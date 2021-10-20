Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром-Медиа Холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 196
Газпром-Медиа Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 234 20
|Жаров Александр 165 17
|Мишустин Михаил 302 12
|Липов Андрей 50 11
|Путин Владимир 1824 9
|Щеголев Игорь 676 8
|Терляков Олег 6 5
|Субботин Вадим 11 5
|Панков Александр 61 5
|Шадаев Максут 384 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Логунов Владимир 10 4
|Приезжева Антонина 18 4
|Дуров Павел 216 3
|Чечин Александр 6 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Акимов Максим 167 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Вагнер Милош 5 3
|Носков Константин 201 3
|Пуликов Артем 2 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Мамут Александр 109 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Левин Леонид 83 2
|Козлюк Артем 39 2
|Вольпе Борис 68 2
|Хасис Лев 96 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Кочаров Григорий 13 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Волин Алексей 113 1
|Подгузов Николай 27 1
|Рейман Леонид 411 1
|Бокова Людмила 80 1
|Соколов Алексей 121 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лугов Андрей 32 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Греф Герман 205 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761154, в очереди разбора - 664843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761154, в очереди разбора - 664843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru