Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Одноплатный компьютер
Одноплатник
Мини компьютеры
МиниПК
MiniPC
MicroPC
Компактный ПК
Микрокомпьютер
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Публикаций - 36, упоминаний - 55
Одноплатный компьютер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бурмистров Роман 5 2
|Мельникова Анастасия 166 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Стаин Владислав 4 1
|Путин Владимир 1831 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Braben David - Брэбен Дэвид 4 1
|The Verge - Издание 448 1
|Tom’s Hardware 86 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|Liliputing 27 1
|CNX Software 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771314, в очереди разбора - 674996.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771314, в очереди разбора - 674996.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru