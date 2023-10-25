СЭД Архивное делопроизводство Enterprise Information Archiving, EIA Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов

В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX ружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки. «Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом

Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап , необходимы лишь время от времени. Между обращениями к ним могут проходить недели и даже месяцы. И для того, чтобы сохранить ретроданные и одновременно высвободить вычислительные мощности, применяют архивирование. В этом и состоит принципиальное отличие бэкапа от архивирования: в назначении копий данных, которые создаются во время этих операций. И применение резервного копирования не замен

«Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас» ментов с возможностью в дальнейшем включить его в полноценную систему документооборота. При выборе отдавалось предпочтение системе с наличием следующих функциональных возможностей: удобное и надежное хранение документов с быстрым поиском как по атрибутам, так и по содержимому документов; возможность быстрой и легкой настройки и внедрения системы под внутренние задачи птицефабрики силами сво

Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов го из систем документооборота и делопроизводства более 28 тыс. архивных документов за 2008-2012 гг. «Электронные хранилища территориальных органов исполнительной власти являются частью Единой системы электронных архивов (ЕСЭА) Москвы, в которую также входят подсистемы электронных архивов столичного правительства, Главархива, городских предприятий и служб, - рассказывает руководитель

Docs&Box организовала внеофисное хранение документов ор компании Docs&Box Эльдос Жакупов. — Уникальность применения системы в том, что “Саперион” используется не только для управления собственной документацией, но и для предоставления услуг клиентам. С электронным архивом мы повысили качество наших услуг и упростили процесс структуризации документов заказчиков». Система электронного архива «ЭЛАР Саперион» поддерживает полный жизненный цикл уп

Электронные архивы – нелигитимны, но удобны учить льготы. Согласно закону 210-ФЗ, чиновники не могут требовать от граждан информацию, которая находится в ведении государственных органов, так что им самим придется обращаться в архив через СМЭВ. Электронные архивы в регионах Уже реализованы и развиваются проекты по созданию единых информационных систем архивов в Самарской, Тюменской, Воронежской, Псковской областях, республике Мордовия

Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ решение отличается высокой производительностью, масштабируемостью, а также возможностями интеграции в любую существующую в банке ИТ-инфраструктуру. Как ожидается, переход банка «Веста» на электронное хранение документов, помимо экономии ресурсов и сокращения хозяйственных расходов, снизит трудозатраты на сбор и распечатку документов, что, в свою очередь, позволит Операционному управлению ба

«САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP вирования первичной финансовой документации в компании «САБМиллер Рус», подразделении международной пивоваренной компании SABMiller plc. В настоящее время автоматизированная система по согласованию и архивированию первичной финансовой документации, построенная в «САБМиллер Рус» на базе продуктов SAP Document Access и SAP Workflow, запущена в эксплуатацию. Как отмечается, система, предложенн

Федеральные суды общей юрисдикции оснастят системой электронных архивов Совет судей РФ опубликовал на своем сайте текст постановления президиума «О возможности формирования электронных архивов федеральных судов общей юрисдикции» от 5 августа 2010 г. № 233 г., в соответствии с которым Судебному департаменту при Верховном Суде РФ предстоит обеспечить поэтапное прове

«Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion до 75 лет. Поскольку процент документов, которые будут необходимы на практике, сравнительно мал, то хранение документов в компании – весьма актуальная проблема. Кроме того значительный объем до

Электронный документооборот и электронные архивы станут темой семинара 17 ноября Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) и Минтранспорта Московской области проведут семинар «Единая автоматизированная система электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти МО, в гос. и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований». Семинар состоится 17 ноября 2006 г. В

Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ

Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ

"БОСС-Референт" "приручил" электронные архивы решение, реализованное на базе систем "БОСС-Референт" и "Саперион" (системы архивации и управления электронным архивом от "ПроСофт-М"), является на сегодняшний день наиболее функционально зако