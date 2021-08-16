Одноплатный компьютер

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16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений 2
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
12.11.2020 AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000 2
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
17.09.2020 Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM 4
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 2
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 5
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 2
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» 1
04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 2
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 3
12.08.2019 IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1
25.03.2019 Intel «убьет» свой крошечный ПК размером с кредитную карту 2
06.01.2019 Моноблок, ноутбук или десктоп: выбираем домашний ПК 3
04.09.2018 Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
22.01.2018 Toshiba представила массовую серию SSD RC100 с интерфейсом NVMe 1
12.04.2017 Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась 1
22.02.2017 Asus представила ультракомпактные ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Фото 2
17.02.2017 Asus представила новые решения для цифровой наружной рекламы и визуального оформления 1
15.12.2016 Обзор сетевого хранилища Synology DS916+ 1
20.05.2016 «Хромбуки» впервые обогнали по продажам Apple Mac 1
04.01.2016 На процессорах «Байкал» начнут выпускать компьютеры для поездов и самолетов 1
04.12.2015 Путину показали крошечный российский ПК 1
17.10.2013 Обзор ТВ-приставки Tivion B1100: ivi против пиратов, кто кого? 2
01.07.2013 Обзор MiniX Neo G4 и MiniX Neo X5: терминальные клиенты на Android - это выгодно 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
26.01.2007 MiniPC представил новый настольный компьютер 1

Публикаций - 36, упоминаний - 55

Одноплатный компьютер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4221 17
AMD - Advanced Micro Devices 1690 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Apple Inc - Эппл Рус 7750 4
Базальт СПО 206 3
Shenzhen Xunlong Software 6 3
ALT Linux - Альт Линукс 138 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1227 3
Google LLC 7198 3
Microsoft Corporation 11226 3
BeagleBone 4 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Banana Pi 5 2
PandaBoard 5 2
CubieBoard 4 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 2
STMicroelectronics 103 2
Nvidia Corp 2047 2
Acer Group 1381 2
Fastwel - Фаствел 15 2
NEC Display Solutions 42 1
HP Inc. 2956 1
Seagate Technology 286 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 1
MSI - Micro-Star International 283 1
Pine64 - Pine Microsystems 8 1
Synology Inc 130 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 1
Huawei 2736 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
IBM 3575 1
SEC Consult Services 931 1
Iconikal 1 1
ALT Linux Team 14 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Dell EMC 2425 1
Lenovo Group 1643 1
InFocus 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 2
Газпром ПАО 525 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
TMT Investments 81 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 14
DDR - Double data rate 1080 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 7
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 6
USB Type-C - USB-C 901 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 278 3
ARM64 - Архитектура процессора 1021 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 217 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 38 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 365 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
Kensington lock 120 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
Умные платформы 500 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
C&C - Command and Control server 61 1
Intel Celeron - Серия процессоров 263 10
Linux OS 4288 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 8
Microsoft Windows 10 6691 8
Intel Core - Семейство процессоров 865 6
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 5
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 4
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 4
Google Android 10752 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 4
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 7 3
Raspberry Pi B 8 3
Raspberry Pi A 7 3
Intel NUC Hades Canyon 8 3
Google Chrome - браузер 1119 3
Intel NUC Baby Canyon 6 3
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 3
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 3
Raspberry Pi Compute Module 11 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 3
Intel NUC Crimson Canyon - Компактный ПК 5 3
Shenzhen Xunlong Orange Pi Zero - одноплатный мини-компьютер 5 3
Raspberry Pi Zero 11 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Acer Veriton N - серия неттопов 2 2
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 2
Symantec Endpoint Protection - SEP 19 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 9 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 19 2
Бурмистров Роман 5 2
Мельникова Анастасия 166 1
Евдокимов Андрей 54 1
Стаин Владислав 4 1
Путин Владимир 1831 1
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Чемезов Сергей 121 1
Новодворский Алексей 95 1
Braben David - Брэбен Дэвид 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Китай - Тайвань 599 1
Украина 3417 1
Великобритания - Кембридж 72 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
The Verge - Издание 448 1
Tom’s Hardware 86 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Liliputing 27 1
CNX Software 4 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Microsoft Imagine Cup 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771314, в очереди разбора - 674996.
Создано именных указателей - 46354.
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