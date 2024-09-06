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VOD Video on Demand SVD Subscription Video on Demand Видео по запросу Видео по заказу Видеопрокат



06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand

Международный облачный провайдер Serverspace объявил о запуске новой услуги Video on Demand (VoD), которая теперь доступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользователям запрашивать и воспроизводить видеоконтент в качественном формате в любое время независимо от

24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу

, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS. Компании могут воспользоваться медиаплатформой для стриминга и показа видео по запросу зрителям в любой точке мира в качестве 8K без задержек. Игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и обучающие платформы повысят скорость и доступность видеотрансляций независимо от на
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России

ода. В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети о
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио»

тор в области телерадиовещания «Казтелерадио» с 1 ноября 2015 г. осуществил запуск в коммерческую эксплуатацию ОТТ-сервиса «GalamTV», где впервые абонентам будет доступен пакет премиального контента «Видео по запросу», поставщиком которого выступила компания CTI. Услуги CTI будут включать все стадии, необходимые для полноценного функционирования сервиса оператора интерактивного ТВ, – от очи
16.09.2015 Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу»

Компания Ericsson представила новое инфраструктурное решение для услуг передачи видео по запросу (VOD). Решение является полностью программным, не требует замены ранее установленного оборудов
20.05.2013 Популярность сервиса «Видео по запросу» от «Ростелекома» в Сибири возросла в 4 раза

е чем в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) является наиболее популярным сервисом услуги «Интерактивное телевидение», он предоставля
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онлайн-видеопроката Netflix, что позволит Verizon выйти на рынок потоковых видеосервисов. Об этом сообщает издание DealReporter со ссылкой на осведомленные источники. Недавно глава Verizon Лоуэлл МакА
08.12.2011 Сервис видео по запросу MUBI появился в аудио-видео технике Sony

Компания Sony объявила о том, что с 29 ноября сервис MUBI, глобальный сервис, предоставляющий видео по запросу, включающий большую коллекцию самых известных кинохитов и фильмов независимых режиссеров, доступен в качестве приложения на всех моделях аудио и видео техники Sony с поддержкой
28.10.2010 «СтарБлайзер» разработала новый интерфейс для своего сервиса видео по запросу

ом можно использовать любое широкополосное соединение с интернет, а смотреть фильмы – на компьютере, телевизоре или в домашнем кинотеатре. Напомним, что в сервисе «StarBlazer Кино» применяется модель video-on-demand и двухуровневая схема распространения видеоконтента, позволяющая предоставлять услугу практически в любой точке страны. В видеотеке StarBlazer контент защищен по технологии Micr
06.09.2010 «Стрим» пустит легальное кино в ПК, но не убьет торренты

В дополнение к сервису «видео по запросу» с трансляцией на экран телевизора, абоненты «Стрим» смогут заказывать кино на монитор ПК. Заплатив от 49 до 90 руб., пользователь будет получать на сутки доступ к одному фильм
06.09.2010 «Комстар» запустил сервис «Видео по запросу» для пользователей «Стрим ТВ на ПК»

кационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о запуске нового сервиса «Видео по запросу» (Video-on-Demand, VOD) для пользователей услуги «Стрим ТВ на ПК» в Москве. Теперь абоненты «МТС Стрим» могут см
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап

теля «Акадо» Дмитрия Захарова, для регионов модель Vidimax интересна, но компании придется создать под себя новый рынок, продвигая идею покупки фильмов через интернет. Сейчас, по его оценкам, услугой видео по запросу пользуются только около 10% абонентов интернет-провайдеров. Дмитрий Васютинский оценивает этот показатель на уровне от 5% до 15% в разных регионах. «Наша компания предлагает зр
06.02.2009 Blu-ray уступит сервису «видео по требованию» в 2017 году

В 2017 г. сервис «видео по требованию» (VOD) станет доминирующим способом распространения видеоконента, сообщает techradar.com со ссы
24.10.2008 «Контент-Хаус» продемонстрирует решения для предоставления VoD-сервисов на NATEXPO 2008

я революционным шагом в развитии систем интерактивных сервисов. После успешно проведенных тестовых испытаний на базе сети КТВ «Пятый Путь» г. Самара, предоставление по-настоящему интерактивных услуг «видео-по-запросу» стало возможным не только посредством сетей ШПД, но и через широко распространенный телевизионный коаксиальный кабель. При этом конечному потребителю обеспечивается полная инт
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»

висов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, поз
16.01.2008 iTunes займется видеопрокатом

(Steve Jobs), глава компании Apple, вчера, 15 января, объявил о том, что в сервисе iTunes появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут брать напрокат видео. По словам Джобса, функция видеопроката появится как в версии iTunes для жителей США, так и в версиях сервиса для жителей других стран до конца 2008 г., сообщает Ars Technica. Пользователи смогут брать напрокат фильмы ко
19.12.2007 Movie Gallery закрыла сервис видео по запросу MovieBeam

Компания Movie Gallery объявила о том, что приняла решение о закрытии сервиса видео по запросу MovieBeam, который был запущен Walt Disney в 2003 г., в рамках стратегии по реорганизации. Movie Gallery приобрела MovieBeam, отделившийся от Walt Disney, в марте 2007 г., сооб
14.09.2007 Абоненты ЮТК получат «видео по запросу» от IMG

им IPTV (под брендом DISEL-TV), будет предоставляться аудиовизуальный контент – “видео по запросу” (VoD). На данный момент переговоры о поставке контента IMG для сервисов IPTV и кабельного теле
24.04.2007 Sony вкладывает $1 млн в «видео по запросу»

Sony пришла на помощь финансово несостоятельному австралийскому сервису «видео по запросу». Компания приобрела акции сервиса на сумму $1 млн после того, как ReelTime анонсировала выпуск собственного «Домашнего развлекательного центра», сообщил ITWire.com.au. Устройс
10.10.2006 "Открытые двери в Силиконовую долину”: 16-17 ноября 2006 г.

16-17 октября откроется международная инвестиционная технологическая конференция "Открытые двери в Силиконовую долину” (SVOD - Silicon Valley Open Doors, www.svod.org, a также в конкурсе на лучший инновационный проект. Гдe: сердце Силиконовой Долины – Музей истории компьютерных технологий, г. Маунтен Вью,
16.06.2006 USA Video Technology обвиняет кабельные компании в нарушении патента на VoD

ons, Charter Communications и Comcast. В иске говорится, что они нарушают патент компании на услугу VoD (видео по  запросу). USA Video Technology подала заявку на патентование технологии «хране
13.01.2006 Sky запустила видео по запросу

Британская медиа-компания Sky представила сервис видео по запросу (VoD) через широкополосный интернет. Для абонентов Sky, подписанных на два и более платных тел
15.11.2005 Рынок интернет-проката DVD снизится к 2009

нка вырастет до $3 млрд. в течение четырех лет, несмотря на тенденцию роста услуг видео-по-запросу (video-on-demand). В сфере интернет-проката в США лидером является компания Netflix, тогда как
04.07.2005 AOL запустила "видео по запросу"

America Online запустила новую поисковую услугу «видео по запросу», предоставив возможность просмотра музыкальных клипов, новостных телефрагментов и других материалов. Бета-версия услуги, получившей название AOL Video, предоставляет бесплатны
13.05.2004 "Система" инвестирует $150 млн. в сервис "видео-по-запросу"

АФК «Система» объявила о начале работ над новым проектом по предоставлению мультимедийных услуг, в том числе видео-по-запросу. Для этого создается профильное предприятие - компания «Система Мультимедиа». Работы ведутся в рамках бизнес-направления «Система Масс-медиа». Технической платформой для реализ
20.12.2002 "Видео по запросу" на мобильник - последний писк моды в Корее

Услуга "видео по запросу" (VOD) долгое время была доступна пользователям интернета в Корее, но прогресс пошел дальше, и

25.09.2002 AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию"

ьного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет медиа-гигантов в попытке воспрепятствовать и замедлить рост индустрии доставки "видео по требованию", с тем, чтобы получить время на запуск собственного конкурирующего сервиса Movielink. Intertainer предъявляет в своем иске и другие серьезные обвинения, например, в том, чт
21.05.2002 Компания Seagate провела исследование перспектив развития рынка телевидения по требованию

ляется личная заинтересованность в том, чтобы оставить у себя именно эту приставку. Это позволит еще больше снизить текучесть", - говорит г-н Гербрандт. С ростом спроса на услуги видео-по-требованию (VOD), говорится в докладе Kagan Media Appraisals, технология персонального цифрового видеомагнитофона (PVR) будет окупаться за счет снижения затрат на инфраструктуру для VOD. "PVR может

01.04.2002 Рынок услуг "видео-по-запросу" достигнет $8,2 млрд. к 2008 году

Услуга "видео-по-запросу" (VOD - video on demand) не достигла своего расцвета за последние два года, и ее резкое развити
20.02.2002 Yankee Group: 31% пользователей высокоскоростного интернета готовы платить за видео по требованию

но данным исследовательской компании Yankee Group, 31% пользователей интернета в США, подключенных к Сети по выделенному каналу или через спутниковый сигнал, готовы хотя бы иногда загружать потоковое видео по требованию (on demand), при условии, если за один фильм им придется заплатить до $4. Наибольший интерес к новой услуге среди мужской части аудитории проявили тинейджеры, 59% из числа к
18.10.2001 Intertainer Inc. предложила пользователям онлайновое "видео по запросу"

А еще очень нестабилен, поскольку только немногие семьи могут похвастаться наличием высокоскоростного интернета. Однако, это не остановило компанию Intertainer Inc., которая уже предоставляет услугу "видео по запросу" на кабельном телевидении, от запуска в среду онлайновых фильмов и видеоуслуг сразу в 35 штатах страны. Компания будет распространять фильмы по существующим соглашениям с Unive
07.09.2001 Оборот европейского рынка видео по запросу достигнет $2,5 млрд.к 2006 г.

инговая фирма Frost & Sullivan опубликовала прогноз рынка услуг передачи видео по запросу клиентов (VOD), cогласно которому число подписчиков услуг VOD в Европе к 2006 году достигнет 8,5

Публикаций - 791, упоминаний - 971

VOD и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12094 71
Ростелеком 9534 69
Cisco Systems 5084 50
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 47
Samsung Electronics 10178 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8652 45
Microsoft Corporation 24474 38
МегаФон 8521 32
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 28
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 26
Huawei 3856 25
Lenovo Motorola 3499 23
Siemens AG - Siemens Group 2581 21
LG Electronics 3605 21
Sony 6528 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 20
Google LLC 11668 19
Apple Inc 11944 19
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 18
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 17
Netris - Нетрис 53 17
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 16
Meta Platforms - Facebook 4424 16
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 16
Philips 2046 16
X Corp - Twitter 2839 16
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 825 15
Intel Corporation 12102 14
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1442 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 325 11
AT&T Inc 1671 11
Toshiba Corporation 2924 11
G-Core Labs 73 11
IBM - International Business Machines Corp 9409 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 28
Walt Disney Company 620 28
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 27
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 15
Warner Bros. International Television Distribution 277 14
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 9
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 7
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 7
Sony Pictures Entertainment 140 7
Warner 533 6
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 6
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7078 5
АФК Система - Система Масс-медиа 84 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 5
РЖД - Российские железные дороги 1872 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Lionsgate Entertainment Corporation 24 4
Евросеть 1404 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2713 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 4
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Лента - Сеть розничной торговли 2034 4
Sony BMG 183 3
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2761 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 787 3
SoftBank Group 258 3
Universal Pictures - Universal City Studios 57 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4887 10
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2163 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 997 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2825 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 33
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 5
WiMAX Forum 68 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1421 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 3 1
Streaming Video Alliance - SVA 1 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 206 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9253 406
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2097 279
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48732 277
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9256 198
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3952 186
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15408 165
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63779 152
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7022 147
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8044 125
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2878 106
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5631 99
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3381 65
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Google YouTube - Видеохостинг 2696 34
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Apple iOS 7628 22
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Microsoft Skype 2053 16
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Microsoft Windows 15483 13
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IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 15 12
Apple iPad 3845 11
Microsoft Windows 2000 8660 11
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Apple iTunes Store 1064 10
Google Play - Google Store - Android Market 3252 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 9
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 306 8
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 8
Xperi TiVo 82 8
Linux OS 9710 8
Ростелеком - Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 7
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 7
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Apple - App Store 2851 6
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Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 300 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 5
Google Android TV 302 4
Nokia Alcatel-Lucent ISAM - Integrated Services Access Manager 6 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 4
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Малофеев Константин 115 2
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Иванов Алексей 125 2
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Ежов Фёдор 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 140985 309
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51753 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42540 129
Европа 21654 82
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14024 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13270 39
Южная Корея - Республика 6596 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16731 36
Япония 13234 34
Германия - Федеративная Республика 12613 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7272 27
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Франция - Французская Республика 7797 22
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Россия - СФО - Новосибирск 4218 16
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 16
Европа Восточная 3065 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2678 14
Европа Западная 1481 14
Украина 7560 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3869 14
Швеция - Королевство 3609 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3030 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1611 13
Испания - Королевство 3696 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1122 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1510 12
Африка - Африканский регион 3439 12
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1330 11
Казахстан - Республика 5469 11
Италия - Итальянская Республика 4331 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3507 11
Канада 4852 11
Абонентская база - Абонентская плата 5800 102
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2856 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49951 60
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5628 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47128 53
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1243 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16035 48
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2558 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17991 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9778 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28323 42
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4579 36
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6291 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23542 29
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5707 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10743 25
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1906 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13750 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10820 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6795 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6690 19
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 681 19
Аренда 2372 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3415 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3516 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5389 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4397 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5200 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5631 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7410 13
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2100 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4845 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7724 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4768 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2273 12
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 429 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3003 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4705 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2738 10
Стрим-ТВ - телекомпания 157 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 619 14
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11191 13
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 9
Viasat Premium HD 21 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
AP - Associated Press 2003 6
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 6
Спорт 1 HD - телеканал 44 5
Discovery Channel 34 5
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 5
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 4
Газпром ГПМ - Пятница! - телеканал 114 4
Walt Disney Channel 19 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 4
Газпром ГПМ - ТНТ - телеканал 134 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 4
23ABC News 170 4
NYT - The New York Times 1022 4
Viacom - Video & Audio Communications 116 4
National Geographic 95 3
Inquirer 463 3
Walt Disney Company - ESPN 56 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 3
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 3
The Register - The Register Hardware 1515 3
Ars Technica 416 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 3
Euronews - телеканал 46 3
ТелеМедиум 10 3
РИА Новости 898 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7966 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 969 22
Juniper Research 520 8
IDC - International Data Corporation 4899 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
Gartner - Гартнер 3539 5
ABI Research 233 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 5
Рустелеком ТК 303 5
In-Stat/MDR 70 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 4
IHS Infonetics Research 102 4
eMarketer 203 4
Forrester Research 821 4
TeleGeography Research 40 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3123 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 4
Synergy Research Group 42 3
Dell'Oro Group 61 2
Gartner - Dataquest 347 2
Harris Interactive 81 2
In-Stat 115 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
comScore 379 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IHS iSuppli 397 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 1
IHS Markit 22 1
Frost & Sullivan 203 1
CNews Рынок ИТ-услуг 163 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 1
Nielsen VideoScan 5 1
NPD Group 140 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
IMS Research 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
Strategy Analytics 284 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 3
MIT Borglab 2 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1473 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 94 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 226 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 10 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 70 1
ТГУ - Томский государственный университет 169 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
РАН - Российская академия наук 1839 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 1
МЭИ - Московский энергетический институт 134 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 11
Связь-Экспокомм 113 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 8
CeBIT 611 7
День молодёжи - 27 июня 861 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1202 5
CSTB Telecom & Media 58 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
ИнфоКом 99 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
MIPTV 5 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2373 2
Единый день голосования 129 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 59 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
CiscoLive! 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
GITEX Technology - международная выставка 35 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
CNews AWARDS - награда 481 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1972 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1318051, в очереди разбора - 779297.
Создано именных указателей - 160468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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