enterprise для управления участниками строительных проектов
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»
12.05.2015 Шведы купили у «Аскона» геометрическое ядро
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР»
12.03.2015 «Аскон» поставил рекорд выручки. Ее половина приходится на оборонку
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР»
14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов
21.04.2014 «Аскон» прекратит финансирование облачной PLM-системы Dexma
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID
02.04.2014 «Аскон» резко замедлил рост и провел реорганизацию
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб.
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
25.10.2013 Разработчик САПР для российской оборонки выпустил игру для iPhone и iPad

Публикаций - 298, упоминаний - 346

Аскон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компас 169 55
6072 42
Autodesk 564 41
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 28
Microsoft Corporation 22497 26
C3D Labs 30 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
Dassault Systemes 201 17
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 15
Renga Software - Ренга Софтвэа 15 14
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 18 14
Siemens AG - Siemens Group 2311 14
Intel Corporation 11262 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 11
Oracle Corporation 6035 11
SAP SE 4595 11
Dr.Web - Доктор Веб 1186 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 10
Нанософт 74 10
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 10
Softline - Софтлайн 1870 9
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 60 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Галактика - Корпорация 1077 7
Top Systems - Топ Системы 30 7
Парус Корпорация 442 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 90 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
ANSYS 53 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 5
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 5
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 5
Askona Life Group - Аскона 75 44
Газпром ПАО 1008 12
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
Открытие ФК 2713 5
Роснефть НК 434 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Точка 1820 4
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 5 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 4
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 5 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 4
МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование 1 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 3
Bentley Motors 64 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
Гипроспецгаз 5 3
Гипрогазцентр 17 3
Газпром ВНИПИгаздобыча 11 3
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 3
Подземгидроминерал НПЦ 4 3
Газпром промгаз 8 3
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 3
Геометрия НПО 64 3
Ростех - Вертолеты России 149 3
Газпром нефть 439 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Президент Украины 92 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
СБУ - Служба безопасности Украины 70 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 19 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 0 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
Судебная власть - Judicial power 225 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Политех - Политехнический музей 25 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
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СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 125
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 68
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 18
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 13
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 8
Экспорт - Экспортные операции 1024 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 7
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 7
Физическое лицо - Физлицо 1548 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 6
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Английский язык 764 5
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Ведомости 375 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
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ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий 0 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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