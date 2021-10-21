Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VOD
Video on Demand
SVD
Subscription Video on Demand
Видео по запросу
Публикаций - 269, упоминаний - 355
VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 212 4
|Бугай Алексей 10 3
|Эфендиев Мурад 14 3
|Чернов Максим 28 3
|Беленький Валерий 31 3
|Масленников Игорь 34 2
|Приданцев Сергей 139 2
|Ткачук Лариса 48 2
|Исаев Александр 24 2
|Соколов Игорь 10 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Крылова Елена 24 2
|Назаров Алексей 69 2
|Мякишева Марина 84 2
|Рейман Леонид 988 2
|Тихонов Александр 64 2
|Филиппов Кирилл 18 2
|Солонин Виталий 85 2
|Лацанич Василь 92 2
|Зайцев Павел 45 2
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Гродецкий Иван 3 1
|Измайлов Юрий 15 1
|Гук Андрей 18 1
|Безруков Андрей 26 1
|Корнеев Сергей 81 1
|Майстренко Игорь 45 1
|Гольцов Александр 54 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Малис Александр 155 1
|Торбахов Александр 54 1
|Собянин Сергей 219 1
|Орловский Виктор 268 1
|Минасян Карине 101 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Волин Алексей 114 1
|Мамут Александр 126 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru