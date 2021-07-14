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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SEQ
SEC Consult Services



14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США
17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию
31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO
05.02.2018 Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP
26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией
18.04.2013 CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать
18.12.2007 Microsoft обвинили в пиратстве
25.07.2007 Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC
06.06.2007 Дело об опционах: SEC «простила» IBM
25.05.2007 SEC: HP нарушила федеральный закон
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
16.10.2006 Хакеры взялись за брокеров всерьез
01.03.2006 В США закрыли интернет-пирамиду
18.05.2004 SEC и Lucent пошли на мировую
06.04.2004 Nortel идет по стопам Enron и WorldCom?
21.08.2003 Deutsche Bank оштрафован за нечестную игру при слиянии HP и Compaq
28.11.2002 WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта
07.10.2002 SEC расследует сделку AOL и Oxygen Media
16.08.2002 SEC углубляет расследование деятельности AOL
04.06.2002 SEC приняла предложение Microsoft об урегулировании инцидента с бухучетом
05.04.2002 SEC намерена наказать Qwest Communications за нарушения финансовой отчетности
26.02.2002 SEC изучает бухгалтерию Global Crossing и 360networks
08.02.2002 SEC намерена разобраться с сетевыми мошенниками
14.09.2001 Взрыв ВТЦ уничтожил результаты расследования SEC в отношении hi-tech компаний
02.07.2001 "Первому интернет-миллионеру" Ковентри грозит расследование SEC

Публикаций - 1313, упоминаний - 1678

SEQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21025 162
Google LLC 9450 102
Intel Corporation 10810 89
Apple Inc 10150 82
Twitter 2307 59
Cisco Systems 4642 57
Meta - Facebook 4143 49
Oracle Corporation 5814 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 40
GitHub 452 39
Amazon Inc - Amazon.com 2533 39
HP - Hewlett-Packard 3464 36
Verizon - WorldCom 416 35
Dell EMC 4475 29
IBM - International Business Machines Corp 8705 28
Yandex - Яндекс 4619 28
Oracle - Sun Microsystems 2159 28
Telegram Group 745 28
HP Inc. 5105 27
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 764 25
AMD - Advanced Micro Devices 3502 23
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 21
Check Point Software Technologies 683 19
Dell Technologies - Dell Computer 841 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 19
AOL Inc 1482 18
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 18
Yahoo! 3483 18
AT&T Inc 1555 18
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 17
Trend Micro 558 16
Nvidia Corp 3028 15
REvil - Хакерская группировка 31 15
Cisco Talos 33 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 14
PayPal 625 14
Lenovo Motorola 3319 14
Samsung Electronics 8958 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 89
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 492 34
Morgan Stanley - Морган Стэнли 437 34
Qiwi 795 23
Merrill Lynch 427 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 19
UBS AG 288 16
LinkedIn 551 15
Enron - Enrongate 121 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 13
eBay Inc 1565 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 13
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 12
Citigroup 270 10
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 10
Netflix - Онлайн-кинотеатр 372 9
Colonial Pipeline 18 9
Credit Suisse First Boston (CSFB) 191 9
Tesla Motors 263 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 9
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 8
BlackRock 20 8
Открытие ФК 461 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 8
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 7
Capital Group 26 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 7
Альфа-Групп 592 7
HeadHunter Group - HH Group 386 7
Ford 351 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 563 7
Рапида НКО - платежные система 137 6
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 28 6
ВБД - Вимм-Билль-Данн 48 6
Airbnb 68 5
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 64 5
Bank of America - Банк Америки 208 5
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 5
Takilant 51 5
Coca-Cola Company 233 5
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 302
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1027 52
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 409 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 19
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 15
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 368 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 536 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 427 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 7
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 324 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 4
Президент Российской Федерации 1732 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 4
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 3
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 4 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 3
Правительство РФ 2664 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 137
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
Free TON Community 5 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
Демократическая политическая партия США 51 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 44 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 118
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 307 89
Вредоносное ПО - Зловред - malware 650 66
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1035 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 49
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 47
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1889 36
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 107 26
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 651 25
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 250 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 21
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 20
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 68 20
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 138 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 749 20
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 78 19
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 220 19
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 85 19
ARM64 - Архитектура процессора 1239 18
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 85 18
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 82 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1500 16
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 101 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 14
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 134 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 13
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9185 12
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 238 12
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 12
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 11
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 155 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1109 10
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 95 10
Сервер - Серверные платформы 302 10
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 9
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 9
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 38 8
Microsoft Windows 10 10135 143
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 283 114
Google Android 11682 80
Linux OS 7212 70
Apple iOS 6255 47
Apple macOS 1234 43
JavaScript - Язык программирования 938 37
Google Chrome - браузер 1169 28
Microsoft Office 3012 26
WhatsApp Messenger 697 25
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 234 24
Google Play - Google Store - Android Market 2641 22
Apple iPhone - серия смартфонов 5831 22
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 141 22
Apple Mac - Apple Macintosh 2552 21
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 20
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 18
Google YouTube - Видеохостинг 2181 17
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 80 17
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 263 17
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 275 16
Microsoft Windows 7 1758 15
VirusTotal 45 15
Microsoft Skype 1887 15
Microsoft Azure 1219 14
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 14
Java - Язык программирования 2439 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1482 13
Microsoft Windows 1379 13
Apple iPad 3543 13
Microsoft Edge - браузер 1775 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 12
Google Project Zero 31 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu 596 12
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 11
Dropbox - Файловый хостинг 423 10
Intel Core - Семейство процессоров 1040 10
PHP - Язык программирования 404 10
Telegram Gram - Криптовалюта 32 10
Мельникова Анастасия 180 154
Галушкин Олег 171 135
Зайцев Михаил 154 134
Водясов Алексей 103 94
Кирюхин Дмитрий 77 67
Гинятуллин Роман 61 60
Залманов Дмитрий 22 22
Лагода Георгий 59 19
Шилак Ксения 28 16
Jobs Steve - Джобс Стив 989 14
Солонин Сергей 84 12
Дуров Павел 220 12
Bush George - Буш Джордж 297 11
Волож Аркадий 206 11
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 10
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 10
Тюхменев Валерий 9 9
Таврин Иван 86 9
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 8
Усманов Алишер 256 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 8
Бухман Дмитрий 10 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 7
Абрамович Роман 31 7
Якобашвили Давид 14 7
Хамитов Александр 7 7
Фадеев Андрей 14 6
Каримов Ислам 87 6
Bezos Jeff - Безос Джефф 139 6
Абызов Михаил 64 6
Dell Michael - Делл Майкл 188 6
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 6
Каримова Гульнара 90 6
Герцовский Борис 8 6
McAfee John - МакАфи Джон 29 5
Brin Sergey - Сергей Брин 179 5
Кремец Виталий 5 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 345
Россия - Российская федерация - РФ 82580 133
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 52
Германия - Федеративная Республика 7793 37
США - Нью-Йорк 2589 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 33
Нидерланды 2015 27
Япония 7915 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 25
Израиль 1685 24
Франция - Французская Республика 4931 23
США - Калифорния 3070 22
Европа 7254 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 20
Украина 5530 20
Канада 3061 19
Индия - Республика 4106 18
Иран - Исламская Республика Иран 923 17
Австралия - Австралийский Союз 2659 16
Ближний Восток 2494 16
Южная Корея - Республика 3272 16
Великобритания - Виргинские Острова 161 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 14
Турция - Турецкая республика 1478 14
Испания - Королевство 2569 13
Сингапур - Республика 1520 13
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 12
США - Колумбия - Вашингтон 1077 12
Италия - Итальянская Республика 2902 12
Бразилия - Федеративная Республика 1898 11
Азия - Азиатский регион 3157 11
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 473 11
Европа Восточная 2815 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 10
Ирак - Республика 620 10
Швеция - Королевство 1882 10
Узбекистан - Республика 1255 10
Австрия - Австрийская Республика 978 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 21
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 8
Русский язык 1659 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 8
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 7
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 6
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1239 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 6
ISDEX интернет-индекс 196 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 3
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 8 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 2
Английский язык 408 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 2
Спам - Spam 247 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 9 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 15 2
ящик Пандоры 36 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 2
Мошенничество 76 2
Фрилансер - Freelancer - свободный специалист, который работает на себя 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
BleepingComputer - Издание 133 72
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 54
Thomson Reuters - Рейтер 5682 39
WSJ - The Wall Street Journal 1195 37
CBS MarketWatch 301 26
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 24
CNET - Издание 1557 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 16
Bloomberg 973 15
Associated Press 1965 15
The Register 1262 14
Forbes - Форбс 560 12
Reddit 213 12
NYT - The New York Times 943 12
ZDnet 559 10
FT - Financial Times 1095 9
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 9
The Washington Post 288 8
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 7
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 7
SiliconValley.com - SV.com 238 7
Mercury Center 309 7
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 6
WikiLeaks 112 5
Коммерсантъ - Издательский дом 792 5
Wikipedia - Википедия 399 4
Wired - Издание 207 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 4
ThreatPost 9 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 4
Newsbytes News Network 285 4
Liberty Media 59 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1836 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
The Guardian - Британская газета 314 3
KrebsOnSecurity 14 3
RAIDforums - хакерский форум 5 3
Newsweek 33 3
Internet Stock Report 992 53
S&P - Standard and Poor’s 467 16
S&P 500 226 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 7
MalwareHunterTeam 7 6
Fortune Global 500 269 6
Bear Stearns 77 6
Moody's Investors Service 134 6
IDC - International Data Corporation 4527 5
Gartner 3197 5
Conference Board 72 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 4
Recorded Future 10 3
Altman Vilandrie & Company 2 2
W3Techs 10 2
SANS Institute 73 2
Confiant 2 2
Juniper Research 420 2
Forrester Research 784 2
Check Point Research 48 2
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 2
Frost & Sullivan 177 2
Microsoft Research 123 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 1
451 Research Group 45 1
IHS iSuppli 389 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
Data61 3 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 20 1
RiskIQ 9 1
Refinitiv 4 1
Comparitech 5 1
Samsung Research 14 1
Pen Test Partners 6 1
ISC - Cybersecurity Workforce Study 1 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Google Threat Analysis Group 2 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 11
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 5
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 4
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 3
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 7 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 173 2
University of Oxford - Оксфордский университет 153 2
РАН - Российская академия наук 963 2
Ben-Gurion University - Университет имени Давида Бен-Гуриона 9 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 2
ГБОУ школа № 57 2 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 21 1
Yale University - Йельский университет 114 1
United States Military Academy West Point - Военная академия США Уэст-Пойнт 1 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 49 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 90 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 3 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 21 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 79 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 164 1
Black Hat - Конференция 67 7
Олимпийские игры - Olympic Games 493 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 2
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 2
Digital October - конференционное пространство 89 1
VK - Mail.Ru Kubernetes Troubleshooting Challenge 1 1
VK - Mail.Ru Kubernetes Conference 2 1
Kaspersky NEXT 1 1
McAfee FOCUS 2 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 39 1
USENIX - техническая конференция 12 1
Defcon 38 1
Oracle OpenWorld 58 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 382 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
CNews FORUM Кейсы 46 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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