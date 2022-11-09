Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис

В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ 1

Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой 1

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2

Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования 1

Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1

При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1

Platforma инвестирует в проект пространственных данных 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1

Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов 1

Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 1

Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1

Какие цифровые платформы нужны госсектору 1

В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1