Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео
Публикаций - 267, упоминаний - 268
ФВФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Segezha Group - Сегежа Групп 95 1
|Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 12 1
|Мартыньш Валентин 1 1
|Сергеев Сергей 65 1
|Медведев Дмитрий 1602 1
|Пресняков Константин 2 1
|Яковлев Николай 2 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Хазов Даниил 5 1
|Мираков Александр 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru