Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Брокерское обслуживание Брокерские услуги Брокерский счет
Публикаций - 90, упоминаний - 97
Брокерское обслуживание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потапов Владимир 40 6
|Емешев Александр 10 3
|Новак Татьяна 4 1
|Жилко Сергей 1 1
|Мартынов Михаил 10 1
|Константинов Михаил 6 1
|Степочкин Максим 3 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Данилов Эдуард 1 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Тихомиров Сергей 12 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Чугунов Никита 58 1
|Головин Александр 5 1
|Курникова Варвара 9 1
|Пятков Иван 24 1
|Буланцев Игорь 11 1
|Золотых Кирилл 12 1
|Киричек Алексей 66 1
|Кучугин Илья 42 1
|Панченко Дмитрий 3 1
|Нестеренко Александр 2 1
|FT - Financial Times 1112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru