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Infotecs
ИнфоТеКС


18.10.2021 Vipnet PKI Client работает с УЦ Федерального казначейства 1
05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС 1
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 2
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
26.08.2021 «Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве 4
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 4
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 1
21.07.2021 «Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия 2
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 2
24.06.2021 Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС 2
22.06.2021 «ИнфоТеКС» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 3
29.03.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 1
17.03.2021 «Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 2
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 2
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 3
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 1
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 3
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 2
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 1
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 2
19.10.2020 Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО 2
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 1
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 2
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 2

Публикаций - 249, упоминаний - 377

Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 31
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 26
Microsoft Corporation 11039 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 20
InfoWatch - Инфовотч 603 14
Samsung Electronics 5641 12
Крипто-ПРО 200 10
Крок 1219 10
АйТи 749 9
IBM 3530 9
Acronis - Акронис 364 8
Cisco Systems 2037 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 7
Ланит ГК 1155 6
Системный софт - SysSoft 124 6
Yandex - Яндекс 4100 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 5
Информзащита 422 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 5
Aquarius - Аквариус 209 5
Конфидент 56 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 4
Red Hat 665 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Ред Софт - Red Soft 246 4
Check Point Software Technologies 446 3
SAP SE 3208 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
Huawei 2727 3
Lenovo Group 1636 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1570 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Миландр ПКК 26 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Промет НПО 1 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Нанолек 9 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Сконтел 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Visa International 1345 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром ПАО 519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2200 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Президент США 105 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 26
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 7
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
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BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
DDR - Double data rate 1066 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
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RepTrak Global 100 4 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
CNews AWARDS 291 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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