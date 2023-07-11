«СКБ Контур» подписал соглашение с Национальным исследовательским университетом ИТМО

Стороны договорились развивать образование в рамках совместных проектов, готовить эффективные бизнес-команды и руководителей.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и декан факультета технологического менеджмента и инноваций Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Анфиногенов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «ИТМО много лет готовит продвинутых и конкурентоспособных специалистов, предлагает студентам индивидуальные траектории обучения и дает возможность освоить профессии будущего на стыке новых направлений. «Контур» обрел партнера для выстраивания системы подготовки специалистов, которые понимают, как управлять бизнес-командами. Убежден, что наше соглашение будет способствовать формированию сообщества сильных ИТ-специалистов».

В рамках сотрудничества компании разработают и реализуют программы дополнительного образования для менеджеров и бизнесменов, организуют стажировки студентов в «СКБ Контур», проведут стипендиальные конкурсы для лучших учеников.

Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций национального исследовательского университета ИТМО: «Мы готовим выпускников интегрированных в процессы бизнеса уже на стадии обучения. Этот подход возможен только с сильными нацеленными на лидерство партнерами, каковым несомненно является «СКБ Контур». Мы наметили широкий спектр направлений для сотрудничества в рамках образовательных программ факультета. Например, «СКБ Контур» становится генеральным партнером программы бакалавриата « Бизнес-информатика», лучшей в стране по качеству набора 2022 г. А менеджеры продуктов компании будут проходить обучение в магистратуре «Цифровые продукты: создание и управление», а также на курсах дополнительного профессионального образования.

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ИТМО — вуз России в области информационных и фотонных технологий. В составе университета ИТМО больше 20 институтов и факультетов.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.