Здравоохранение Психология психологическая поддержка психоанализ психическое здоровье

Почему опасно использовать нейросети для решения психологических проблем помочь. Однако не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект. Доверять нейросетям свое психологическое здоровье небезопасно.1. Чат-боты не могут заменить терапию Помните, что нейро

ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? яет на работу организаций. «Однако хактивисты часто предают огласке свои атаки и преувеличивают их серьезность в социальных сетях, чтобы поднять свой авторитет, — отмечается в записке. — В результате психологическое воздействие DDoS-атак часто оказывается сильнее, чем реальный ущерб». Для проведения DDoS-атаки достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с выходом в интернет В сообщении

5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх — не такие уж бесплатные, какими могут показаться поначалу. Их создатели не просто предлагают купить игрокам дополнительные бонусы, оружие или жизни — чтобы спровоцировать покупки, они используют ряд психологических приемов.1. Эффект обеспеченного прогресса С этим эффектом мы сталкиваемся и в повседневной жизни: например, в магазине вам выдают бонусную карту и зачисляют на нее приветственны

Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок ьно понимаю, что с вами работает команда психологов? Евгения Шепелева: Да, в моей команде не только психологи, но и бизнес-консультанты. Но основная наша задача — психологическая работа, в резу

Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции нтов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из р

От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии От легкой депрессии до мощного спада COVID-19 окажет значительное влияние на мировой рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC Аналитическая компания IDC представила новый отчет Impact of COVID-19

Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес не всегда адекватно воспринимают свое тело и кажутся себе более стройными, чем есть на самом деле. Психологическая иллюзия становится причиной того, что люди переедают и впоследствии страдают

Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов направлено на экономию самого ценного человеческого ресурса — времени. Виртуальные офисы Sococo — не исключение. Школа PSY2.0 стала новатором в использовании Sococo в области проведения медицинских и психологических консультаций — области, в которой любые задержки могут быть максимально критичны, а оперативное привлечение квалифицированных специалистов может не только сэкономить время и ден

Повышение температуры тела снимает симптомы депрессии Исследователи под руководством доктора Чарльза Райсона (Charles Raison) из Университета Висконсин-Мэдисон провели небольшой, но очень интересный эксперимент по лечению депрессии с помощью гипертермии, то есть нагрева тела до температуры выше средней нормы в 36,6 градусов Цельсия. Оказалось, что эта простая процедура вызывает удивительный эффект. В ходе экспер

Хорошее настроение заразно, а депрессия нет ет на окружающих. Оказалось, что можно спасти близких людей от депрессии без риска для собственного психического здоровья. Есть распространенное мнение, что человек, находящийся в депрессии, за

Бактерии могут стать причиной депрессии Ученые из Научно-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование роли кишечной микрофлоры в измененном поведении, оно раскрывает сложные механизмы взаимодействия между бактериями внутри организма и характером носителя. Бога

В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин инициативе. Сегодня геоинформационные системы используются в здравоохранении все шире, но в области психического здоровья крупных проектов очень мало. Между тем, например, депрессия по данным В

В компании люди кажутся симпатичнее Как правило, люди кажутся гораздо симпатичнее, если они являются частью группы. Такой вывод сделали психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Постоянные зрители американского

Депрессия слепа: вина неотличима от злости Злость, грусть, стыд – люди, находящиеся в депрессии, не могут ощутить разницы между этими и многими другими эмоциями. Об этом свидетель

Виртуальный психолог будет лечить военных Но если SIM Sensei найдет более тревожные признаки в поведении человека, например, приметы тяжелой депрессии, визит к врачу будет назначен немедленно. Пока система SIM Sensei будет использоват

Фаст-фуд приводит к депрессии: проверено на тысячах людей делий (пирожные, круассаны, пончики и т.д.) и фаст-фуд (гамбургеры, хот-доги и пицца) связано с депрессией. Результаты исследования показывают, что любители фаст-фуда на 51% больше склонны к развитию депрессии, чем люди, которые фаст-фуд не употребляют вообще или едят его очень редко. При этом наблюдается эффект дозы, т.е. чем больше фаст-фуда вы едите, тем больше риск развития депрессии

В армии появится "киберпсихолог" ык тела, голос, поступки и динамику этих проявлений характера и настроения человека. Прежде всего, «киберпсихолог» будет следить за атмосферой внутри воинских коллективов с целью предупреждения

Найден ген, "включающий" депрессию Ученые из Йельского университета обнаружили ген, который является причиной депрессии. Это открытие, возможно, позволит создать новые антидепрессанты, которые помогут миллионам людей. Депрессия стала настоящим бедствием современной цивилизации. Так, в США от депресс

Психология современных мужчин приближается к первобытной ии и физиологии, вплоть до более эфемерных индивидуальных свойств психики. По особенностям личности психологи довольно надежно (с небольшой погрешностью) могут разделить любую большую выборку л

Психологи исследовали парадоксы русской души ваться на отрицательных эмоциях и воспоминаниях и предаваться невеселым размышлениям. Тем не менее, психологи из Мичиганского университета Игорь Гроссман (Igor Grossmann) и Этан Кросс (Ethan Kr

Активные интернет-пользователи подвержены депрессии Согласно новому исследованию британских ученых, люди, которые много времени проводят в интернете, больше других подвержены депрессии. «Это исследование подтверждает общественное мнение, что слишком сильное увлечение времяпровождением в Сети со временем заменяет человеку нормальные социальные функции и часто ведет к

"Гормон голода" избавит от депрессии ure Neuroscience, открывает еще одно направление исследований свойств грелина, касающееся его воздействия на психику. Теперь стало понятным, почему некоторые люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии, начинают переедать. Грелин, по мнению ведущего автора статьи д-ра Майкла Латтера (Michael Lutter), координирует в целом поведенческую реакцию организма на стресс и влияет на настроен

Психологи реабилитировали геймеров и, страдающие интернет-зависимостью и тягой к насилию, а общительные молодые люди, которые предпочитают большие компании и выбирают соответствующие способы проведения досуга. Об этом заявили немецкие психологи и социологи, изучив поведение геймеров в их «естественной среде обитания», пишет die Welt. Социолог из Трира Вальдемар Фогельгезанг (Waldemar Vogelgesang) и специалист в области теори

Занятия спортом лечат мышей от депрессии Американские ученые выяснили, почему спорт помогает при депрессии: в качестве реакции на двигательную активность мозг начинает вырабатывать больше протеина под названием VGF, естественного антидепрессанта. Это было установлено в ходе опытов над мыша

Экзистенциальные страхи и политика: исследование р, в 2006 году они провели тест, посвященный взаимосвязи страха смерти и эстетических предпочтений. Психологи ожидали, что после вербальных «доз» страха участники временно станут более консерва

В мире началась пандемия депрессии ациентов с психическими заболеваниями выросло в 4 раза, в то время как заболевания, вызванные тяжелой физической работой, отступили, сообщает портал GesundheitPro. «Душевные болезни, в первую очередь депрессии, фобии и зависимости, стали настоящим бичом современного общества, - говорит президент DGPPN, профессор Вольфганг Гебель (Wolfgang Gaebel). – Необходимо обеспечить людей подробной инф

Интуиция на бирже: психологическое исследование Американский психолог Дэниэл Канеман (Daniel Kahneman), лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года

Достижения техники безопасности делают человека уязвимым некоторых случаях все выглядело так, будто водитель чувствует себя неуязвимым», - заключает Янссен. Психологи и эксперты по безопасности рекомендуют бороться с иллюзией неуязвимости с помощью д

Депрессия наносит серьезный урон здоровью окладе Министерства здравоохранения сообщается: «7 млн. взрослых в Англии страдают от общих проблем психического здоровья: повышенной тревожности, депрессии и т.д. Мы признаем, что многие из те

Этапы развития личности: исследование е 1984 года была собрана группа из 210 трех- и четырехлетних детей. Затем на протяжении десятилетий психологи следили за их развитием. Ученых особенно интересовал вопрос, когда начинают стабиль

"Биполярный беспорядок": новый тип психопатологии иодически сменяют друг друга, фазы выраженного заболевания чередуются с промежутками относительного психического здоровья. По оценкам Национального института психического здоровья США (N

Китай проводит психологические исследования детей и подростков лет, сообщает агентство Синьхуа. По результатам исследований будут созданы собственный банк данных психологического развития детей и подростков и система норм психологической проверки. В насто

Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование сихологического дисбаланса между чувством вины за содеянное и сожалением об упущенных возможностях. Психологи доказали, что в отличие от угрызений совести из-за прошлых ошибок, сожаление об упу

Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование сихологического дисбаланса между чувством вины за содеянное и сожалением об упущенных возможностях. Психологи доказали, что в отличие от угрызений совести из-за прошлых ошибок, сожаление об упу

Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению Ученые давно задавались вопросом, может ли действие, в результате которого удалось избежать наказания, восприниматься как поощрение? Как сообщает ScienceDaily, психологи Хакджин Ким (Hackjin Kim), Синзуке Симодзо (Shinsuke Shimojo) и Джон О’Догерти (John O’Doherty) попытались ответить на этот вопрос при помощи сканирования мозга 16 участников экс

Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению Ученые давно задавались вопросом, может ли действие, в результате которого удалось избежать наказания, восприниматься как поощрение? Как сообщает ScienceDaily, психологи Хакджин Ким (Hackjin Kim), Синзуке Симодзо (Shinsuke Shimojo) и Джон О’Догерти (John O’Doherty) попытались ответить на этот вопрос при помощи сканирования мозга 16 участников экс

Психологические тесты "пристыкуют" к HR-решению анным лабораторией Human Technologies. Расширенные функциональные возможности интегрированного решения оптимизируют работу HR-менеджеров при проведении отбора, аттестации и оценки персонала на основе психологических тестов.

Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами логия управления совместным проектным офисом. Часто встречающиеся проблемы и способы их разрешения. Психологические аспекты управления проектами в области информационных технологий Система упра

Наука: Оптимизм может быть вреден, а пессимизм - полезен . Такую же позицию заняли в свое время и лидеры Американской Ассоциации психологов. Они решили, что психологи слишком увлеклись копанием в душевных болезнях и в причинах житейских неудач, вмест