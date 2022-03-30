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Брокерское обслуживание Брокерские услуги Брокерский счет



30.03.2022 Чем торгуют брокеры данных? 1
25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU 1
07.07.2021 ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 1
22.04.2021 Альфа-Банк выпустил новое приложение для инвестиций 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 1
20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ 1
23.09.2020 «БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов 1
21.08.2020 «БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение 1
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке 1
20.08.2020 Банк Русский Стандарт: набирает обороты оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей 1
19.08.2020 5Post доставит продукцию iHerb 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
16.07.2020 «Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия 1
15.07.2020 Astra Linux выпустила масштабное обновление системы виртуализации «Брест» 1
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
26.06.2020 ВТБ предложил специальные условия открытия брокерского счета покупателям сети «Магнит» 1
08.06.2020 «Тинькофф» запустил сервис микроинвестирования 1
29.04.2020 «Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов 2
24.12.2019 Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП 1
15.11.2019 Райффайзенбанк обновил свой онлайн-банк 1
28.10.2019 «Райффайзен-лизинг» запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и ИП 1
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций 1
01.10.2019 Cisco повысила безопасность платформы Webex 1
18.09.2019 «БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте» 1
13.09.2019 ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета 1
10.09.2019 «Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров 1
03.09.2019 «Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов 1
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках 1
27.06.2019 «Мегафон» запустил мобильное инвестиционное решение 2
28.05.2019 NMarkets Limited выбрала облачные решения Cloud4Y 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 2
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1

Публикаций - 90, упоминаний - 97

Брокерское обслуживание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 2
Yandex - Яндекс 4925 2
Diasoft - Диасофт 528 2
Orange S.A. 972 1
Nortel Networks 1287 1
Orange France Télécom 654 1
Xsolla - Иксолла 8 1
ЦМД-Софт 31 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6439 1
Meta Platforms - Facebook 4214 1
Microsoft Corporation 22338 1
Apple Inc 10568 1
Custis 81 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 1
1С-Рарус 727 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 1
Cisco Systems 4708 1
Программный продукт ГК 3843 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 38 1
General Electric - Дженерал электрик 419 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5401 1
Intel Corporation 11173 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2076 8
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5140 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1000 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 764 4
Газпром ПАО 954 3
Альфа-Банк 1454 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 2
Visa International 1739 2
ITI Capital 4 1
Merrill Lynch 427 1
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 357 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 124 1
ГПБ - Газпромбанк 833 1
РТС - Фондовая биржа 344 1
БКС Мир инвестиций 8 1
Qiwi 864 1
Глобэкс банк 32 1
ПСБ - Промсвязьбанк 667 1
БКС Брокер 9 1
Банк Зенит 213 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1674 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 535 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 240 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 160 1
Русский стандарт Банк 367 1
Восточный Банк 217 1
X5 Group 689 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3155 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1446 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 563 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10984 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 973 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 1
Мобильное приложение - Mobile app 4232 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24469 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 16244 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9735 3
Website - Вебсайт 7094 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40119 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 5116 2
Социальные сети - Соцсети 2778 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1654 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7268 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 717 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9666 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3227 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 323 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 167 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1505 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 523 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 656 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1585 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 83 1
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 195 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1852 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 324 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 508 1
Умные платформы 980 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4859 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 855 1
ВТБ Мои Инвестиции 43 6
Google Android 11834 5
Google Play - Google Store - Android Market 2700 4
Apple - App Store 2414 4
Тинькофф Инвестиции 34 4
ВТБ Онлайн 157 4
Apple iOS 6365 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2396 3
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 2
Apple iPhone 6 1889 2
Diasoft FA# АБС 46 2
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 2
Webmoney Transfer 147 1
Альфа-Мобайл 68 1
Wargaming World of Tanks 156 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 429 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
1С-Рарус Бэк-офис 12 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 115 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1175 1
R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
R-Style Softlab - RS-Bank 263 1
Райффайзен Онлайн 37 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 544 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6101 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 283 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 797 1
Потапов Владимир 40 6
Емешев Александр 10 3
Новак Татьяна 4 1
Жилко Сергей 1 1
Мартынов Михаил 10 1
Константинов Михаил 6 1
Степочкин Максим 3 1
Дробышевский Михаил 53 1
Данилов Эдуард 1 1
Гаврилов Борис 2 1
Тихомиров Сергей 12 1
Иванников Дмитрий 41 1
Чугунов Никита 58 1
Головин Александр 5 1
Курникова Варвара 9 1
Пятков Иван 24 1
Буланцев Игорь 11 1
Золотых Кирилл 12 1
Киричек Алексей 66 1
Кучугин Илья 42 1
Панченко Дмитрий 3 1
Нестеренко Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 105863 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33130 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45245 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12226 3
Европа Восточная 2904 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1596 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 160 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2017 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 732 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1419 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 656 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1036 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 336 1
Япония 9784 1
Австралия - Австралийский Союз 2752 1
Канада 3200 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1341 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1325 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 488 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 256 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13282 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1179 1
США - Нью-Йорк 2606 1
Хорватия - Республика 209 1
Чехия - Чешская Республика 1032 1
Австрия - Австрийская Республика 1012 1
Венгрия 615 1
Словакия - Словацкая Республика 354 1
Россия - ПФО - Казань 2033 1
Россия - СФО - Новосибирск 3230 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2171 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1171 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 329 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 472 1
Россия - УФО - Челябинская область 920 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5815 7
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 39 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 143 2
Cashback - Кэшбэк 174 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 2
Аутсорсинг 1035 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1206 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
Русский язык 4562 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2093 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1678 1
Денежные переводы 733 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14052 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 108 1
FT - Financial Times 1112 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Moody's Investors Service 135 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
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