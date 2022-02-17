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СПбГУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ITMO University

СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University


17.02.2022 В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G
13.01.2022 X-Com оснастила рабочие места сотрудников университета ИТМО
21.12.2021 «Дом.рф» и Университет ИТМО займутся подготовкой кадров для цифровой экономики
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект»
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО
14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС
20.04.2020 МТС и Университет ИТМО будут обучать разговорному искусственному интеллекту
14.04.2020 Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений
15.04.2019 Selectel помог Университету ИТМО модернизировать учебный дата-центр
22.03.2019 Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию
14.06.2018 Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования
21.02.2018 Сбербанк и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве
18.01.2018 InfoWatch и Университет ИТМО открыли учебный центр по ИБ для студентов вуза
03.03.2017 SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ
27.12.2016 Университет ИТМО и Acronis займутся совместной подготовкой кадров для ИТ-индустрии
09.11.2016 ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию
12.11.2015 «Тринити» создала беспроводную сеть передачи данных Wi-Fi для университета ИТМО
15.10.2015 EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра
18.06.2015 SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам
29.08.2014 НИУ ИТМО принимает участие в разработке ИТ-стратегии Вологодской области
04.12.2012 Студенты СПбНИУ ИТМО стали чемпионами России по программированию 2012 г.
03.09.2012 В НИУ ИТМО система управления освещением «умная аудитория» на базе светодиодов
25.11.2011 Mail.ru Group запустила образовательный проект совместно с СПбГУ ИТМО
01.11.2011 СПбГУ ИТМО и RSV Ventur Partners открыли венчурный фонд объемом $6 млн
28.10.2011 ИТ-стартапы смогут получить до $500 тыс. из венчурного фонда, создаваемого на базе НИУ ИТМО
08.09.2010 «АйТи» и СПбГУ ИТМО займутся разработкой платформы для «облачных вычислений»
08.02.2010 В СПбГУ ИТМО построена виртуальная ИТ-инфраструктура на базе VMware View 4.0
30.11.2007 Команда СПбГУ ИТМО выиграла чемпионат СНГ по программированию
24.07.2007 ИТМО объявил конкурс на поставку ПО для фотоники и оптоинформатики

Публикаций - 224, упоминаний - 407

СПбГУ ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Yandex - Яндекс 5015 21
Google LLC 10352 15
Microsoft Corporation 22497 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
VK - Mail.ru Group 3057 13
SAP SE 4595 12
SAP CIS - САП СНГ 821 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Intel Corporation 11262 9
Dell EMC 4736 7
Ростех - Ростехнологии 2532 7
Huawei 3222 6
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
СМАРТС 513 5
Samsung Electronics 9333 4
1С-Битрикс - Bitrix 443 4
6072 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 4
1С-ИжТиСи 5461 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Таттелеком 157 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 3
Квант-Телеком 6 3
Академия криптографии РФ 6 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 95 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 3
Oracle Corporation 6035 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
JetBrains 42 3
Acronis - Акронис 424 3
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 88 2
LG Electronics 3372 2
AltEll - АльтЭль 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
РВК - Российская венчурная компания 530 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Сконтел 7 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 4
Газпром нефть 439 4
Почта России ПАО 1853 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 31 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
Uber 287 2
Sequoia Capital 102 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Accel Partners 48 2
СПбГУ ИТМО Хайпарк - Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 4 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 2
Новый век 14 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Аэрофлот 648 2
Траст - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 2
LEGO 202 2
Открытие ФК 2713 2
Jaguar Cars 115 1
Jaguar Land Rover 85 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 10 1
Самолёт ГК 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Garsdale Services 37 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
МФЦ Полюс 4 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 1
Visa International 1809 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
Runa Capital 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 26
Правительство РФ 8292 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 18
Президент Российской Федерации 3770 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы 1640 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 2
Администрация Президента РФ 904 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
Web development - Веб-разработка 0 2
РАО - Российское Авторское Общество 13 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
РСП - Российский союз правообладателей 9 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 6 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 38
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 32
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 23
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
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Big Data - Большие данные 3520 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1010 3
C++ - Язык программирования 445 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 8
Oracle Java - язык программирования 2554 8
Google Android 11959 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 4
Linux OS 7669 4
Microsoft Windows 10 11713 4
Apple iPad 3663 3
Apple iOS 6422 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 16 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 42 2
Superjob 217 2
SAP Leonardo 25 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 2
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 34 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 40 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 10 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 57 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 20 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Яндекс.Практикум 13 2
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 2
Google Chrome - браузер 1270 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
Google Scholar 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 1
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 35 1
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 44 1
Васильев Владимир 29 17
Короткевич Геннадий 12 10
Путин Владимир 2542 9
Чернышенко Дмитрий 320 9
Станкевич Андрей 10 9
Макаров Валентин 173 7
Бунина Елена 32 6
Медведев Дмитрий 1604 5
Касперская Наталья 248 4
Митричев Петр 13 4
Резников Григорий 5 4
Козлова Дарья 5 4
Маврин Павел 3 3
Бухановский Александр 4 3
Збань Илья 3 3
Повалко Александр 36 3
Парменова Наталия 63 3
Ливанов Дмитрий 40 3
Малеев Алексей 11 3
Черникова Алевтина 27 3
Куликов Егор 5 3
Христенко Олег 6 3
Глейм Артур 4 3
Белоусов Сергей 233 3
Рейман Леонид 1009 3
Волож Аркадий 212 3
Ускова Ольга 154 3
Калинин Николай 5 3
Сергунин Андрей 2 2
Ахмедов Максим 4 2
Глазков Борис 41 2
Соломатин Алексей 3 2
Мишустин Михаил 376 2
Ипатов Михаил 2 2
Греф Герман 345 2
Горелкин Антон 38 2
Морозов Александр 17 2
Тихомиров Михаил 4 2
Худавердян Тигран 72 2
Кричевский Андрей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Канада 3319 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 9
Южная Корея - Республика 4394 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 8
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Япония 10069 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 6
Польша - Республика 1559 6
Украина 6212 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Казахстан - Республика 4467 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Китай - Тайвань 2115 5
Сингапур - Республика 1574 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
Европа 12319 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Образование в России 460 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 7
Физика - область естествознания 889 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
Федеральное законодательство 1944 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
Технопарки, инновационные центры и наукограды 76 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 2
Инвестиции венчурные 850 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Бизнес-акселератор 294 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Сельскохозяйственная техника 225 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
HR брендинг 29 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Кредитование 1515 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
CNews Северо-Запад 24 2
The Bell - Издание 36 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
РБК Инновации 36 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
РИА Новости 766 1
The Washington Post 298 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Известия ИД 307 1
Applied Physics Letters 32 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Tractica 7 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Markets&Markets Research 97 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Microsoft Research 128 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 56
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 54
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 47
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 37
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 21
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 8
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 7
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 6
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 6
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 5
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
ТГУ - Томский государственный университет 92 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 4
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 4
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 39 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 28
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 5
TopCoder Open 12 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 4
Meta - Facebook Hacker Cup 5 4
Worldskills - Ворлдскиллс 92 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
Russian Code Cup 12 3
Microsoft Imagine Cup 56 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 11 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
Honor Cup 14 2
GeekBrains 49 2
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Data Science Challenge 2 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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