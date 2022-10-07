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ОУД оценочный уровень доверия



07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 1
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 1
31.08.2022 Сергей Волков -

Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности

 1
09.08.2022 ГК Innostage: рынок ИБ вырастет в 2022 году 1
04.08.2022 Бизнес-платформа «Аксиома» совместима с ОС Astra Linux 1
07.07.2022 Корпоративный мессенджер eXpress повышает уровень защиты данных 1
29.06.2022 Китайские бренды достигли 70% на российском рынке смартфонов 1
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе 1
27.04.2022 МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 001Р-20 на 10 млрд рублей 1
20.04.2022 ГК «А101» и компания Gorserv запускают сервисную экосистему для жителей 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
02.02.2022 «Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ» 1
31.01.2022 Специалисты «Инфосистемы Джет» провели анализ уязвимостей системы интернет-банка в Челябинвестбанке 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
22.12.2021 Виктор Сердюк -

Проблема не в отсутствии средств защиты информации, а в отсутствии квалифицированного персонала для их эксплуатации

 1
17.12.2021 ВТБ внедрит технологии искусственного интеллекта для обработки запросов клиентов без участия человека 1
06.12.2021 VMware: активное применение систем контроля и оценки эффективности сотрудников негативно сказывается на корпоративной культуре компаний 1
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP 1
19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 1
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину 1
07.10.2021 Cisco определила эталон доверия для цифровой трансформации 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
11.08.2021 Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки 1
12.07.2021 Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок 1
25.05.2021 Как уйти от облачного провайдера с наименьшими потерями? 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 1
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров 1
12.04.2021 Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66% 1
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 1
07.04.2021 «Ростелеком» и «Сбер» будут совместно развивать цифровые технологии идентификации 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
19.03.2021 Вице-премьер Чернышенко избран председателем набсовета организации «Цифровая экономика» 1
01.03.2021 Microsoft и Pulsar VC поддержат развитие российских инновационных стартапов 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1

Публикаций - 241, упоминаний - 249

ОУД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 2
SafeTech - СэйфТек 49 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 1
Бастион 68 1
Монолит-Инфо 102 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Huawei 3459 1
ЛИССИ-Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 26 1
АйТи Бастион - IT Bastion 34 1
АйТи 1278 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 598 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 340 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
Microsoft Corporation 23395 1
Diasoft - Диасофт 590 1
InfoWatch - Инфовотч 908 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 675 1
GitHub 536 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 180 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 167 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
Оцифровка - Digitization 3706 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 156 1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 8 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 59 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 1
BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 465 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 2827 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3330 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 1
Microsoft Windows приложения 196 1
Apple macOS 1693 1
БОСС Референт СЭД 37 1
Aladdin eToken Management System 105 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 238 1
Обращения граждан 209 1
Челябинвестбанк - InvestPay 2 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 326 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3122 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 248 1
АйТи Бастион СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 25 1
SafeTech - PayControl 24 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 40 1
Linux OS 8153 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 376 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 227 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 163 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 15 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 34 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 23 1
Delphi - язык программирования 131 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 61 1
Чернов Даниил 67 2
Александров Антон 11 1
Сурмай Руслан 2 1
Новожилов Александр 20 1
Сабанов Алексей 21 1
Михеев Дмитрий 19 1
Барсуков Иван 1 1
Полетаев Алексей 2 1
Калемберг Денис 23 1
Антипов Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
Казахстан - Республика 4750 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 350 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1274 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Gartner - Гартнер 3466 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
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