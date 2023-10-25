СЭД Архивное делопроизводство Enterprise Information Archiving, EIA Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов
|25.10.2023
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В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX
ружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки. «Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом
|16.11.2021
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Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап
, необходимы лишь время от времени. Между обращениями к ним могут проходить недели и даже месяцы. И для того, чтобы сохранить ретроданные и одновременно высвободить вычислительные мощности, применяют архивирование. В этом и состоит принципиальное отличие бэкапа от архивирования: в назначении копий данных, которые создаются во время этих операций. И применение резервного копирования не замен
|21.08.2018
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«Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас»
ментов с возможностью в дальнейшем включить его в полноценную систему документооборота. При выборе отдавалось предпочтение системе с наличием следующих функциональных возможностей: удобное и надежное хранение документов с быстрым поиском как по атрибутам, так и по содержимому документов; возможность быстрой и легкой настройки и внедрения системы под внутренние задачи птицефабрики силами сво
|24.09.2015
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Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов
го из систем документооборота и делопроизводства более 28 тыс. архивных документов за 2008-2012 гг. «Электронные хранилища территориальных органов исполнительной власти являются частью Единой системы электронных архивов (ЕСЭА) Москвы, в которую также входят подсистемы электронных архивов столичного правительства, Главархива, городских предприятий и служб, - рассказывает руководитель
|22.09.2015
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Docs&Box организовала внеофисное хранение документов
ор компании Docs&Box Эльдос Жакупов. — Уникальность применения системы в том, что “Саперион” используется не только для управления собственной документацией, но и для предоставления услуг клиентам. С электронным архивом мы повысили качество наших услуг и упростили процесс структуризации документов заказчиков». Система электронного архива «ЭЛАР Саперион» поддерживает полный жизненный цикл уп
|22.09.2013
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Электронные архивы – нелигитимны, но удобны
учить льготы. Согласно закону 210-ФЗ, чиновники не могут требовать от граждан информацию, которая находится в ведении государственных органов, так что им самим придется обращаться в архив через СМЭВ. Электронные архивы в регионах Уже реализованы и развиваются проекты по созданию единых информационных систем архивов в Самарской, Тюменской, Воронежской, Псковской областях, республике Мордовия
|30.11.2011
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Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ
решение отличается высокой производительностью, масштабируемостью, а также возможностями интеграции в любую существующую в банке ИТ-инфраструктуру. Как ожидается, переход банка «Веста» на электронное хранение документов, помимо экономии ресурсов и сокращения хозяйственных расходов, снизит трудозатраты на сбор и распечатку документов, что, в свою очередь, позволит Операционному управлению ба
|11.11.2010
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«САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP
вирования первичной финансовой документации в компании «САБМиллер Рус», подразделении международной пивоваренной компании SABMiller plc. В настоящее время автоматизированная система по согласованию и архивированию первичной финансовой документации, построенная в «САБМиллер Рус» на базе продуктов SAP Document Access и SAP Workflow, запущена в эксплуатацию. Как отмечается, система, предложенн
|17.08.2010
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Федеральные суды общей юрисдикции оснастят системой электронных архивов
Совет судей РФ опубликовал на своем сайте текст постановления президиума «О возможности формирования электронных архивов федеральных судов общей юрисдикции» от 5 августа 2010 г. № 233 г., в соответствии с которым Судебному департаменту при Верховном Суде РФ предстоит обеспечить поэтапное прове
|06.10.2009
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«Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion
до 75 лет. Поскольку процент документов, которые будут необходимы на практике, сравнительно мал, то хранение документов в компании – весьма актуальная проблема. Кроме того значительный объем до
|14.11.2006
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Электронный документооборот и электронные архивы станут темой семинара 17 ноября
Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) и Минтранспорта Московской области проведут семинар «Единая автоматизированная система электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти МО, в гос. и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований». Семинар состоится 17 ноября 2006 г. В
|16.07.2004
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Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС
е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ
|16.07.2004
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Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС
е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ
|11.10.2002
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"БОСС-Референт" "приручил" электронные архивы
решение, реализованное на базе систем "БОСС-Референт" и "Саперион" (системы архивации и управления электронным архивом от "ПроСофт-М"), является на сегодняшний день наиболее функционально зако
|17.05.2002
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Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота
ьные ресурсы. LanDocs Система LanDocs в первую очередь ориентирована на делопроизводство и архивное хранение документов. Она состоит из нескольких компонентов: системы делопроизводства, сервера
СЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 23
|Макаров Станислав 117 13
|Бейдер Александр 75 12
|Ипатов Вадим 84 10
|Романов Дмитрий 65 10
|Андреев Владимир 90 9
|Яппаров Тагир 97 7
|Шушкин Дмитрий 95 7
|Путин Владимир 2911 6
|Сенкевич Виктор 30 6
|Шелястина Елена 14 6
|Пухов Евгений 12 6
|Демидов Михаил 133 6
|Бейлезон Олег 32 6
|Храмцовская Наталья 45 6
|Мякишева Марина 84 6
|Лукин Глеб 19 5
|Истомин Константин 52 5
|Круглов Максим 26 5
|Баласанян Владимир 45 5
|Иванова Елена 79 5
|Житнюк Павел 33 5
|Бушмелев Сергей 44 5
|Козырев Алексей 297 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Рубанов Владимир 74 4
|Горбунов Денис 16 4
|Кубликова Ирина 28 4
|Лосев Сергей 46 4
|Кирьянова Александра 108 4
|Тимофеев Илья 9 4
|Земской Николай 15 4
|Суровцева Евгения 5 4
|Меднов Сергей 124 4
|Гафаров Евгений 5 4
|Головин Дмитрий 27 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Подбуцкий Георгий 35 4
|Котов Виталий 40 4
|Потемин Павел 7 4
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