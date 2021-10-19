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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СберДевайсы
SberDevices
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 98
СберДевайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Круглов Константин 21 11
|Филиппов Денис 12 3
|Соколовский Александр 36 3
|Гурджиян Руслан 17 2
|Греф Герман 205 2
|Рафаловский Давид 20 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Теплицкий Дмитрий 13 1
|Ваксман Олег 2 1
|Волошин Евгений 16 1
|Леханов Сергей 8 1
|Смирнов Иван 9 1
|Карташов Станислав 9 1
|Бардинцева Яна 6 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Палаткин Василий 3 1
|Малежин Максим 3 1
|Углов Александр 3 1
|Изосимов Александр 92 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Левин Борис 26 1
|Карчев Олег 13 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Левин Леонид 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Торбахов Александр 54 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Хасис Лев 96 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Савкин Владимир 38 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Крупнов Александр 14 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Горбунов Сергей 12 1
|Баланова Светлана 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru