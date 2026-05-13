Видеотерминал IVA Largo 4.4.1: больше возможностей для управления видеосвязью и контентом

Компания IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, представила обновление видеотерминала IVA Largo до версии 4.4.1. Обновление расширяет возможности работы с мультимедиа, повышает удобство управления и усиливает контроль над системой.

Среди новых пользовательских функций доступны настройка режима отображения видео «картинка в картинке» (PiP) вне звонка и режим «Дублирование экранов» при работе с двумя мониторами. Эти возможности повышают удобство эксплуатации терминала и позволяют гибко настраивать отображение информации в зависимости от задач пользователя.

Также появилась возможность одновременного использования двух карт видеозахвата Prestel GR-H, что расширяет возможности трансляции дополнительного контента.

Отдельное внимание в релизе уделено работе с дополнительным контентом. В IVA Largo 4.4.1 расширен функционал панели управления для документов форматов PPTX, PDF и DOCX, что упрощает демонстрацию и навигацию по материалам непосредственно в ходе встречи.

Существенно доработаны технические возможности платформы. В новой версии добавлено аппаратное ускорение видеокодеков H.264 и H.265 на платформах Intel под управлением Astra Linux с возможностью включения, отключения и просмотром текущего состояния. Этот функционал помогает оптимизировать производительность видеотерминала в зависимости от требований конкретной инфраструктуры.

В части безопасности реализована парольная защита блока «Настройки» в GUI-интерфейсе. Это повышает уровень контроля доступа к критически важным параметрам устройства и особенно актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Кроме того, в IVA Largo 4.4.1 реализованы дополнительные команды управления видеотерминалом для системы Crestron, что упрощает встраивание решения в существующие сценарии автоматизации переговорных комнат.