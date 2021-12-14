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IVA Technologies ИВКС

IVA Technologies - ИВКС

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 году. Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает  запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.

Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV,  мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.


14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия
25.01.2021 ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia
21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы
23.06.2020 IVA Cognitive представила ПО для распознавания СИЗ на лицах граждан в период масочного режима
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии
19.03.2020 IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина
11.11.2019 ЕБС будет распознавать лица с помощью решения IVA CV
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России
01.11.2019 «Северсталь» внедрила систему распознавания лиц IVA CV
21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S
18.09.2019 Новое решение для архивного хранения данных IVA «ЯРъ» 1250
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO
10.09.2019 Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной
24.07.2019 «Автоматика» выводит на российский рынок IP-телефон IVA
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google
12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций
19.05.2017 Экс-директор NetApp возглавил российского вендора IVA technologies

Публикаций - 81, упоминаний - 121

IVA Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ХайТэк - Hi-Tech 95 30
Ростех - Ростехнологии 2500 25
Ростех - Автоматика Концерн 875 17
Cisco Systems 4709 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 11
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 94 10
Logitech 387 7
Microsoft Corporation 22346 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1069 6
Yealink 40 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 767 6
Google LLC 10107 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1562 5
VK - Mail.ru Group 3011 5
Инфосистемы Джет 862 5
Huawei 3144 5
Ростех - РТ-Информ 127 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1867 4
TrueConf - ТруКонф 268 4
Нейронные сети ООО 389 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 547 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8312 3
Nvidia Corp 3098 3
Vinteo - Винтео 19 3
Telegram Group 764 3
Polycom - Поликом Россия 377 3
Yandex - Яндекс 4935 3
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 19 3
Meta Platforms - Facebook 4222 3
Intel Corporation 11178 3
Poly - Plantronics 100 3
Veeam Software 280 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 2
1С-Битрикс - Bitrix 427 2
Apple Inc 10577 2
Xilinx 75 2
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Технологии Распознавания 441 2
1С-ИжТиСи 5259 2
Рексофт - Reksoft 330 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 96 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 4
РЖД - Российские железные дороги 1442 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5141 2
Почта России ПАО 1844 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 79 1
АТАК - сеть магазинов 2405 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Генезис 8 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 17 1
AstraZeneca - АстраЗенека 39 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Sanofi - Санофи 37 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
D-Wine - D'Wine 3 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
Деловые Линии ГК 40 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1626 1
LEGO 200 1
Согласие СК 909 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 85 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 358 1
Северсталь ПАО 299 1
Ингосстрах СПАО 300 1
Норникель - Норильский никель 294 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 357 1
X5 Group 689 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 1
Альфа-Банк 1454 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1311 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2133 3
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Правительство РФ 7753 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1047 2
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МИК - Московский инновационный кластер 70 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 172 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 261 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 1
Правительство Москвы 1578 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 177 1
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АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 166 1
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Президент Российской Федерации 3478 1
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