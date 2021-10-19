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СберДевайсы
SberDevices


19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber 2
07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 1
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 2
23.09.2021 «Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате 1
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 2
09.09.2021 В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют» 2
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 4
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды 1
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
15.07.2021 На платформе виртуальных персонажей «Сбера» появился первый анимационный аватар 3
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber 5
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 3
02.07.2021 Смарт-экраны Huawei Vision S поступают в продажу в России 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
08.06.2021 «Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper 2
04.06.2021 «Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение 3
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети 5
04.06.2021 «Сбер» представил SmartBadge — технологическое решение для повышения уровня клиентского сервиса 1
21.05.2021 «Сбер» открывает доступ к огромному набору речевых данных на русском языке 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 4
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 2
26.04.2021 «Сбер» запустил платформу виртуальных персонажей Visper 1
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 1
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 13
29.01.2021 Нейросеть «Сбера» ruGPT-3 стала вдвое «умнее» 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
24.09.2020 «Сбер» бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента «Салют новым навыкам» на платформе Smart Market 1
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress 2
11.08.2020 Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах 1
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 2
13.07.2020 «Сбер Бизнесбот» помогает снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний 3

Публикаций - 47, упоминаний - 98

СберДевайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Microsoft Corporation 11168 4
Telegram Group 702 3
Цифровые активы 11 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Ситилинк - Citilink 190 2
GitHub 412 2
Harman Kardon 167 2
Huawei 2733 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Сбербанк Телеком 18 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Intel Corporation 4204 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Интеллектуальные системы 8 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Samsung Electronics 5730 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Unity Technologies 97 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 1
Dialog - Диалог 33 1
Blender 26 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Media.Work 3 1
OpenAI 17 1
Superdesigners 3 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
ParaType - ПараТайп 6 1
Bentley Systems 43 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
Merlion Бюрократ 21 1
Google LLC 7177 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
SAP SE 3220 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 34
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 5
СберЛогистика 42 2
TÜV Rheinland Group 63 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
S7 Airlines 80 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 2
ONE RETAIL 23 2
Lamoda 83 2
СберАвто 18 2
AliExpress 275 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Щука - дизайн-студия 6 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк страхование 47 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Landor&Fitch 3 1
Сбербанк Страховой брокер 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
О2О Delivery club 153 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Hyundai Motor 146 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Wildberries 128 1
Связной ГК 884 1
Почта Банк 289 1
Почта России ПАО 1579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 153 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Jivo - мессенджер 3 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 12 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Электроника 65 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Kubernetes 307 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 10
Сбербанк - SmartMarket 16 9
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 8
Google Android 10751 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
Okko Smart Box 6 6
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 6
Сбербанк - SberPortal 15 6
Apple iOS 5742 4
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 4
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 3
Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 3 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
JavaScript - Язык программирования 635 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Сбербанк - Сбердиск 4 2
Huawei Vision - Смартфон 11 2
Huawei Share Onehop - Мультискрин 28 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Сбербанк СберПрайм 14 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Huawei Sound - умная колонка 4 2
Dialog Enterprise - мессенджер 5 1
Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 17 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Google Cloud Storage 14 1
Canvas App 1 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
SberCloud ML Space 13 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Сбербанк Бизнесбот 2 1
WaveAccess myQuiz 3 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 5 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
Круглов Константин 21 11
Филиппов Денис 12 3
Соколовский Александр 36 3
Гурджиян Руслан 17 2
Греф Герман 205 2
Рафаловский Давид 20 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Огуряев Дмитрий 53 1
Минниханов Рустам 89 1
Теплицкий Дмитрий 13 1
Ваксман Олег 2 1
Волошин Евгений 16 1
Леханов Сергей 8 1
Смирнов Иван 9 1
Карташов Станислав 9 1
Бардинцева Яна 6 1
Абрамов Алексей 27 1
Палаткин Василий 3 1
Малежин Максим 3 1
Углов Александр 3 1
Изосимов Александр 92 1
Дубовицкий Николай 5 1
Трачук Аркадий 4 1
Левин Борис 26 1
Карчев Олег 13 1
Мангутов Владислав 11 1
Ведяхин Александр 43 1
Левин Леонид 83 1
Шадаев Максут 384 1
Кочаров Григорий 13 1
Торбахов Александр 54 1
Прибочий Михаил 34 1
Хасис Лев 96 1
Мамонов Михаил 24 1
Савкин Владимир 38 1
Гуцериев Михаил 107 1
Крупнов Александр 14 1
Исмаилов Рашид 47 1
Горбунов Сергей 12 1
Баланова Светлана 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Донбасс 25 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Восточная Сибирь 191 1
Россия - Красногорск 106 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Латинская Америка 726 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Ближний Восток 1479 1
Израиль 725 1
Канада 1311 1
Прибалтика - Балтия 597 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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