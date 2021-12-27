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ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео



27.12.2021 Даниил Хазов -

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

 2
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве 1
20.08.2021 Аналитика «МТС банка»: популярность соцсетей вдвое увеличила траты россиян на фототовары 1
18.08.2021 Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах» 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
29.06.2021 В звонках «Вконтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К 1
23.06.2021 Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery 1
01.06.2021 ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
02.05.2021 9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM 1
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
01.03.2021 Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве» 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 1
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов 1
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
20.01.2021 Konica Minolta открывает инновационный центр с поддержкой 5G 1
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
22.12.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена 1
25.11.2020 F3 привлекла $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba и Adfirst VC 1
24.11.2020 Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото 1
23.10.2020 «Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
20.10.2020 «Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей 1
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц 1
17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото 1

Публикаций - 267, упоминаний - 268

ФВФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8377 2
Softline - Софтлайн 1858 1
АФК Система ПАО 1629 1
Армада - РБК софт 701 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 1
InfoWatch - Инфовотч 840 1
Информзащита 638 1
Ростех - Ростехнологии 2508 1
HTC Corporation 1417 1
МВС Груп 5 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 5 1
Интеллектуальные системы 187 1
Segezha Group - Сегежа Групп 95 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 12 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 545 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 1
Президент Российской Федерации 3537 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
ГИБДД УВД - Управления 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3670 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2295 1
Big Data - Большие данные 3372 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 386 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3913 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1715 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 25 1
Мартыньш Валентин 1 1
Сергеев Сергей 65 1
Медведев Дмитрий 1602 1
Пресняков Константин 2 1
Яковлев Николай 2 1
Филимонов Сергей 45 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Хазов Даниил 5 1
Мираков Александр 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 2
Россия - Российская федерация - РФ 106733 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2022 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 36 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 991 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1192 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1893 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1328 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1211 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1549 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 56 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 452 1
Россия - ПФО - Самарская область 919 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 1
Италия - Итальянская Республика 3242 1
Европа 11557 1
Франция - Французская Республика 5566 1
Россия - ПФО - Казань 2043 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 400 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 565 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 1
Экономический эффект 674 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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