Индексная книга CNews*
Здравоохранение Нервная система Nervous system Мозг Brain центральный отдел нервной системы Инсульт и черепно-мозговые травмы Stroke and traumatic brain injuries Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
Публикаций - 1116, упоминаний - 1402
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2698 8
|Мишустин Михаил 467 4
|Медведев Дмитрий 1626 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 4
|Кузаков Евгений 2 1
|Якубович Дмитрий 2 1
|Овчаров Евгений 12 1
|Орлов Степан 11 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 179 1
|Кириенко Сергей 145 1
|Собянин Сергей 236 1
|Altman Sam - Альтман Сэм 9 1
|Водясов Алексей 147 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
|Хомутский Юрий 49 1
|Шадаев Максут 610 1
|Натрусов Артем 191 1
|Теплицкий Дмитрий 35 1
|Мантуров Денис 79 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5764 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 1171 3
|Forbes - Форбс 623 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|КиноПоиск - портал о кино 156 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7407 19
|IDC - International Data Corporation 4841 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2044 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.