«МегаФон» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

«МегаФон» и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью предоставления видеоконференцсвязи и корпоративного мессенджера для бизнеса. Соглашение подписали директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель и президент IVA Technologies Станислав Иодковский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках партнерства, направленного на ускорение перехода российского бизнеса на отечественное ПО, в портфеле цифровых сервисов «МегаФона» будет представлена облачная платформа для делового общения и совместной работы IVA 360. Решение объединяет в себе ключевые инструменты коммуникации: видеозвонки, мессенджер, почту, диск, а также интеллектуального ассистента, который переводит аудио- и видеопотоки в текст, создает резюме, протоколы встреч и осуществляет перевод в онлайн-режиме. Продукт доступен как для размещения в облаке «МегаФона», так и для развертывания в инфраструктуре заказчика (on-premise), что особенно актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«Бизнес сегодня выбирает сервисы корпоративных коммуникаций внутри российского технологического ландшафта, и наша задача — сделать этот выбор по-настоящему широким. Мы последовательно расширяем портфель проверенных отечественных решений, чтобы под конкретные потребности клиента подбирать подходящую систему, а не подстраивать задачу под единственный доступный продукт. IVA 360 — полностью российская платформа, которая закрывает запрос бизнеса на единую среду для видеосвязи и совместной работы», — отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.

«Переход на отечественное программное обеспечение — не просто требование времени, а запрос бизнеса на предсказуемость, безопасность и технологическую независимость. Сотрудничество с оператором позволяет нам предложить этот продукт максимально широкому кругу заказчиков. Для нас важно, чтобы клиенты получали полноценную цифровую среду для коммуникаций. В партнерстве с МегаФоном мы делаем еще один шаг к тому, чтобы российский бизнес получил доступ к современным, функциональным и надежным коммуникационным решениям без компромиссов в качестве», — сказал президент компании IVA Technologies Станислав Иодковский.

