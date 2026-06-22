В России запатентована технология оценки качества видеосвязи в режиме реального времени

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, получила патент на технологию «Система для оценки снижения качества видео». Патент на изобретение № 2861389 зарегистрирован в Государственном реестре изобретений России 5 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Разработка предназначена для повышения эффективности коммуникаций в сценариях, где критически важно корректно воспринимать эмоции и невербальные реакции собеседников в режиме реального времени. К таким ситуациям относятся судебные заседания, медицинские консультации, онлайн-собеседования, дистанционные экзамены, переговоры и другие форматы коммуникации, требующие высокого качества видеосвязи.

Техническим результатом изобретения IVA Technologies является повышение точности оценки качества видеопотока при передаче через каналы связи с нестабильным соединением. Система автоматически анализирует видеопоток после прохождения через сеть, выявляет различные типы искажений — от снижения четкости изображения и потери кадров до зависаний и артефактов декодирования — и на основе совокупности объективных метрик формирует итоговую оценку качества передачи видео. Полученные данные позволяют оперативно выявлять проблемы передачи медиатрафика и корректировать работу системы, повышая надежность передачи аудио- и видеоданных даже в условиях нестабильного соединения.

Необходимость разработки подтверждается широким спектром сценариев применения видеосвязи, где от точности передачи аудио- и видеоданных напрямую зависит результат коммуникации. Например, около 40% рекрутеров отмечают, что технические проблемы во время видеоинтервью затрудняют справедливую оценку кандидатов. Эксперты в области психотерапии говорят о том, что во время онлайн-сеансов с пациентом точность передачи видео и звука может влиять на интерпретацию невербальных сигналов собеседника. Так, «эффект заморозки» изображения может быть ошибочно интерпретирован как сильная эмоциональная реакция (оцепенение, шок). Подобные примеры показывают, что искажения видеопотока способны влиять не только на восприятие собеседника, но и на объективность оценки ситуации и принятие решений.

Полученный патент является частью более масштабной программы исследований и разработок в области качества цифровых коммуникаций IVA Technologies. В дальнейшем технология может быть доступна для использования в сторонних программных продуктах и сервисах.

Советник генерального директора по технологиям IVA Technologies Виктор Петров: «Даже незначительные сбои во время видеозвонков могут ухудшать восприятие собеседника и нарушать ощущение личного присутствия, вызывая эффект «зловещей долины». Он возникает, когда изображение или голос человека из-за искажений, задержек или рассинхронизации начинают восприниматься как неестественные, вызывая чувство дискомфорта или даже тревоги. Поэтому в условиях растущей роли цифровых коммуникаций качество передачи «картинки» и звука становится критически важным фактором. Разработанная технология может использоваться как в системах ВКС, так и в сервисах стриминга и онлайн-трансляций, где пользовательский опыт напрямую влияет на эффективность взаимодействия».