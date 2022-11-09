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Картография и навигация картографический сервис навигационный сервис

Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис


09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
25.10.2022 У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат 1
29.09.2022 В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна 1
23.08.2022 «билайн бизнес» в кратчайшие сроки «решил непростую задачу» 1
15.08.2022 Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой 1
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1
20.07.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в электротехнической компании «Эlevel» 1
14.07.2022 Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2
25.05.2022 Открыт прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково» 1
23.05.2022 Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования 1
12.04.2022 В «Яндекс.Картах», «Метро» и «Навигаторе» теперь могут размещать рекламу все желающие. Видео 1
04.04.2022 «СберКорус» создал возможность нанимать на работу нерезидентов России через электронный документооборот 1
02.03.2022 Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены» 1
22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных 1
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов 2
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение 1
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
06.12.2021 Идеи финалистов «Цифрового прорыва» найдут применение в продуктах «билайн» 1
23.11.2021 Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов 1
27.10.2021 2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора» 1
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории 1
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов 2
26.07.2021 «Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
28.05.2021 Разработана обувь с ИИ: она сама определяет препятствия и не дает споткнуться 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 1

Публикаций - 227, упоминаний - 256

Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 55
Apple Inc 10683 39
Microsoft Corporation 22497 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Samsung Electronics 9333 12
Элемент ГК - Elementec 1523 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 6
Intel Corporation 11262 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Huawei 3222 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 2
Информзащита 641 2
Nvidia Corp 3118 2
PayPal 634 2
LG Electronics 3372 2
Lenovo Group 2077 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 2
М2М телематика 223 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Xiaomi 1095 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Самолёт ГК 216 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 5
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 490 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Мегаполис ТК 152 3
Газпром ПАО 1008 3
Татнефть 182 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Сбер - Кухня на районе 14 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 75 1
Почта России ПАО 1853 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
VK Delivery club 171 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 36
Президент Российской Федерации 3770 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Счётная палата РФ 628 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 0 1
Администрация Президента РФ 904 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 1
Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - Mineral fertilizers 0 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
Forbes - Форбс 591 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
РИА Новости 766 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
The Register 1286 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
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