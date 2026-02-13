Облачная цифровая платформа IVA 360 объединила более тысячи сотрудников группы компаний «Петро Велт Технолоджис»

В рамках программы по переходу на отечественное программное обеспечение группа компаний «Петро Велт Технолоджис» (PeWeTe), одна из независимых нефтесервисных компаний в России, перешла на отечественную облачную платформу с ИИ для коммуникаций и совместной работы IVA 360 (ранее – «Вкурсе»). Цифровая экосистема для делового общения, разработанная IVA Technologies, объединила более тысячи сотрудников PeWeTe из разных производственных локаций. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Решение о переходе на облачную платформу IVA 360 было принято в 2024 г. в связи с прекращением работы зарубежного сервиса Microsoft Teams. Главной задачей проекта стало обеспечение надежным и отказоустойчивым сервисом коммуникаций для Группы компаний, не подверженного санкционным и законодательным рискам. Компания искала отечественное облачное решение, которое обеспечит надежную видеосвязь, возможность совместной работы над проектами, прозрачную авторизацию, а также быстрое масштабирование.

Внедрение IVA 360 прошла в рекордно короткие сроки — всего за шесть дней: подключение платформы заняло один день, а настройка и программная конфигурация — пять. Переход на новую систему позволил объединить производственные площадки компании в Москве, и других городах присутствия Компании в единую цифровую среду, обеспечив стабильную связь и совместную работу в облаке.

Сегодня IVA 360 активно используется во всех подразделениях PeWeTe — руководителями для проведения планёрок и совещаний, инженерными отделами для координации проектных работ, бухгалтерией и ИТ-департаментом для оперативного взаимодействия.

По итогам внедрения количество мероприятий на платформе существенно возросло: если в 2024 г. в пиковые дни проводилось до 237 звонков (в среднем 160), то в 2025 г. этот показатель достиг 939 мероприятий в день (в среднем 730). Использование IVA 360 позволило снизить затраты на корпоративную связь, ускорить процессы согласований и повысить продуктивность сотрудников.

«Функционал IVA 360 полностью соответствует нашим задачам. Платформа работает стабильно, регулярно обновляется и получает новый полезный функционал. Особенно ценим удобство интерфейса, схожего с привычными зарубежными решениями, и простоту администрирования. Благодаря IVA 360 нам удалось обеспечить все площадки и сотрудников современным средством коммуникаций и оперативность взаимодействия», — сказал Андрей Сунцов, директор по информационным технологиям ГК «Петро Велт Технолоджис».

«Для нас важно, чтобы переход на отечественные решения проходил для заказчиков максимально быстро и комфортно. Кейc PeWeTe показал, что IVA 360 способна заменить зарубежные платформы без потери функциональности и при этом обеспечить высокий уровень защищенности данных. Мы продолжим развивать экосистему платформы, создавая решения, которые помогают компаниям работать эффективно и безопасно», — сказал генеральный директор IVA 360 Юрий Матвеев.