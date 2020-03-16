Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 106259
ИКТ 8735
Организации 6785
Ведомства 1330
Ассоциации 702
Технологии 3023
Системы 18934
Персоны 41554
География 1682
Статьи 1277
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1694
Мероприятия 827

Здравоохранение Нервная система Nervous system Мозг Brain центральный отдел нервной системы Инсульт и черепно-мозговые травмы Stroke and traumatic brain injuries Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

 


 
 
 


16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица
20.11.2014 Восемь приложений для тренировки мозгов
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений
15.10.2013 Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО
29.08.2013 Мозгом человека можно управлять через интернет
13.07.2013 Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг
30.05.2013 Еда управляет нашим мозгом?
16.01.2013 Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг
03.02.2012 Ученые сумели услышать "голос мозга"
14.11.2011 Паразиты в мозгу приводят к шизофрении
25.02.2011 Сканирование мозга детей выявит будущих преступников
08.12.2010 Поврежденный спинной мозг у крыс заменили электромостом
13.11.2010 Спор о глиальных клетках: мозгу важны не только нейроны
11.10.2010 Стволовые клетки восстановят спинной мозг
09.06.2010 «Умный» свет в Москве начнет работать без «мозгов»
04.09.2009 Тетрис развивает головной мозг
14.11.2007 Создан новый прототип протеза руки, управляемый мозгом
25.06.2007 В Hitachi создали «Интерфейс между мозгом и машиной»
06.06.2007 Экстази вредит мозгу и ухудшает память
21.08.2006 По утрам человеческий мозг "загружается" как компьютер
04.08.2006 Сканирование мозга предсказывает интеллектуальное развитие
10.01.2006 Человеческий мозг работает как поисковая система
12.11.2004 Робот будет гоняться за мыслями по мозгу

Публикаций - 1116, упоминаний - 1402

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23402 48
IBM - International Business Machines Corp 9170 36
Google LLC 10876 30
Samsung Electronics 9674 24
Apple Inc 11113 23
Элемент ГК - Elementec 25 22
Intel Corporation 11627 21
Yandex - Яндекс 5572 15
Nvidia Corp 3204 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2733 10
LG Electronics 3530 9
HP Inc. 5500 8
Nintendo 733 8
Twitter 2686 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9998 7
Huawei 3462 6
Amazon Inc - Amazon.com 2781 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 5
Siemens AG - Siemens Group 2531 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1750 4
Xiaomi 1261 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4112 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7998 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 915 4
ГКС - Группа компаний Систематика 335 3
VK - Mail.ru Group 3185 3
Dell EMC 4893 3
PayPal 644 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 998 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1000 3
AMD - Advanced Micro Devices 3838 3
Neuralink 7 2
Ланит - Datana - Датана 15 2
Diasoft - Диасофт 590 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 323 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 678 2
РТИ Микрон - Micron 1217 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6863 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5705 11
Лента - Сеть розничной торговли 1669 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Самолёт ГК 1650 3
LinkedIn 580 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 122 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2337 2
ГПБ - Газпромбанк 928 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 66 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 212 1
Bayer AG - Байер 76 1
X5 Group 806 1
Lockheed Martin 750 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 176 1
Евросеть 1397 1
Альфа-Банк 1581 1
Abbott Laboratories 11 1
Абсолют Банк 150 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1802 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 317 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17796 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10309 22
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 13
Президент Российской Федерации 3669 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8934 5
Правительство Москвы 1970 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1512 3
Администрация Президента РФ 977 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2795 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2322 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 827 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1073 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 853 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 1
Судебная власть - Judicial power 2076 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7958 110
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19133 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 81
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1429 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21755 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16906 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8993 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11472 31
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2267 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 24
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2573 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8079 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11461 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3205 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10824 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3840 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5004 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3952 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14372 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9412 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5620 13
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1297 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22039 12
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 12
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 960 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5790 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9625 11
Умные платформы 1388 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2391 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8174 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3178 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17323 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2733 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4174 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6139 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6824 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3485 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3837 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3359 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 21
Google Android 12448 18
Microsoft Windows 10 13416 18
Apple iOS 6731 9
Linux OS 8162 9
Apple - App Store 2566 7
Microsoft Skype 1966 7
Oracle Java - язык программирования 2753 5
Google Play - Google Store - Android Market 2900 5
Google YouTube - Видеохостинг 2408 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3995 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 697 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 3
AMD Mobility Radeon 232 3
Python - высокоуровневый язык программирования 564 3
СКБ Контур - Контур.Светофор 151 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
Microsoft Outlook 1273 2
WhatsApp Messenger 838 2
Apple Touch ID 229 2
Intel Pentium III 724 2
Microsoft Windows 2693 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Apple macOS 1693 2
Nokia Symbian OS 1399 2
Microsoft DirectX 692 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 2
Montavista Linux 10 2
Pioneer DV 14 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Intel x86 - архитектура процессора 1578 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1219 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Rover - RoverBook 155 1
МТС Cloud - CloudMTS 204 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Путин Владимир 2698 8
Мишустин Михаил 467 4
Медведев Дмитрий 1626 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 4
Кузаков Евгений 2 1
Якубович Дмитрий 2 1
Овчаров Евгений 12 1
Орлов Степан 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 179 1
Кириенко Сергей 145 1
Собянин Сергей 236 1
Altman Sam - Альтман Сэм 9 1
Водясов Алексей 147 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
Хомутский Юрий 49 1
Шадаев Максут 610 1
Натрусов Артем 191 1
Теплицкий Дмитрий 35 1
Мантуров Денис 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49991 243
Япония 12848 72
Германия - Федеративная Республика 11880 53
Земля - планета Солнечной системы 9678 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14943 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2372 19
Швеция - Королевство 3451 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14834 14
Италия - Итальянская Республика 4211 14
Нидерланды 3290 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13085 12
Украина 7220 7
Америка 2152 7
Китай - Тайвань 3665 7
Испания - Королевство 3594 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2308 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 6
США - Флорида 744 5
США - Колумбия - Вашингтон 1218 5
Беларусь - Белоруссия 4177 5
Россия - СФО - Новосибирск 3673 4
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 793 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 4
Германия - Бавария - Мюнхен 468 3
Казахстан - Республика 4757 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1124 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6088 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2467 2
Армения - Республика 1359 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1549 2
Россия - Сибирь 2006 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Ирландия - Республика 977 2
Швеция - Стокгольм 377 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 73 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 781 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23649 200
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 97
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14898 48
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4193 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5123 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3159 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10037 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5186 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3089 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2427 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1071 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1280 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4139 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2136 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3374 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3623 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2522 3
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 358 3
Утечка мозгов - brain drain 54 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 344 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1739 2
Закон Мура - Moore's law 198 2
Ergonomics - Эргономика 1489 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1171 3
Forbes - Форбс 623 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
КиноПоиск - портал о кино 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7407 19
IDC - International Data Corporation 4841 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2044 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
ТГУ - Томский государственный университет 114 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 123 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 279 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1712 2
CNews AWARDS - награда 406 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще