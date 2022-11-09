Индексная книга CNews*
Картография и навигация картографический сервис навигационный сервис
Публикаций - 227, упоминаний - 256
Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
|Самолёт ГК 216 7
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
|Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 5
|Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 490 5
|РЖД - Российские железные дороги 1458 3
|Мегаполис ТК 152 3
|Газпром ПАО 1008 3
|Татнефть 182 2
|585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
|Сбер - Кухня на районе 14 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
|ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
|Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
|Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 75 1
|Почта России ПАО 1853 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
|VK Delivery club 171 1
|Ситимобил - Служба такси 136 1
|Путин Владимир 2542 14
|Никонов Олег 3 2
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Леонова Татьяна 3 1
|Новиков Олег 6 1
|Акимов Максим 170 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Массух Илья 202 1
|Зюзин Дмитрий 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207979, в очереди разбора - 903394.
Создано именных указателей - 101951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207979, в очереди разбора - 903394.
Создано именных указателей - 101951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.