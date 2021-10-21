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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% 2
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 2
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 2
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 2
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
04.09.2019 Acer представила киберспортивную платформу Planet9 1
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 1
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей 2
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
04.12.2018 Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной 1
25.07.2018 МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ 1
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей 2
29.03.2018 J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45% 2
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1
05.12.2017 Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
18.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента 1
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России 2
08.02.2017 Выручка «Триколор ТВ» в 2016 году увеличилась на 3 млрд рублей 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 1
13.10.2016 D-Link и Infomir объявили о сотрудничестве на рынке клиентских решений 1
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi 2
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 2
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков 1
25.03.2016 SPB TV подписала соглашение о трансляции китайских каналов на весь мир 1
09.03.2016 Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки» 1
27.01.2016 Huawei представила стратегию работы в области видеосервисов 2
25.01.2016 Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть 5
07.12.2015 МГТС открывает год отечественного кино в Москве 4
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 2
21.10.2015 GS Group выпустил обновления ПО телеприставок с поддержкой «зеркального стриминга» 2
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
03.08.2015 Количество абонентов цифрового телевидения в Москве превысило 2 млн 1
30.06.2015 В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО 1
28.05.2015 ivi запустил персональное ТВ 1

Публикаций - 269, упоминаний - 355

VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 16
Cisco Systems 4624 16
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 14
Samsung Electronics 8923 13
Huawei 3134 12
Netris - Нетрис 48 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 10
Lenovo Motorola 3318 9
Ericsson 2273 8
НТВ-Плюс 251 8
Nokia Alcatel-Lucent 1416 8
Google LLC 9405 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 8
Apple Inc - Эппл Рус 10088 7
LG Electronics 3116 7
Sony 5559 6
Центел - Центральный телеграф 316 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 194 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 6
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 6
Siemens AG - Сименс Россия 2221 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 6
Акадо Телеком - Комкор 775 6
Nortel Networks 1286 6
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 6
IPsoft 13 5
Казахтелеком 306 5
D-Link 321 5
Vodafone AirTouch 120 5
Ростелеком - Связьинвест 1654 5
GS Group - General Satellite 174 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1805 5
ИскраУралТел - Iskratel 80 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 4
Yandex - Яндекс 4544 4
Vodafone Group 1267 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 9
Walt Disney Company 479 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 5
Paramount Pictures Corporation 114 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
Mannesmann 92 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 3
Warner Bros. International Television Distribution 260 3
Евросеть 1342 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 2
Visa International 1640 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 2
Газпром-Медиа Холдинг 141 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 2
Sony Pictures Entertainment 133 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 2
Сбербанк Инвестиции 9 1
Central Partnership - Централ Партнершип 29 1
РОСНО СК 163 1
Формула Кино - Синема Парк 24 1
Walt Disney - 20th Century Fox 59 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 22 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 1
Беталинк 102 1
Era Capital 12 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
Warner 66 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 1
Администрация Томской области 13 1
Мэр города Москвы 15 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Правительство Москвы 814 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 1 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 60
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 46
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 25
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 563 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 20
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 14
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 11
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 9
Родительский контроль 162 9
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2106 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 8
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 6
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 4
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 4
WMV - Windows Media Video 340 4
Google Android 11622 17
Google YouTube - Видеохостинг 2167 13
Apple iOS 6194 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Google Play - Google Store - Android Market 2631 7
Apple - App Store 2351 5
Microsoft Skype 1876 5
Xperi TiVo 81 4
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 3
Apple iPad 3535 3
Apple iTunes Store 983 3
Apple iPod 1376 3
Google Android TV 187 3
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 58 2
Google Picasa Web Albums 154 2
Яндекс.Пробки 33 2
Intel Core - Семейство процессоров 1009 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 2
Microsoft Windows XP 2284 2
Microsoft Windows Media Player 508 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 33 2
RealNetworks RealNetworks 85 2
VK - Mail.ru Одноклассники 969 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 2
Viasat Premium HD 17 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 2
МТС ТВ 37 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 26 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 2
Philips Smart TV 32 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
JavaScript - Язык программирования 876 1
Linux OS 7164 1
Polycom RealPresence Group 60 1
SQL - Язык программирования 553 1
Кусков Денис 212 4
Бугай Алексей 10 3
Эфендиев Мурад 14 3
Чернов Максим 28 3
Беленький Валерий 31 3
Масленников Игорь 34 2
Приданцев Сергей 139 2
Ткачук Лариса 48 2
Исаев Александр 24 2
Соколов Игорь 10 2
Брюквин Юрий 280 2
Крылова Елена 24 2
Назаров Алексей 69 2
Мякишева Марина 84 2
Рейман Леонид 988 2
Тихонов Александр 64 2
Филиппов Кирилл 18 2
Солонин Виталий 85 2
Лацанич Василь 92 2
Зайцев Павел 45 2
Абрамян Рафаэль 10 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Гродецкий Иван 3 1
Измайлов Юрий 15 1
Гук Андрей 18 1
Безруков Андрей 26 1
Корнеев Сергей 81 1
Майстренко Игорь 45 1
Гольцов Александр 54 1
Матвиенко Валентина 104 1
Кудрявцев Максим 38 1
Смагаринский Юрий 24 1
Малис Александр 155 1
Торбахов Александр 54 1
Собянин Сергей 219 1
Орловский Виктор 268 1
Минасян Карине 101 1
Чукарин Алексей 56 1
Волин Алексей 114 1
Мамут Александр 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 17
Россия - Сибирь 1343 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 12
Европа 7243 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 9
Россия - СФО - Новосибирск 2906 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 8
Япония 7885 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1059 7
Южная Корея - Республика 3249 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 6
Северная Америка 2576 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 6
Украина 5523 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 250 5
Европа Восточная 2805 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 5
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 315 5
Германия - Федеративная Республика 7774 4
Италия - Итальянская Республика 2815 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 4
Испания - Каталония - Барселона 696 4
Швеция - Королевство 1806 4
США - Калифорния 3066 4
Азия - Азиатский регион 3148 4
Франция - Французская Республика 4920 3
Россия - ПФО - Казань 1881 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 3
Казахстан - Республика 4119 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 10
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 2
Английский язык 374 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 60 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 5
Thomson Reuters - Рейтер 5677 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 4
Стрим-ТВ - телекомпания 111 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 4
НТВ - Телекомпания 276 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 3
ТНТ - Телеканал 113 3
23ABC News 127 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 3
NBC Universal Media 62 3
InterNetNews - InternetNews.com 198 2
Euronews - телеканал 46 2
MSNBC - телеканал 62 2
ShowTime - телеканал 15 2
Рен ТВ - телеканал 54 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 64 2
КХЛ HD - телеканал 22 1
Bloomberg 935 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
USA Today 124 1
NYT - The New York Times 943 1
Newsbytes News Network 285 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Discovery Channel 33 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Mezzo - телеканал 8 1
NBC News 165 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
ТВ-3 - телеканал 54 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 3
In-Stat/MDR 63 2
ABI Research 230 2
Forrester Research 783 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
Harris Interactive 78 1
IHS Infonetics Research 87 1
TeleGeography Research 39 1
Yankee Group 161 1
eMarketer 195 1
IHS iSuppli 389 1
Current Analysis 24 1
comScore 304 1
IDC - International Data Corporation 4515 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
Strategy Analytics 281 1
Gartner 3173 1
Juniper Research 419 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 2
CSTB Telecom & Media 49 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
CiscoLive! 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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