Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбГУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ITMO University
Публикаций - 224, упоминаний - 407
СПбГУ ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владимир 29 17
|Короткевич Геннадий 12 10
|Путин Владимир 2542 9
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Станкевич Андрей 10 9
|Макаров Валентин 173 7
|Бунина Елена 32 6
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Касперская Наталья 248 4
|Митричев Петр 13 4
|Резников Григорий 5 4
|Козлова Дарья 5 4
|Маврин Павел 3 3
|Бухановский Александр 4 3
|Збань Илья 3 3
|Повалко Александр 36 3
|Парменова Наталия 63 3
|Ливанов Дмитрий 40 3
|Малеев Алексей 11 3
|Черникова Алевтина 27 3
|Куликов Егор 5 3
|Христенко Олег 6 3
|Глейм Артур 4 3
|Белоусов Сергей 233 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Волож Аркадий 212 3
|Ускова Ольга 154 3
|Калинин Николай 5 3
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Глазков Борис 41 2
|Соломатин Алексей 3 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Ипатов Михаил 2 2
|Греф Герман 345 2
|Горелкин Антон 38 2
|Морозов Александр 17 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Худавердян Тигран 72 2
|Кричевский Андрей 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru