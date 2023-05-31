Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 127428
ИКТ 10386
Организации 8154
Ведомства 1373
Ассоциации 792
Технологии 3135
Системы 20996
Персоны 50427
География 2075
Статьи 1418
Пресса 1014
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2047
Мероприятия 821

Здравоохранение Психология психологическая поддержка психоанализ психическое здоровье


Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.


31.05.2023 Почему опасно использовать нейросети для решения психологических проблем

помочь.  Однако не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект.  Доверять нейросетям свое психологическое здоровье небезопасно.1. Чат-боты не могут заменить терапию Помните, что нейро
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?

яет на работу организаций. «Однако хактивисты часто предают огласке свои атаки и преувеличивают их серьезность в социальных сетях, чтобы поднять свой авторитет, — отмечается в записке. — В результате психологическое воздействие DDoS-атак часто оказывается сильнее, чем реальный ущерб». Для проведения DDoS-атаки достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с выходом в интернет В сообщении

19.02.2022 5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх

— не такие уж бесплатные, какими могут показаться поначалу. Их создатели не просто предлагают купить игрокам дополнительные бонусы, оружие или жизни — чтобы спровоцировать покупки, они используют ряд психологических приемов.1. Эффект обеспеченного прогресса С этим эффектом мы сталкиваемся и в повседневной жизни: например, в магазине вам выдают бонусную карту и зачисляют на нее приветственны
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок

ьно понимаю, что с вами работает команда психологов? Евгения Шепелева: Да, в моей команде не только психологи, но и бизнес-консультанты. Но основная наша задача — психологическая работа, в резу
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции

нтов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из р
19.03.2020 От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

От легкой депрессии до мощного спада COVID-19 окажет значительное влияние на мировой рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC Аналитическая компания IDC представила новый отчет Impact of COVID-19
10.01.2018 Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес

не всегда адекватно воспринимают свое тело и кажутся себе более стройными, чем есть на самом деле. Психологическая иллюзия становится причиной того, что люди переедают и впоследствии страдают

02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов

направлено на экономию самого ценного человеческого ресурса — времени. Виртуальные офисы Sococo — не исключение. Школа PSY2.0 стала новатором в использовании Sococo в области проведения медицинских и психологических консультаций — области, в которой любые задержки могут быть максимально критичны, а оперативное привлечение квалифицированных специалистов может не только сэкономить время и ден
16.05.2016 Повышение температуры тела снимает симптомы депрессии

Исследователи под руководством доктора Чарльза Райсона (Charles Raison) из Университета Висконсин-Мэдисон провели небольшой, но очень интересный эксперимент по лечению депрессии с помощью гипертермии, то есть нагрева тела до температуры выше средней нормы в 36,6 градусов Цельсия. Оказалось, что эта простая процедура вызывает удивительный эффект. В ходе экспер
19.08.2015 Хорошее настроение заразно, а депрессия нет

ет на окружающих. Оказалось, что можно спасти близких людей от депрессии без риска для собственного психического здоровья. Есть распространенное мнение, что человек, находящийся в депрессии, за
29.07.2015 Бактерии могут стать причиной депрессии

Ученые из Научно-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование роли кишечной микрофлоры в измененном поведении, оно раскрывает сложные механизмы взаимодействия между бактериями внутри организма и характером носителя. Бога
13.10.2014 В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин

инициативе. Сегодня геоинформационные системы используются в здравоохранении все шире, но в области психического здоровья крупных проектов очень мало. Между тем, например, депрессия по данным В
31.10.2013 В компании люди кажутся симпатичнее

Как правило, люди кажутся гораздо симпатичнее, если они являются частью группы. Такой вывод сделали психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Постоянные зрители американского
16.10.2012 Депрессия слепа: вина неотличима от злости

Злость, грусть, стыд – люди, находящиеся в депрессии, не могут ощутить разницы между этими и многими другими эмоциями. Об этом свидетель
25.04.2012 Виртуальный психолог будет лечить военных

Но если SIM Sensei найдет более тревожные признаки в поведении человека, например, приметы тяжелой депрессии, визит к врачу будет назначен немедленно. Пока система SIM Sensei будет использоват
03.04.2012 Фаст-фуд приводит к депрессии: проверено на тысячах людей

делий (пирожные, круассаны, пончики и т.д.) и фаст-фуд (гамбургеры, хот-доги и пицца) связано с депрессией. Результаты исследования показывают, что любители фаст-фуда на 51% больше склонны к развитию депрессии, чем люди, которые фаст-фуд не употребляют вообще или едят его очень редко. При этом наблюдается эффект дозы, т.е. чем больше фаст-фуда вы едите, тем больше риск развития депрессии
08.12.2011 В армии появится "киберпсихолог"

ык тела, голос, поступки и динамику этих проявлений характера и настроения человека. Прежде всего, «киберпсихолог» будет следить за атмосферой внутри воинских коллективов с целью предупреждения
18.10.2010 Найден ген, "включающий" депрессию

Ученые из Йельского университета обнаружили ген, который является причиной депрессии. Это открытие, возможно, позволит создать новые антидепрессанты, которые помогут миллионам людей. Депрессия стала настоящим бедствием современной цивилизации. Так, в США от депресс
07.10.2010 Психология современных мужчин приближается к первобытной

ии и физиологии, вплоть до более эфемерных индивидуальных свойств психики. По особенностям личности психологи довольно надежно (с небольшой погрешностью) могут разделить любую большую выборку л
14.07.2010 Психологи исследовали парадоксы русской души

ваться на отрицательных эмоциях и воспоминаниях и предаваться невеселым размышлениям. Тем не менее, психологи из Мичиганского университета Игорь Гроссман (Igor Grossmann) и Этан Кросс (Ethan Kr
03.02.2010 Активные интернет-пользователи подвержены депрессии

Согласно новому исследованию британских ученых, люди, которые много времени проводят в интернете, больше других подвержены депрессии. «Это исследование подтверждает общественное мнение, что слишком сильное увлечение времяпровождением в Сети со временем заменяет человеку нормальные социальные функции и часто ведет к
17.06.2008 "Гормон голода" избавит от депрессии

ure Neuroscience, открывает еще одно направление исследований свойств грелина, касающееся его воздействия на психику. Теперь стало понятным, почему некоторые люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии, начинают переедать. Грелин, по мнению ведущего автора статьи д-ра Майкла Латтера (Michael Lutter), координирует в целом поведенческую реакцию организма на стресс и влияет на настроен
15.01.2008 Психологи реабилитировали геймеров

и, страдающие интернет-зависимостью и тягой к насилию, а общительные молодые люди, которые предпочитают большие компании и выбирают соответствующие способы проведения досуга. Об этом заявили немецкие психологи и социологи, изучив поведение геймеров в их «естественной среде обитания», пишет die Welt. Социолог из Трира Вальдемар Фогельгезанг (Waldemar Vogelgesang) и специалист в области теори
03.12.2007 Занятия спортом лечат мышей от депрессии

Американские ученые выяснили, почему спорт помогает при депрессии: в качестве реакции на двигательную активность мозг начинает вырабатывать больше протеина под названием VGF, естественного антидепрессанта. Это было установлено в ходе опытов над мыша
12.11.2007 Экзистенциальные страхи и политика: исследование

р, в 2006 году они провели тест, посвященный взаимосвязи страха смерти и эстетических предпочтений. Психологи ожидали, что после вербальных «доз» страха участники временно станут более консерва
10.10.2007 В мире началась пандемия депрессии

ациентов с психическими заболеваниями выросло в 4 раза, в то время как заболевания, вызванные тяжелой физической работой, отступили, сообщает портал GesundheitPro. «Душевные болезни, в первую очередь депрессии, фобии и зависимости, стали настоящим бичом современного общества, - говорит президент DGPPN, профессор Вольфганг Гебель (Wolfgang Gaebel). – Необходимо обеспечить людей подробной инф
03.10.2007 Интуиция на бирже: психологическое исследование

Американский психолог Дэниэл Канеман (Daniel Kahneman), лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года

28.09.2007 Достижения техники безопасности делают человека уязвимым

некоторых случаях все выглядело так, будто водитель чувствует себя неуязвимым», - заключает Янссен. Психологи и эксперты по безопасности рекомендуют бороться с иллюзией неуязвимости с помощью д
07.09.2007 Депрессия наносит серьезный урон здоровью

окладе Министерства здравоохранения сообщается: «7 млн. взрослых в Англии страдают от общих проблем психического здоровья: повышенной тревожности, депрессии и т.д. Мы признаем, что многие из те
24.08.2007 Этапы развития личности: исследование

е 1984 года была собрана группа из 210 трех- и четырехлетних детей. Затем на протяжении десятилетий психологи следили за их развитием. Ученых особенно интересовал вопрос, когда начинают стабиль
20.08.2007 "Биполярный беспорядок": новый тип психопатологии

иодически сменяют друг друга, фазы выраженного заболевания чередуются с промежутками относительного психического здоровья. По оценкам Национального института психического здоровья США (N
20.07.2007 Китай проводит психологические исследования детей и подростков

лет, сообщает агентство Синьхуа. По результатам исследований будут созданы собственный банк данных психологического развития детей и подростков и система норм психологической проверки. В насто
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование

сихологического дисбаланса между чувством вины за содеянное и сожалением об упущенных возможностях. Психологи доказали, что в отличие от угрызений совести из-за прошлых ошибок, сожаление об упу
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование

сихологического дисбаланса между чувством вины за содеянное и сожалением об упущенных возможностях. Психологи доказали, что в отличие от угрызений совести из-за прошлых ошибок, сожаление об упу
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению

Ученые давно задавались вопросом, может ли действие, в результате которого удалось избежать наказания, восприниматься как поощрение? Как сообщает ScienceDaily, психологи Хакджин Ким (Hackjin Kim), Синзуке Симодзо (Shinsuke Shimojo) и Джон О’Догерти (John O’Doherty) попытались ответить на этот вопрос при помощи сканирования мозга 16 участников экс
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению

Ученые давно задавались вопросом, может ли действие, в результате которого удалось избежать наказания, восприниматься как поощрение? Как сообщает ScienceDaily, психологи Хакджин Ким (Hackjin Kim), Синзуке Симодзо (Shinsuke Shimojo) и Джон О’Догерти (John O’Doherty) попытались ответить на этот вопрос при помощи сканирования мозга 16 участников экс
01.08.2005 Психологические тесты "пристыкуют" к HR-решению

анным лабораторией Human Technologies. Расширенные функциональные возможности интегрированного решения оптимизируют работу HR-менеджеров при проведении отбора, аттестации и оценки персонала на основе психологических тестов.
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами

логия управления совместным проектным офисом. Часто встречающиеся проблемы и способы их разрешения. Психологические аспекты управления проектами в области информационных технологий Система упра
23.04.2002 Наука: Оптимизм может быть вреден, а пессимизм - полезен

. Такую же позицию заняли в свое время и лидеры Американской Ассоциации психологов. Они решили, что психологи слишком увлеклись копанием в душевных болезнях и в причинах житейских неудач, вмест
19.11.2001 Разоряющийся дот-ком раздает лекарство от депрессии

Это может стать приметой времени: дот-ком в состоянии финансовой депрессии бесплатно раздает антидепрессанты своим посетителям, также близким к депрессии. Началось все с того, что фармацевтическая компания Eli Lilly объединила усилия с терпящим убытки

Публикаций - 1108, упоминаний - 1298

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23873 61
Intel Corporation 11801 40
Google LLC 11215 36
Cisco Systems 4955 33
IBM - International Business Machines Corp 9280 33
Apple Inc 11467 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8244 31
7380 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10099 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4371 28
SAP SE 5018 27
Yandex - Яндекс 6129 24
Samsung Electronics 9883 23
Oracle Corporation 6428 23
Цифра ГК 2215 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6496 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10424 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3029 19
Sony 6501 18
Meta Platforms - Facebook 4360 18
Dell EMC 4962 16
Amazon Inc - Amazon.com 2855 16
VK - Mail.ru Group 3260 15
Oracle - Sun Microsystems 2209 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7393 15
HP Inc. 5596 15
Lenovo Motorola 3506 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2985 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 12
Крок - Croc 1745 12
Yahoo! 3693 12
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 11
GSC Game World 100 11
Dell Technologies - Dell Computer 2027 11
Telegram Group 1284 10
TI - Texas Instruments Incorporated 816 10
EA - Electronic Arts 1281 10
Softline - Софтлайн 2241 10
InfoWatch - Инфовотч 954 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6374 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6213 32
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6757 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 23
Лента - Сеть розничной торговли 1811 15
eBay Inc 1605 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 9
Совкомбанк Совесть 271 9
РЖД - Российские железные дороги 1702 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 9
Global Partners Securities 42 9
Почта России ПАО 2063 9
Связной ГК 1354 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 8
Merrill Lynch 433 8
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 7
Россети Ленэнерго 2418 7
X5 Group 877 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1015 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1941 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 6
McDonald’s - Макдоналдс 194 6
Газпром ПАО 1197 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 87 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 951 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 5
Альфа-Банк 1641 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 68 5
DuPont - Дюпон 100 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 603 5
HeadHunter Group - HH Group 312 5
Boeing 990 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1308 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9870 40
Президент Российской Федерации 3934 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3973 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4776 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 22
Правительство Москвы 2123 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1283 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 17
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2593 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2839 15
Судебная власть - Judicial power 2163 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3153 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2569 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2506 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1229 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1367 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 225 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1088 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1666 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 5
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
ЛДПР 100 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
Ассоциация менеджеров 97 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 7 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Международная академия связи - МАС 37 1
4CIO 756 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 5 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56463 210
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41974 162
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21454 137
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17970 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22947 106
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27204 103
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9048 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26098 84
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15373 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26847 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18433 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22187 75
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9359 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13964 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13885 74
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10602 73
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11969 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10487 71
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11344 67
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11676 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13837 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18631 62
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4224 61
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17861 57
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13051 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11554 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11393 50
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5594 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9504 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8946 49
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6175 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8452 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9636 47
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4217 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13535 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9727 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22880 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8083 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7763 42
Microsoft Windows 2000 12900 69
Microsoft Windows 14818 38
Google Android 13059 34
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4842 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4381 28
Apple iOS 7121 25
Age of Kings 3460 20
Apple iPhone 6 6338 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6772 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4412 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 15
Linux OS 8698 15
Microsoft Skype 2002 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3603 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2036 12
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 102 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 923 11
Google YouTube - Видеохостинг 2523 11
ВГТРК Смотрим 554 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 10
Microsoft Office 3541 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 10
Apple - App Store 2707 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1531 10
EA Dead Space - компьютерная игра 88 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1144 9
NVision Барьер 567 9
WhatsApp Messenger 947 9
Google Play - Google Store - Android Market 3079 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 564 8
Apple iPad 3778 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1831 8
Apple macOS 1811 8
Stafory - робот Вера 312 8
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 54 7
Microsoft Windows XP 2379 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 651 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3034 6
Microsoft Azure 1349 6
Путин Владимир 2849 17
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
Макаров Станислав 117 8
Курьянов Сергей 162 5
Медведев Дмитрий 1637 5
Рудычева Наталья 93 5
Ипатов Вадим 84 5
Никифоров Николай 1173 5
Bush George - Буш Джордж 305 5
Теплицкий Дмитрий 45 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
Бочкова Ольга 4 4
Рейман Леонид 1033 4
Солонин Виталий 89 4
Шадаев Максут 749 4
Леонов Кирилл 13 4
Глазков Александр 79 4
Василенко Александр 87 3
Сергунина Наталья 327 3
Огородников Дмитрий 27 3
Бабинцев Василий 24 3
Бейдер Александр 75 3
Погожева Анастасия 3 3
Зотов Алексей 33 3
Кондрашин Михаил 22 3
Лосев Сергей 46 3
Чаркин Евгений 251 3
Гуревич Михаил 40 3
Серова Елена 319 3
Поляков Валерий 6 3
Ковалев Виктор 40 3
Сиденко Андрей 16 3
Меденцев Константин 80 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 3
Сенкевич Виктор 30 3
Матвеев Лев 59 3
Хомяков Сергей 41 3
Толкачева Екатерина 43 3
Ефимов Альберт 42 2
Россия - РФ - Российская федерация 128535 503
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50886 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40420 168
Европа 21571 115
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 105
Германия - Федеративная Республика 12308 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 66
Земля - планета Солнечной системы 10043 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15829 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15633 53
Япония 13058 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13490 46
Франция - Французская Республика 7645 41
Канада 4755 36
Украина 7415 35
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 35
Южная Корея - Республика 6384 34
США - Калифорния 4693 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3458 28
Беларусь - Белоруссия 4703 27
Италия - Итальянская Республика 4262 26
Солнце - звезда Солнечной системы 4972 22
Индия - Bharat 5184 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6627 22
Азия - Азиатский регион 5211 22
Великобритания - Лондон 2388 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1283 19
Ирак - Республика 695 17
Нидерланды 3359 17
Испания - Королевство 3634 17
США - Нью-Йорк 3107 16
Израиль 2637 16
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 15
Казахстан - Республика 5128 15
Африка - Африканский регион 3339 15
Европа Восточная 3024 15
Америка 2167 15
Китай - Тайвань 3846 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2412 12
Бразилия - Федеративная Республика 2263 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25411 287
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46379 225
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7263 199
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43667 194
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8733 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9105 109
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21610 100
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14605 89
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3114 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11401 83
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3898 82
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6805 74
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1139 71
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 635 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15923 64
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 64
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9704 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11442 61
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9522 59
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1788 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7258 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6741 50
Зоология - наука о животных 2372 50
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4774 48
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 47
Английский язык 6280 46
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4842 45
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3363 44
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5084 43
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 605 40
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1530 40
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2328 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4682 37
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1155 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4102 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4456 36
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5171 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6383 34
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3228 34
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 25
Phys.org 973 23
New Scientist 1447 20
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11057 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 17
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 15
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 15
Dow Jones - MarketWatch 310 14
AP - Associated Press 1994 13
Nature 800 12
ScienceDaily 400 11
Известия ИД 519 11
CNET Networks - CNET News 1642 10
Die Welt 80 9
CNews - ZOOM.CNews 1816 8
Wissenschaft 35 6
NYT - The New York Times 1010 5
LiveScience 153 5
Ananova 250 5
TerraDaily 141 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 4
Telegraph 210 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 4
The Register 1462 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 732 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1423 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
GesundheitPro 9 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 3
The Guardian - Британская газета 350 3
Defensetech 47 3
Times 658 3
Scientific American 80 3
Silicon.com 364 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
Wikipedia - Википедия 447 3
Ведомости 672 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7626 52
Gartner - Гартнер 3505 28
Internet Stock Report 994 25
IDC - International Data Corporation 4876 21
S&P 500 554 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2511 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 552 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 6
Forrester Research 815 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
Bear Stearns 79 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
BCG - Boston Consulting Group 101 3
Datamonitor 83 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 64 2
CNews Мишень 162 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
Juniper Research 510 2
Strategy Analytics 283 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
comScore 394 1
eMarketer 201 1
Gartner - Dataquest 348 1
IBM Research 107 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Microsoft Research 138 1
ResearchMe 14 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
BroadGroup 6 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Markets&Markets Research 106 1
MForum Analytics 20 1
GlobeScan 1 1
РАН - Российская академия наук 1828 23
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 9
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 61 8
Columbia University - Колумбийский университет 152 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 706 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 625 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 5
Yale University - Йельский университет 119 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 4
University of Oxford - Оксфордский университет 194 4
РАН ИФ - Институт философии 12 4
University of Chicago - Чикагский университет 97 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 399 4
University of Toronto - Университет Торонто 96 4
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 253 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 4
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 3
Level One - образовательный проект 13 3
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 3
VK Skillbox - Скилбокс 72 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 280 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 3
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11980 47
День молодёжи - 27 июня 711 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2173 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1848 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 240 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 944 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 363 4
CNews AWARDS - награда 442 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
SearchInform Road Show 6 2
МТС Телеком Идея 52 2
Docflow 146 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Единый день голосования 100 2
GeoВласть 43 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
CCWF - Call Center World Forum 17 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 17 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Diasoft Special Conf 5 1
Raiffeisen Award 4 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 1
Связь-Экспокомм 94 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
ИнфоКом 89 1
VMware Forum 3 1
Неогеография XXI - форум 65 1
itSMF - IT Service Management Forum 30 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1248384, в очереди разбора - 834333.
Создано именных указателей - 127428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще