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СЭД Архивное делопроизводство Enterprise Information Archiving, EIA Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов

СЭД - Архивное делопроизводство - Enterprise Information Archiving, EIA - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов


25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

ружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки. «Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом

16.11.2021 Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап

, необходимы лишь время от времени. Между обращениями к ним могут проходить недели и даже месяцы. И для того, чтобы сохранить ретроданные и одновременно высвободить вычислительные мощности, применяют архивирование. В этом и состоит принципиальное отличие бэкапа от архивирования: в назначении копий данных, которые создаются во время этих операций. И применение резервного копирования не замен
21.08.2018 «Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас»

ментов с возможностью в дальнейшем включить его в полноценную систему документооборота. При выборе отдавалось предпочтение системе с наличием следующих функциональных возможностей: удобное и надежное хранение документов с быстрым поиском как по атрибутам, так и по содержимому документов; возможность быстрой и легкой настройки и внедрения системы под внутренние задачи птицефабрики силами сво
24.09.2015 Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов

го из систем документооборота и делопроизводства более 28 тыс. архивных документов за 2008-2012 гг. «Электронные хранилища территориальных органов исполнительной власти являются частью Единой системы электронных архивов (ЕСЭА) Москвы, в которую также входят подсистемы электронных архивов столичного правительства, Главархива, городских предприятий и служб, - рассказывает руководитель

22.09.2015 Docs&Box организовала внеофисное хранение документов

ор компании Docs&Box Эльдос Жакупов. — Уникальность применения системы в том, что “Саперион” используется не только для управления собственной документацией, но и для предоставления услуг клиентам. С электронным архивом мы повысили качество наших услуг и упростили процесс структуризации документов заказчиков». Система электронного архива «ЭЛАР Саперион» поддерживает полный жизненный цикл уп
22.09.2013 Электронные архивы – нелигитимны, но удобны

учить льготы. Согласно закону 210-ФЗ, чиновники не могут требовать от граждан информацию, которая находится в ведении государственных органов, так что им самим придется обращаться в архив через СМЭВ. Электронные архивы в регионах Уже реализованы и развиваются проекты по созданию единых информационных систем архивов в Самарской, Тюменской, Воронежской, Псковской областях, республике Мордовия
30.11.2011 Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ

решение отличается высокой производительностью, масштабируемостью, а также возможностями интеграции в любую существующую в банке ИТ-инфраструктуру. Как ожидается, переход банка «Веста» на электронное хранение документов, помимо экономии ресурсов и сокращения хозяйственных расходов, снизит трудозатраты на сбор и распечатку документов, что, в свою очередь, позволит Операционному управлению ба
11.11.2010 «САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP

вирования первичной финансовой документации в компании «САБМиллер Рус», подразделении международной пивоваренной компании SABMiller plc. В настоящее время автоматизированная система по согласованию и архивированию первичной финансовой документации, построенная в «САБМиллер Рус» на базе продуктов SAP Document Access и SAP Workflow, запущена в эксплуатацию. Как отмечается, система, предложенн
17.08.2010 Федеральные суды общей юрисдикции оснастят системой электронных архивов

Совет судей РФ опубликовал на своем сайте текст постановления президиума «О возможности формирования электронных архивов федеральных судов общей юрисдикции» от 5 августа 2010 г. № 233 г., в соответствии с которым Судебному департаменту при Верховном Суде РФ предстоит обеспечить поэтапное прове
06.10.2009 «Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion

до 75 лет. Поскольку процент документов, которые будут необходимы на практике, сравнительно мал, то хранение документов в компании – весьма актуальная проблема. Кроме того значительный объем до
14.11.2006 Электронный документооборот и электронные архивы станут темой семинара 17 ноября

Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) и Минтранспорта Московской области проведут семинар «Единая автоматизированная система электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти МО, в гос. и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований». Семинар состоится 17 ноября 2006 г. В

16.07.2004 Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС

е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ
16.07.2004 Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС

е информационных технологий привело к появлению нового вида программно-аппаратных комплексов — электронных архивов. Электронный архив обеспечивает функции по работе с электронными документ
11.10.2002 "БОСС-Референт" "приручил" электронные архивы

решение, реализованное на базе систем "БОСС-Референт" и "Саперион" (системы архивации и управления электронным архивом от "ПроСофт-М"), является на сегодняшний день наиболее функционально зако
17.05.2002 Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота

ьные ресурсы. LanDocs Система LanDocs в первую очередь ориентирована на делопроизводство и архивное хранение документов. Она состоит из нескольких компонентов: системы делопроизводства, сервера

Публикаций - 1101, упоминаний - 1232

СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 947 123
Microsoft Corporation 23998 85
IBM - International Business Machines Corp 9330 76
7588 71
Docsvision - ДоксВижн 985 71
SAP SE 5088 59
Directum - Директум 995 58
Oracle Corporation 6495 56
Dell EMC 4970 47
АйТи 1329 43
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 43
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 41
Broadcom - VMware 2251 29
Этлас Софт - Atlas Soft 110 28
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 28
InterTrust - ИнтерТраст 328 26
Xerox 1131 26
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 25
Google LLC 11351 23
Корус Консалтинг ГК 1142 23
HP Inc. 5614 23
Крок - Croc 1770 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2008 22
TerraLink - ТерраЛинк 270 22
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 21
Ростелеком 10637 21
Cisco Systems 4995 20
Softline - Софтлайн 2358 19
OpenText 202 19
Commvault 170 19
Digital Design - Диджитал Дизайн 524 19
Летограф - Letograf 80 16
Alfresco Software 144 16
Цифра ГК 2260 15
АйТи - Аплана Группа компаний 169 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10619 14
NetApp - Network Appliance 627 14
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 181 13
Fujitsu 2027 12
Citrix Systems 798 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6463 21
Лента - Сеть розничной торговли 1890 20
Газпром ПАО 1220 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6757 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Интеррос - Росбанк АКБ 582 11
Альфа-Банк 1664 11
ГПБ - Газпромбанк 1010 11
Открытие ФК - Банк Открытие 523 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 9
Роснефть НК - нефтяная компания 500 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1404 7
РЖД - Российские железные дороги 1768 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 238 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 216 6
Транснефть 281 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 432 5
Сургутнефтегаз - СНГ 256 5
ВТБ - ВТБ24 661 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 134 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 368 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 109 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2007 4
РОСНО СК - Страховая компания 196 4
НСПК - Национальная система платежных карт 709 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 150 4
Полипластик 12 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
Россети Ленэнерго 1698 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 52 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 392 4
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10321 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4671 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4195 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3349 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1722 19
Правительство Москвы 2174 18
Федеральное казначейство России 1641 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3144 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1115 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1290 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1758 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 13
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 99 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2735 13
Судебная власть - Judicial power 2206 13
Президент Российской Федерации 3997 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2831 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 707 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5054 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1252 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 117 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 240 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 206 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 584 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 293 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 294 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 125 5
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 702 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 9
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 538 3
Метро Международная ассоциация 4 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 22 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 62 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 94 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 9 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 8 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 27 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11666 466
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27888 376
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58233 368
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43751 332
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8913 171
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27462 161
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8677 160
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22567 155
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15214 134
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10109 133
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14478 128
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19023 126
Электронный документ - Electronic document 1357 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10766 115
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11583 114
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1201 113
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12134 112
Оцифровка - Digitization 4139 111
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5209 109
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10210 99
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3386 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23469 92
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6028 91
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9825 88
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10917 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23433 77
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6045 76
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13475 74
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7874 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9836 63
Проверка контрагентов 1794 62
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4490 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8975 56
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5350 56
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 775 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11306 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6455 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6558 52
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3794 51
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4096 51
Microsoft Windows 14952 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4558 49
Linux OS 8997 43
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1868 40
Microsoft SharePoint Server 693 39
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 130 38
Microsoft SharePoint Products and Technologies 787 36
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 375 32
Microsoft Office 3543 32
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 28
Microsoft SQL Server 1523 28
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 26
Microsoft Exchange 1371 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1300 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 22
Apple iOS 7290 22
Microsoft Windows 2000 8661 21
Google Android 13314 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2169 21
Docsvision СЭД - ECM-система 233 20
Microsoft Office Excel 1127 20
Abbyy FlexiCapture 161 19
Microsoft Outlook 1336 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1176 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 967 16
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 16
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 230 15
ЭЛАР Саперион 43 15
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 285 15
InterTrust - CompanyMedia 157 14
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 160 14
Directum СЭД - ECM-система 286 13
Apple iPad 3793 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 12
Apple iPhone 6 4861 12
IBM FileNet 117 12
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 21 2
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 2
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РНБ - Российская национальная библиотека 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1381 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
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