Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
СберДевайсы
SberDevices
Публикаций - 66, упоминаний - 130
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Круглов Константин 25 17
|Рафаловский Давид 29 9
|Филиппов Денис 13 4
|Соколовский Александр 38 4
|Доронов Илья 2 2
|Иванова Ирина 10 2
|Греф Герман 344 2
|Изосимов Александр 192 2
|Хасис Лев 99 2
|Афанасьев Денис 31 2
|Ведяхин Александр 49 2
|Гурджиян Руслан 19 2
|Дырмовский Дмитрий 80 2
|Дубовицкий Николай 5 1
|Карташов Станислав 10 1
|Углов Александр 3 1
|Кунин Соломон 5 1
|Малежин Максим 3 1
|Палаткин Василий 3 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Бардинцева Яна 6 1
|Ваксман Олег 2 1
|Трачук Аркадий 15 1
|Левин Борис 41 1
|Ильичев Михаил 16 1
|Карчев Олег 16 1
|Мангутов Владислав 14 1
|Левина Елена 8 1
|Черешнев Евгений 12 1
|Наумов Данила 3 1
|Михайлова Ольга 2 1
|Ежков Антон 1 1
|Гецевичюс Дмитрий 1 1
|Хеирхабаров Теймур 3 1
|Левченко Владимир 6 1
|Трачук Алексей 2 1
|Левин Леонид 90 1
|Шадаев Максут 425 1
|Колбин Евгений 53 1
|Кочаров Григорий 14 1
|СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 21 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1065 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru