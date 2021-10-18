Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infotecs
ИнфоТеКС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 249, упоминаний - 377
Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гусев Дмитрий 48 13
|Касперская Наталья 197 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Эйгес Павел 66 3
|Трушкин Константин 43 3
|Василенков Александр 3 3
|Хоценко Виталий 3 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Орлик Сергей 66 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Залецкий Алексей 3 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Янкин Андрей 14 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Чапчаев Андрей 33 2
|Заикин Андрей 16 2
|Путин Владимир 1821 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Гуриев Марат 10 2
|Шадаев Максут 384 1
|Янкин Константин 7 1
|Клишас Андрей 44 1
|Акимов Максим 167 1
|Ефимов Петр 29 1
|Носков Константин 201 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Чебышев Виктор 13 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Левин Леонид 83 1
|Касперский Евгений 218 1
|Семчук Иван 11 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Казарян Карен 31 1
|Дуров Павел 216 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Прибочий Михаил 34 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|CVE Details 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757459, в очереди разбора - 661149.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757459, в очереди разбора - 661149.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru