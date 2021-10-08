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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Районные суды города Москвы
Публикаций - 53, упоминаний - 66
Районные суды города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2153 19
|Дуров Павел 216 15
|Жаров Александр 166 13
|Лящ Михаил 40 12
|Врублевский Павел 81 11
|Кулин Филипп 39 8
|Никифоров Николай 1129 8
|Чичваркин Евгений 129 7
|Нечаев Андрей 21 7
|Левин Борис 26 6
|Ананьев Алексей 100 6
|Шилов Сергей 62 6
|Пермяков Максим 22 6
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 6
|Артимович Дмитрий 19 6
|Нащекин Алексей 111 5
|Давыдов Александр 42 5
|Артимович Игорь 20 5
|Титов Борис 30 5
|Дерипаска Олег 30 5
|Щеголев Игорь 677 5
|Ананьев Дмитрий 58 5
|Опанасенко Всеволод 111 5
|Навальный Алексей 58 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Царева Юнона 4 4
|Малофеев Константин 98 4
|Тамодин Николай 46 4
|Михайлов Сергей 37 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Богуславский Леонид 30 4
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Иванов Алексей 89 4
|Фомченков Георгий 9 3
|Ходорковский Михаил 22 3
|Яровая Ирина 63 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062810, в очереди разбора - 963676.
Создано именных указателей - 48013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1062810, в очереди разбора - 963676.
Создано именных указателей - 48013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru