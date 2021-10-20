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Газпром-Медиа Холдинг


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 2
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 9
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
19.04.2021 Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 6
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 8
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 2
16.12.2020 Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
18.11.2020 «Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G 2
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 3
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 1

Публикаций - 120, упоминаний - 196

Газпром-Медиа Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 22
Yandex - Яндекс 4101 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 16
VK - Mail.ru Group 2483 16
Rambler Group - Рамблер ГК 485 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 11
Ростелеком Связьинвест 696 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Google LLC 7148 6
Facebook 3765 6
Telegram Group 702 5
RuTube - видеохостинг 120 4
Квант НПП КП 23 4
МаксимаТелеком 102 4
Twitter 2204 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Microsoft Corporation 11077 2
Код Безопасности 365 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
oneFactor 24 2
Руформ 4 2
Getintent 12 2
Нетология - Netology 30 1
Flashpoint 8 1
Uma.Tech - Ума.Тех 1 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
НТВ-Плюс 174 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Астерос - Asteros 531 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Zello 20 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
OpenText 160 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
Флибуста 27 3
LinkedIn 520 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Газпром ПАО 520 2
Почта России ПАО 1572 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
UFG Capital Partners 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 1 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
Телеспорт 3 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
Dostavista - Достависта - курьерская компания 4 1
МОСГАЗ 9 1
Газпром энергохолдинг 1 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
МТС Медиа 8 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Jaguar Land Rover 63 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Почта Банк 289 1
Открытие ФК 538 1
Russ Outdoor 7 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Альфа-Банк 1123 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
X5 Group 599 1
РусГидро ПАО 129 1
Северсталь ПАО 204 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 19
Правительство РФ 2203 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 10
Администрация Президента РФ 267 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 7
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 3
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 39 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Google YouTube - Видеохостинг 1715 4
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 2
ByteDance TikTok 95 2
Apple - App Store 2198 2
WhatsApp Messenger 654 2
Астерос Securix 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 1
Shazam 35 1
Nissan X-Trail 4 1
Pinterest 45 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Яндекс.Видео 32 1
BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 6 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
Apple macOS 925 1
Rakuten Viber 429 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Чернышенко Дмитрий 234 20
Жаров Александр 165 17
Мишустин Михаил 302 12
Липов Андрей 50 11
Путин Владимир 1824 9
Щеголев Игорь 676 8
Терляков Олег 6 5
Субботин Вадим 11 5
Панков Александр 61 5
Шадаев Максут 384 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Логунов Владимир 10 4
Приезжева Антонина 18 4
Дуров Павел 216 3
Чечин Александр 6 3
Никифоров Николай 1126 3
Акимов Максим 167 3
Матвеева Татьяна 83 3
Вагнер Милош 5 3
Носков Константин 201 3
Пуликов Артем 2 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Мамут Александр 109 2
Кравцов Сергей 39 2
Левин Леонид 83 2
Козлюк Артем 39 2
Вольпе Борис 68 2
Хасис Лев 96 2
Ампелонский Вадим 31 2
Кочаров Григорий 13 1
Вермишян Геворк 61 1
Волин Алексей 113 1
Подгузов Николай 27 1
Рейман Леонид 411 1
Бокова Людмила 80 1
Соколов Алексей 121 1
Кисляков Евгений 83 1
Лугов Андрей 32 1
Юрченко Евгений 75 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Восточная Европа 1678 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 2
Европа 3752 2
Россия - Сочи 912 2
Украина 3365 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Индия - Республика 2169 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Франция - Страсбург 9 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Астраханская область 371 1
Канада 1301 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Россия - Челябинск 772 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Пиратство - Авторское право 206 9
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Антитеррор 62 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Запугивание и шантаж 2 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
ТНТ - Телеканал 94 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Wikipedia - Википедия 276 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Ведомости 259 2
РосКомСвобода 75 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Матч планета - Телеканал 2 1
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