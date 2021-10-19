СберДевайсы

На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 2

Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 2

Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1

Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 1

Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 13

Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1

Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox 1

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1

SberDevices вышли на AliExpress 2