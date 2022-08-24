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Индексная книга CNews*
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Электромобиль Электротранспортные технологии Electric car, electrocars электрокар, электрический транспорт

Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт


24.08.2022 В Huawei объявлен «режим выживания». Многие направления бизнеса пущены под нож 1
19.08.2022 Adata представляет USB флэш-драйв UE800 1
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 1
14.07.2022 Убыточный стартап экс-замминистра связи России уволит сотни сотрудников 1
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber 1
04.07.2022 Sitronics Group построит электрозарядную инфраструктуру в Ростовской области 1
30.06.2022 Исследователи из Сколтеха и МГУ установили механизмы хранения заряда для NiBTA 1
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 2
09.06.2022 «Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга 1
17.05.2022 В России на 90% взлетели продажи Tesla 1
16.05.2022 Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено» 1
12.05.2022 «Почта России» протестирует электрогрузовик Drive Electro 2
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1
06.05.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
17.03.2022 Россия начинает строить собственные электромобили с отечественными аккумуляторами 2
17.03.2022 Sitronics Group планирует развивать электрозарядную инфраструктуру в Краснодарском крае 1
21.02.2022 МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент» 1
20.01.2022 АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве 1
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood 1
24.12.2021 В сети отелей Cosmos Hotel Group появятся электрозарядные станции Sitronics Group 1
22.12.2021 Через «Яндекс.заправки» теперь можно заряжать электромобили 1
29.11.2021 «Калашников» переключился на создание электромобилей. Возможно серийное производство? 2
30.09.2021 Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 2
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 2
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 2
11.05.2021 Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 2

Публикаций - 120, упоминаний - 125

Электромобиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
Microsoft Corporation 22497 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Apple Inc 10683 5
Samsung Electronics 9333 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
Intel Corporation 11262 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
SAP SE 4595 3
Yandex - Яндекс 5015 3
StoreDot 5 2
Xiaomi 1095 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
NEC 1740 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 2
Twitter 2493 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1
Softline - Софтлайн 1870 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
Huawei 3222 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Крок - Croc 1616 1
Информзащита 641 1
Elektrobit Automotive 2 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 1
TDK 108 1
Сбер - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto 5 1
Аксистем - Axistem 25 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
М2М телематика 223 1
SUSE 323 1
BBK OPPO Electronics 281 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Tesla Motors 285 18
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 6
GM - General Motors 434 5
Audi 184 4
Hyundai Motor 316 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 4
Связной ГК 1190 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Ford 386 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 3
Volvo Cars 243 3
BMW Group 392 3
Почта России ПАО 1853 3
BP - British Petroleum 132 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Moscow Tesla Club 4 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 21 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Мегаполис ТК 152 1
Альфа-Банк 1476 1
Самолёт ГК 216 1
Ford Motor 166 1
Wilo 3 1
Lexus 61 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 25 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Swarovski AG 69 1
Даниловский рынок 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 8 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Губернатор Калифорнии 14 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Правительство Москвы 1640 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 13
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
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WhatsApp Messenger 745 1
Monarch - Монарх - электромобиль 18 1
Samsung Galaxy Gear 133 1
Gemalto Cinterion 9 1
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Toyota Prius 43 1
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Киркина Александра 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 34
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Швеция - Королевство 2072 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 2
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Австралия - Австралийский Союз 2791 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
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Армения - Республика 1112 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 1
Германия - Саксония - Лейпциг 65 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 2
Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 23 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Федеральное законодательство 1944 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 27 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
FT - Financial Times 1118 3
Forbes - Форбс 591 3
Bloomberg 1009 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
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