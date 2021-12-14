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IVA Technologies ИВКС
IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 году. Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.
Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV, мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.
IVA Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 3
|Руссофт - Russoft 370 1
|Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 20 1
|Петров Виктор 8 7
|Кабанов Владимир 174 7
|Иодковский Станислав 10 7
|Черных Сергей 11 6
|Смирнов Максим 21 6
|Ивенев Николай 7 5
|Адам Безиев 4 4
|Месропов Юрий 4 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Евтушенко Олег 125 3
|Волков Роман 16 3
|Степанова Ирина 12 3
|Попов Борис 10 2
|Андронов Сергей 19 2
|Одинцов Дмитрий 87 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 183 2
|Шапиро Яков 3 2
|Клявин Владимир 30 2
|Сулаев Роман 5 2
|Смирнов Павел 38 2
|Жестев Леонид 2 2
|Шумилов Максим 9 1
|Попов Александр 32 1
|Вайсблюм Игорь 11 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Соснин Юрий 3 1
|Алтуев Мурат 6 1
|Морнев Роман 6 1
|Смышляев Павел 1 1
|Комаров Виктор 1 1
|Бишкиревич Илья 1 1
|Бронников Алексей 1 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Соболев Александр 6 1
|Кархов Александр 5 1
|Кравченко Игорь 10 1
|Шварев Леонид 5 1
|Юрасов Сергей 1 1
|Сокорнов Николай 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10434 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
|РИА Новости 763 1
|Медуза - Meduza 24 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
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