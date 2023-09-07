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Индексная книга (каталог) CNews*
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ESET ESET Software ИСЕТ Софтвеа

ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа


07.09.2023 На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram

«Альтернатива» из-под полы Эксперты словацкой компании ESET объявили об обнаружении нового вредоноса под Android, нацеленного на пользователей мессе
02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. Казаться, а не быть Разработка Spyboy, помимо

30.01.2023 Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

Массовая кибератака В Сети выявлено новое вредоносное ПО SwiftSlicer для принудительного удаления данных на компьютерах под Windows. Обнаружившая его компания ESET, автор известного антивируса NOD32, считает, что этот софт использовался в ходе недавней массированной кибератаки на Украину. ESET ушла из России в марте 2022 г. в знак поддержки са
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны

Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые позволяют злоумышле
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

Атака из облаков Эксперты ESET обнаружили ранее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple.
16.03.2022 Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники

Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний. По результатам опроса только
09.03.2022 Eset прекратила поставки новых лицензий в Россию и Белоруссию

Разработчик продуктов цифровой безопасности Eset объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Белоруссию. При этом представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме и
03.03.2022 Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428%

Количество обнаружений вредоносных программ для Android-банкинга выросло на 428% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Об этом свидетельствует отчёт экспертов международного разработчика антивирусного ПО Eset. В пятёрку стран-лидеров по активности угроз вошли Турция, Россия, Испания, Украина и Япония. Банковские угрозы для Android развиваются быстрее большинства вирусного ПО. Более того, нежела
24.02.2022 Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирован
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

цидентов слежки, направленных на владельцев Android-гаджетов, сообщили CNews представители компании ESET. Согласно ее исследованию, в период с сентября по декабрь 2021 г. включительно из всех э
17.02.2022 Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками

ом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмечают, что 16% всех мошеннических спам-писем в мире были отправ
31.01.2022 Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах

безопасности и конфиденциальности данных», — сообщил международный разработчик антивирусных решений ESET. Эксперты компании рассказали, что нужно знать о безопасности умных часов и фитнес-треке
18.01.2022 Исследование ESET: большинство россиян не защищают электронные устройства от взлома

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование и выяснила, как жители страны относятся к безопасности своих электронным устройств. В онлайн-исследовании приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет из горо
13.01.2022 Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жит
15.12.2021 Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell

Команда исследователей ИБ-компании Eset изучила географию попыток эксплуатации уязвимости в утилите ведения журналов Log4j (CVE-
08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной систе
03.11.2021 Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить главные проблемы и страхи российских предпринимателей в сфере информационной безопасности. Исследование по
01.11.2021 Программы под Linux используют для незаконного входа в корпоративные сети

Скрытная природа Компания ESET обнаружила очередную киберкампанию с использованием вредоносного ПО под Linux. Руткит Fo
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров

Страна киберпреступников Эксперты компании ESET, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявили в России колоссальное число потенциал
30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset

Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset. Konica Minolta, международный по
12.08.2021 Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты

Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение. Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence

Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision и международная антивирусная компания Eset объединили технологии для борьбы с киберугрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим серв
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok

Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы узнать у родителей, чем занимаются их дети в сети. Выяснилось, что чаще всего (в 77% случаев) дети смотрят развлекательный контент в соцсетях. Вторыми по популяр
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок

Международный разработчик антивирусного ПО Eset провел исследование безопасности служб по сокращению URL. Сами сервисы в большинстве сво
17.06.2021 Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, посвященное безопасности детей в Сети. Эксперты проанализировали, как часто дети сталкиваются с киберинцидентами в онлайн-пространстве. Оказалось, каждый пятый ребенок
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз

Eset, международный разработчик антивирусных решений, сообщил о росте криптовалютных угроз в 2021 г. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года. Рост криптовалютных угроз, который начался в
27.05.2021 Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. Большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в де
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет

Разработчик антивирусных решений Eset предупредил о потенциальном росте хакерских атак на компании на майских праздниках. В пр
13.04.2021 Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как пользователи относятся к модерации контента и цензуре в интернете. На первом этапе исследования респондентов спросили, как они относятся к модера
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО

вязи с вступлением силу новых норм. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу пос
31.03.2021 Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить степень доверия россиян к отечественному ПО и узнать у жителей страны, как они относятся к новому закону. Исследование показало, что больше трети респ
29.03.2021 Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях

Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете. По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев

Платформа для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности BI.Zone ThreatVision повысила качество своих данных за счет интеграции с потоками данных Eset об актуальных международных угрозах. Объединение технологий распознавания защищает бизнес от угроз, актуальных в данный момент для каждой отдельной отрасли. Согласно статистике, 54% компан
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру

Кобольд под Linux Эксперты компании ESET выявили довольно оригинальный вредонос, который прицельно атакует суперкомпьютеры и мощные серверы. В ESET эту программу назвали Kobalos (в греческой мифологии так называли озорных

01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer

Эксперты Eset раскрыли новую атаку на цепочку поставок, объектом которой стал механизм обновления попу
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов

Eset представила новое поколение продуктов для защиты рабочих станций Eset Endpoint Security и Eset Endpoint Antivirus для Windows. Заказчикам доступны функция безопасного браузера, сканер WMI и системного реестра, унифицированные исключения для IDS и друг
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции. Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети

17.12.2020 Eset обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome

Eset и Google объявили о продолжении сотрудничествf в обеспечении защиты браузера Chrome, безопасности магазина приложений Google Play Store и поддержке платформы Chronicle. Технология Eset используется для сканирования, выявления и удаления нежелательных программ, с которыми сталкиваются пользователи браузера Chrome для Windows. Совместно с Google специалисты обеспечивают фу
15.12.2020 Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год

Эксперты Eset подготовили несколько советов, как не попасться на уловки мошенников и не испортить себе

Публикаций - 1128, упоминаний - 1372

ESET и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4668 176
Microsoft Corporation 24299 162
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 101
Google LLC 11526 85
Dr.Web - Доктор Веб 1248 81
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 234 72
Meta Platforms - Facebook 4398 63
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 60
Trend Micro 592 58
Apple Inc 11806 40
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 37
Leta Group - Лета Групп 278 36
Gen Digital - Avast Software 171 35
Bitdefender 153 32
IBM - International Business Machines Corp 9385 31
InfoWatch - Инфовотч 978 31
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1318 30
X Corp - Twitter 2828 28
Sophos - SophosLabs 409 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3521 22
F-Secure 211 21
Softline - Софтлайн 2541 21
Oracle Corporation 6582 21
Информзащита 706 20
Cisco Systems 5052 20
Adobe Systems 1535 18
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 59 18
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 18
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 565 18
Leta IT-company 133 16
Check Point Software Technologies 742 16
Yandex - Яндекс 6784 15
Ростелеком 9371 14
VK - Mail.ru Group 3312 13
7885 13
Turla - Хакерская группировка 20 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 12
Broadcom - VMware 2302 12
GitHub 732 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 415 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1197 7
Альфа-Банк 1706 7
РЖД - Российские железные дороги 1833 5
Россети Ленэнерго 1700 5
АСК 42 5
LinkedIn 621 5
Газпром нефть 579 5
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2140 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 5
Газпром ПАО 1294 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1868 4
Форус НПФ 4 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 62 4
Резонанс НПП 362 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 468 4
McDonald’s - Макдоналдс 195 4
Почта России ПАО 2057 3
Adidas - Адидас 158 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 94 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 3
Visa International 1937 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6873 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 35 3
IKEA - ИКЕА 151 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
101Hotels.com 456 3
Лента - Сеть розничной торговли 1984 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 3
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 52 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1553 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 161 2
Boeing 1006 2
Komatsu - Комацу 17 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3696 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5255 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10954 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1111 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4292 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1746 7
Судебная власть - Judicial power 2249 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3191 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2733 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5671 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 324 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 169 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 100 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1861 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 946 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2609 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 4
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 160 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1433 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2135 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2888 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 83 3
Федеральное казначейство России 1699 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1643 3
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 15 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 881 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 527 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1044 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 304 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 622 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 3
Демократическая политическая партия США 112 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 2
Linux Foundation 180 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Федерация тенниса Казахстана 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12066 737
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7262 730
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25191 654
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28456 309
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2953 251
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3781 195
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61778 184
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24265 184
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11994 142
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5728 135
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2773 134
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1721 129
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15789 127
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S3-хранилище

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VDI

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IP-телефония

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