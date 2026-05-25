Разделы

ПО Софт
|

IVA MCU 28.0: режим «Федерация», детектор дипфейков и более 50 иностранных языков

IVA Technologies представила релиз профессионального сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 28.0. Обновление включает развитие как клиентских приложений, так и серверной части платформы. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Среди ключевых нововведений: поддержка режима «Федерация», интеграция с платформой распознавания людей и объектов Luna Platform, расширение языковой поддержки до 53 иностранных языков в системе распознавания речи IVA Terra, а также повышение удобства работы с аннотациями документов.

Одним из важных обновлений стала поддержка режима «Федерация». Теперь пользователи IVA MCU могут участвовать в совместных мероприятиях между доверенными серверами, что особенно важно для крупных распределенных организаций, холдингов и государственных структур с территориально разветвленной ИТ-инфраструктурой.

В рамках развития инструментов информационной безопасности IVA Technologies реализовала интеграцию с платформой распознавания людей и объектов Luna Platform от VisionLabs. Решение позволяет анализировать видеопотоки участников мероприятий и выявлять признаки использования дипфейков. При обнаружении поддельного видео модераторы и организаторы получают соответствующие уведомления: всплывающие сообщения, индикацию в списке участников и предупреждение на карточке пользователя в раскладке видео. Эта интеграция направлена на повышение доверия к онлайн-коммуникациям и защиту корпоративных и государственных заказчиков от цифровых угроз.

В IVA MCU 28.0 также расширены возможности международного взаимодействия. Список поддерживаемых языков, настраиваемых в системных настройках при подключении IVA Terra, увеличен до 53. Теперь для формирования автоматических субтитров и перевода стенограмм доступны новые языки, включая испанский, немецкий, французский, японский.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Также в IVA MCU 28.0 реализованы новые функции для повышения эффективности совместной работы и управления мероприятиями. Среди них: управление записью звонков в групповых чатах, зеркалирование собственного видео в режиме SFU, автоматическая установка статуса «нет на месте» в веб-клиенте, поддержка нескольких мелодий звонков, обновленный режим просмотра и редактирования документов во время мероприятий, экспорт логов приложения в формате .zip в мобильных клиентах.

Отдельное внимание в новой версии уделено развитию пользовательского опыта. В IVA MCU 28.0 улучшены механики аннотирования документов, повышено удобство работы с демонстрацией контента и расширены инструменты модерации мероприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290