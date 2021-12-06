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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сбер
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SberDevices



06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют»
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров

Публикаций - 66, упоминаний - 130

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 16
GitHub 455 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 6
Microsoft Corporation 21062 4
Huawei 2999 3
Сбер - Sber AR/VR Lab 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 3
OpenAI 23 3
Telegram Group 694 3
Цифровые активы 17 3
Intel Corporation 10797 3
Сбер - Сбербанк Телеком 18 2
Nvidia Corp 3026 2
OnePlus - BBK Electronics 368 2
ASBIS Prestigio 205 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 2
WaveAccess - ВейвАксесс 23 2
BI.Zone 61 2
Rambler Group - Рамблер ГК 759 2
Ситилинк - Citilink 231 2
Samsung - Harman Kardon 252 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 2
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 54 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 2
Интеллектуальные системы 42 2
НИТ - Национальные информационные технологии 32 2
4A Games 629 2
Yandex - Яндекс 4534 2
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 45 1
Cactus 11 1
Honor 359 1
Dialog - Диалог 49 1
Blender 29 1
ELARI 19 1
Samsung Electronics 8963 1
Технологии Распознавания 116 1
Т1 Иннотех 14 1
VIA Technologies 293 1
Shenzhen SEI Robotics 1 1
Weborama - Веборама 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 60
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 6
О2О Delivery club 162 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 158 3
ONE RETAIL 23 2
СберЛогистика 43 2
TÜV Rheinland Group 75 2
S7 Airlines 95 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 2
СберАвто 18 2
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 26 2
Lamoda 87 2
Hyundai Motor 257 2
AliExpress 292 2
ГПБ - Газпромбанк 803 2
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 2 1
Щука - дизайн-студия 7 1
ВТБ - ВТБ24 641 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
АТАК - сеть магазинов 70 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 19 1
Сбер - Сбербанк Страховой брокер 1 1
Citibank - Ситибанк 250 1
OneRetail 9 1
Национальные приоритеты АНО 7 1
Landor&Fitch 3 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 1
Почта России ПАО 1802 1
Почта Банк 306 1
Связной ГК 1087 1
Wildberries - Вайлдберриз 156 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Магнит - Сеть магазинов 301 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 1
Правительство РФ 2961 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 430 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 283 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
4CIO 593 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 7
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Родительский контроль - Детский режим 217 3
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Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 11
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 10
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Google Android 11570 7
Сбер - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 27 7
Okko Smart Box 6 6
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 6 5
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 4
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 4
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 4
Nvidia Tesla GPU 125 4
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Google YouTube - Видеохостинг 2179 3
Сбер - СберПрайм 14 2
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Сбер - Сбердиск 4 2
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Huawei Sound - умная колонка 7 2
Huawei Share Onehop - Мультискрин 31 2
Huawei Vision - Смартфон 13 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 75 2
Autodesk Maya 56 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 106 2
Dialog Enterprise - мессенджер 8 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 4 1
WaveAccess myQuiz 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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