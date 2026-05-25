IVA MCU 28.0: режим «Федерация», детектор дипфейков и более 50 иностранных языков

IVA Technologies представила релиз профессионального сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 28.0. Обновление включает развитие как клиентских приложений, так и серверной части платформы. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Среди ключевых нововведений: поддержка режима «Федерация», интеграция с платформой распознавания людей и объектов Luna Platform, расширение языковой поддержки до 53 иностранных языков в системе распознавания речи IVA Terra, а также повышение удобства работы с аннотациями документов.

Одним из важных обновлений стала поддержка режима «Федерация». Теперь пользователи IVA MCU могут участвовать в совместных мероприятиях между доверенными серверами, что особенно важно для крупных распределенных организаций, холдингов и государственных структур с территориально разветвленной ИТ-инфраструктурой.

В рамках развития инструментов информационной безопасности IVA Technologies реализовала интеграцию с платформой распознавания людей и объектов Luna Platform от VisionLabs. Решение позволяет анализировать видеопотоки участников мероприятий и выявлять признаки использования дипфейков. При обнаружении поддельного видео модераторы и организаторы получают соответствующие уведомления: всплывающие сообщения, индикацию в списке участников и предупреждение на карточке пользователя в раскладке видео. Эта интеграция направлена на повышение доверия к онлайн-коммуникациям и защиту корпоративных и государственных заказчиков от цифровых угроз.

В IVA MCU 28.0 также расширены возможности международного взаимодействия. Список поддерживаемых языков, настраиваемых в системных настройках при подключении IVA Terra, увеличен до 53. Теперь для формирования автоматических субтитров и перевода стенограмм доступны новые языки, включая испанский, немецкий, французский, японский.

Также в IVA MCU 28.0 реализованы новые функции для повышения эффективности совместной работы и управления мероприятиями. Среди них: управление записью звонков в групповых чатах, зеркалирование собственного видео в режиме SFU, автоматическая установка статуса «нет на месте» в веб-клиенте, поддержка нескольких мелодий звонков, обновленный режим просмотра и редактирования документов во время мероприятий, экспорт логов приложения в формате .zip в мобильных клиентах.

Отдельное внимание в новой версии уделено развитию пользовательского опыта. В IVA MCU 28.0 улучшены механики аннотирования документов, повышено удобство работы с демонстрацией контента и расширены инструменты модерации мероприятий.