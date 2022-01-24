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VOD Video on Demand SVD Subscription Video on Demand Видео по запросу Видеопрокат



24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио»
16.09.2015 Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу»
20.05.2013 Популярность сервиса «Видео по запросу» от «Ростелекома» в Сибири возросла в 4 раза
08.12.2011 Сервис видео по запросу MUBI появился в аудио-видео технике Sony
28.10.2010 «СтарБлайзер» разработала новый интерфейс для своего сервиса видео по запросу
06.09.2010 «Стрим» пустит легальное кино в ПК, но не убьет торренты
06.09.2010 «Комстар» запустил сервис «Видео по запросу» для пользователей «Стрим ТВ на ПК»
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»
19.12.2007 Movie Gallery закрыла сервис видео по запросу MovieBeam
14.09.2007 Абоненты ЮТК получат «видео по запросу» от IMG
24.04.2007 Sony вкладывает $1 млн в «видео по запросу»
10.10.2006 "Открытые двери в Силиконовую долину”: 16-17 ноября 2006 г.
16.06.2006 USA Video Technology обвиняет кабельные компании в нарушении патента на VoD
13.01.2006 Sky запустила видео по запросу
04.07.2005 AOL запустила "видео по запросу"
20.12.2002 "Видео по запросу" на мобильник - последний писк моды в Корее
21.05.2002 Компания Seagate провела исследование перспектив развития рынка телевидения по требованию
01.04.2002 Рынок услуг "видео-по-запросу" достигнет $8,2 млрд. к 2008 году
18.10.2001 Intertainer Inc. предложила пользователям онлайновое "видео по запросу"
07.09.2001 Оборот европейского рынка видео по запросу достигнет $2,5 млрд.к 2006 г.

Публикаций - 660, упоминаний - 789

VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 46
Cisco Systems 4897 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 36
Samsung Electronics 9776 34
Microsoft Corporation 23616 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 28
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 27
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 25
Huawei 3540 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 19
Lenovo Motorola 3505 19
Netris - Нетрис 50 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 16
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 16
LG Electronics 3544 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 15
Google LLC 11028 15
Siemens AG - Siemens Group 2549 15
Центел - Центральный телеграф 409 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 14
Meta Platforms - Facebook 4348 13
Sony 6488 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 787 12
Twitter 2723 12
Philips 2054 11
Apple Inc 11281 11
G-Core Labs 72 11
Huawei Technologies 393 11
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 324 11
Nortel Networks 1295 10
AT&T Inc 1662 10
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 10
Intel Corporation 11702 10
Toshiba Corporation 2890 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 336 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 18
Walt Disney Company 574 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 17
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 13
Warner Bros. International Television Distribution 272 9
Россети Ленэнерго 2365 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 7
Лента - Сеть розничной торговли 1731 7
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 6
Paramount Pictures Corporation 124 6
Warner 554 5
РЖД - Российские железные дороги 1645 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 444 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 4
Евросеть 1401 4
АФК Система - Система Масс-медиа 84 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 4
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 4
Mannesmann 98 3
Universal Pictures 57 3
UMG - Universal Music Group 262 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 3
101Hotels.com 712 3
Sony Pictures Entertainment 139 3
Visa International 1878 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 2
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 33 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 305 2
Газпром ПАО 1168 2
Ford 399 2
Cisco Capital 17 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 4
Правительство Москвы 2061 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 2
Президент Российской Федерации 3760 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 615 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 186 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 2
Администрация Томской области 26 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Судебная власть - Judicial power 2118 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
Союзное государство России и Белоруссии 38 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 64 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 14 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 967 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 26
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 25
4CIO 715 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 3
WiMAX Forum 68 3
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 81 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Writers Guild of America - Гильдия писателей Америки 3 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 346
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9160 327
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1915 220
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 218
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8768 163
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12679 156
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3133 143
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15141 141
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 130
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17775 127
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6662 114
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7519 100
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25526 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22450 82
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5460 81
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1457 76
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17455 70
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9888 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26138 60
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6215 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9478 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11629 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6521 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5679 55
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2968 54
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13667 52
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6185 48
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5552 48
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3530 45
Сеть передачи данных 3371 42
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 957 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17657 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21595 40
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3507 40
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3518 39
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4204 39
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2052 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12790 38
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 792 38
Аналоговые технологии 2670 38
Google YouTube - Видеохостинг 2455 27
Google Android 12693 24
Apple iOS 6892 17
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 17
Microsoft Windows 2000 12731 16
Apple iPhone 6 6218 15
Microsoft Skype 1983 13
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 105 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 11
Google Play - Google Store - Android Market 2971 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 10
Apple iPad 3750 10
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 9
Microsoft Windows 14550 9
Xperi TiVo 82 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6666 8
Intel Core - Семейство процессоров 1760 7
Apple - App Store 2630 7
Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 27 6
Apple iPod 1531 6
Apple iTunes Store 1063 6
Linux OS 8357 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4371 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 499 6
Google Picasa Web Albums 156 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 173 5
Google Maps - Карты Google 777 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 5
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 699 5
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 5
Яндекс.Пробки 53 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 4
Avaya IP Office Cloud Platform 81 4
Microsoft Mediaroom 15 4
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 4
Google Android TV 227 4
Age of Kings 3451 4
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Брюквин Юрий 291 5
Солонин Виталий 89 5
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Малис Александр 157 4
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Абонентская база - Абонентская плата 5319 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4895 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42325 44
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2294 42
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1198 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42559 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 33
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2196 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14257 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24533 29
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5775 27
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 748 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20865 22
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1699 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9380 20
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3774 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5464 16
Internet Economy - Интернет-экономика 5562 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3300 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3109 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6171 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4736 13
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 625 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10053 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4133 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6909 11
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1839 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 11
Физическое лицо - Физлицо 3159 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2610 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6942 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4461 10
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4094 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2614 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4242 9
Аренда 2147 9
Стрим-ТВ - телекомпания 157 16
Thomson Reuters - Рейтер 5782 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 12
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 7
Viasat Premium HD 20 7
NBC Universal Media 72 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 5
91Mobiles 1713 4
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 4
23ABC News 167 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 4
Inquirer 463 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 3
Прайм - Агентство экономической информации 858 3
The Register 1416 3
NYT - The New York Times 1003 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
Total Telecom 613 2
Рен ТВ - телеканал 63 2
Bloomberg 1121 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
MSNBC - телеканал 89 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Euronews - телеканал 46 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Discovery Channel 33 2
ShowTime - телеканал 17 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 19
Juniper Research 505 7
IDC - International Data Corporation 4855 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 5
Gartner - Гартнер 3485 4
ABI Research 233 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 4
TeleGeography Research 39 4
eMarketer 201 4
In-Stat/MDR 64 3
Synergy Research Group 40 3
Forrester Research 812 3
Infonetics Research 50 2
IHS Infonetics Research 90 2
comScore 394 2
Frost & Sullivan 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Gartner - Dataquest 348 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Nielsen VideoScan 5 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
NPD Group 140 1
IHS iSuppli 397 1
In-Stat 115 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
IMS Research 31 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
Strategy Analytics 283 1
Harris Interactive 83 1
Current Analysis 24 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 204 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 7 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 120 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 1
МЭИ - Московский энергетический институт 93 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 277 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 210 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11730 21
Связь-Экспокомм 94 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 8
День молодёжи - 27 июня 696 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 5
CeBIT 461 4
ИнфоКом 86 4
CSTB Telecom & Media 59 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 4
Intel Developer Forum - IDF 274 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
Международный женский день - 8 марта 282 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 21 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
CiscoLive! 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 1
CNews AWARDS - награда 414 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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