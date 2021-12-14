IVA Technologies - ИВКС

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 году. Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.

Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV, мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.