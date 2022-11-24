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Кроссплатформенность межплатформенность cross-platform

Кроссплатформенность - межплатформенность - cross-platform


24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1
23.11.2022 Бесшовный переход на отечественное ПО: редактор «Автограф» теперь в Axoft 1
10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 1
20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1
19.10.2022 «Систэм электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов 1
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1
10.10.2022 Выбираем RPA-платформу прямо сейчас, или Как закрыть потребности рынка в условиях импортозамещения 1
07.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA 1
26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф» 1
25.08.2022 Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews 1
24.08.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022 1
28.07.2022 Россияне создали библиотеку алгоритмов для разработки квантового ПО 1
19.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф» 1
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» 1
01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 1
30.06.2022 X-Com выпустила графический редактор «Автограф» 1
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams 1
17.06.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022 1
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
26.04.2022 Путь с нуля до лидеров рынка: Иван Мельников — о платформе роботизации Robin RPA 1
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
28.02.2022 Как организовать контроль удаленной работы? 1
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
30.09.2021 Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать 1
03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота» 1
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
26.05.2021 Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

Публикаций - 162, упоминаний - 163
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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