Компания «ИнфоТеКС» меняет свой логотип

Компания «ИнфоТеКС» начинает кампанию по смене своего фирменного логотипа. Ключевым изменением стало кириллическое написание названия компании и актуализированная изобразительная часть. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Решение перейти на новый логотип связано с законом о защите русского языка, который вступит в силу в 2026 г. Он обязывает использовать кириллицу в публичном пространстве: на вывесках, в рекламе, публичных коммуникациях и не только. Обновление логотипа отражает стратегический курс «ИнфоТеКС» на сохранение и дальнейшее развитие своих позиций в России и поддерживает тенденцию к использованию государственного языка в сфере информационной безопасности.

«В 2026 г. «ИнфоТеКС» исполнится 35 лет. Это отличный повод обновить фирменный логотип, который верно служил компании более двух десятилетий. В новом логотипе мы постарались сохранить преемственность — сохранена цветовая палитра, остался узнаваемый символ кометы, который теперь развернут вправо, что олицетворяет движение вперед. В изображение заложен еще один важный образ — силуэт человека, подчеркивающий ключевую роль людей в цифровых процессах и ценность человеческого капитала в ИнфоТеКС», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора.

Переход на новый логотип будет поэтапным и займет несколько месяцев. До полного обновления визуальной айдентики в ряде коммуникаций «ИнфоТеКС» будет продолжать использоваться логотип прежней версии.