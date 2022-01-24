Индексная книга CNews*
VOD Video on Demand SVD Subscription Video on Demand Видео по запросу Видеопрокат
Публикаций - 660, упоминаний - 789
VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 218 8
|Крылова Елена 27 5
|Бугай Алексей 10 5
|Брюквин Юрий 291 5
|Солонин Виталий 89 5
|Самошкин Дмитрий 20 5
|Филиппов Кирилл 21 4
|Рейман Леонид 1032 4
|Эфендиев Мурад 14 4
|Малис Александр 157 4
|Исаев Александр 32 4
|Чернов Максим 31 3
|Лацанич Василь 105 3
|Попов Олег 48 3
|Киселев Константин 12 3
|Беленький Валерий 32 3
|Толкачева Екатерина 43 3
|Петров Кирилл 29 3
|Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 3
|Назаров Алексей 69 3
|Волин Алексей 116 3
|Демидов Михаил 133 3
|Малов Дмитрий 12 3
|Масленников Игорь 36 3
|Зайцев Павел 45 2
|Юхин Артем 16 2
|Ежов Фёдор 7 2
|Толмачева Татьяна 32 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Кравцов Роман 80 2
|Белова Светлана 9 2
|Соколов Игорь 11 2
|Свердлов Денис 186 2
|Мякишева Марина 84 2
|Тихонов Александр 65 2
|Рабовский Семен 32 2
|Иванов Алексей 107 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
|Аитов Тимур 197 2
|Ткачук Лариса 53 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.