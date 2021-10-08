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Районные суды города Москвы



08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 3
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 2
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
18.08.2020 «Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 2
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
12.03.2020 В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 1
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
26.12.2019 Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 1
22.11.2019 Власти повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом. Суммы 1
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
07.10.2019 Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи 1
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа 4
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 2
10.09.2019 Штрафы за отказ хранить данные в России поднимут в 6000 раз 1

Публикаций - 53, упоминаний - 66

Районные суды города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 706 31
Google LLC 8940 30
Meta - Facebook 3968 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 17
Apple Inc - Эппл Рус 9369 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 15
Yandex - Яндекс 4419 15
Twitter 2208 13
Компьюлинк ГК - Compulink 315 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 12
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 10
Ростех - Ростехнологии 2248 8
VK - Mail.ru Group 2765 7
Amazon Inc - Amazon.com 2230 7
4731 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 6
Microsoft Corporation 19149 6
Zello 20 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1061 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3624 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 5
DigitalOcean 16 5
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 30 5
Воентелеком 136 5
Т-Платформы 327 5
АФК Система ПАО 1579 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 486 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 336 4
Крок 1490 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 425 4
Симбиотел 12 4
HTC Corporation 1301 4
Alibaba Group 306 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 4
Lenovo Motorola 2973 4
RedSys - РедСис 67 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 4
Assist - Ассист 157 11
Евросеть 1310 11
LinkedIn 543 9
Аэрофлот 567 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 9
Альфа-Банк 1274 7
ПСБ - Промсвязьбанк 627 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 6
Avito - Авито 173 5
Gett 60 5
FGI Wireless 11 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 537 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1496 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 360 4
Восточный Банк 109 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 744 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 4
PPE Group 13 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
ПромСвязьКапитал 65 3
Вода Крыма ГУП РК 4 3
Почта России ПАО 1737 3
РУСАЛ - Объединённая компания 32 3
eBay Inc 1376 3
РЖД - Российские железные дороги 1256 3
Возрождение - Коммерческий банк 115 3
Норвик банк 3 2
Uber 259 2
Базэл - Базовый Элемент 27 2
Царицын капитал 22 2
Еврохим МХК 65 2
Регионспецстрой 2 2
ЮКОС НК 34 2
ГПБ - Газпромбанк 763 2
Uber Technologies 260 2
Флибуста 27 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 59
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 39
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 30
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 24
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 21
Президент Российской Федерации 1591 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1888 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2150 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 426 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1240 7
Правительство РФ 2451 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 959 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 329 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 4
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 96 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 450 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 3
Администрация Президента РФ 311 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 3
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 2
Верховный суд Российской Федерации 279 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 231 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 2
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 2
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2175 4
Единая Россия - Политическая партия 203 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 186 1
Руссофт - Russoft 329 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
РФС - Российский футбольный союз 15 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1387 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1702 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2303 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3838 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 5
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 47 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 372 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 705 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 654 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 615 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 108 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 2
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DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 113 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 85 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 543 1
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WhatsApp Messenger 658 10
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VK - Mail.ru Одноклассники 943 9
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Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 8
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Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 7
Telegram - Мессенджер 80 7
Google Android 10796 7
Google Play - Google Store - Android Market 2521 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 5
Google Gmail 746 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 5
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
WeChat - Мессенджер 96 4
Google Blogger - Google BlogSpot 86 4
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Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 215 4
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Чичваркин Евгений 129 7
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Левин Борис 26 6
Ананьев Алексей 100 6
Шилов Сергей 62 6
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