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DarkNet Даркнет Теневой интернет Теневая Сеть Темный интернет



14.12.2020 Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных
03.05.2019 Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов
12.04.2019 Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей?
09.11.2018 «Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web
04.10.2018 Скан российского паспорта для махинаций стоит в Даркнете $10. Как не попасть на продажу
13.09.2007 Dark Web изучает человеческое общество
11.09.2007 Dark Web: интеллектуальный поиск террористической активности в интернете

Публикаций - 69, упоминаний - 91

DarkNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEQ - SEC Consult Services 1351 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 412 10
Meta - Facebook 4172 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3831 6
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 6
Twitter 2344 3
Telegram Group 713 3
PayPal 628 3
Magecart - Хакерская группировка 9 2
Apple Inc 10408 2
REvil - Хакерская группировка 37 2
GitHub 467 2
InfoWatch - Инфовотч 827 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 58 2
Check Point Software Technologies 692 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 220 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 1
Fortinet 316 1
Acer Group 2268 1
Anomali 5 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1077 1
Magento Inc 25 1
Verisign 354 1
Google LLC 9859 1
Shopify 16 1
Cisco IronPort 47 1
Flashpoint 29 1
TA505 - Хакерские группировки 6 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Stripe 19 1
Cymulate 3 1
Kaseya 27 1
Quanta Computer 202 1
Toplel - Хакерская группировка 2 1
Jawbone 35 1
Монитор безопасности 73 1
Unistellar - Хакерская группировка 1 1
Gemini Advisory 3 1
CB3ROB - CyberBunker 3 1
Dell EMC 4657 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5041 3
Открытие ФК 2046 3
LinkedIn 554 3
William Hill 5 2
АТАК - сеть магазинов 578 2
Uber 277 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
Возрождение - Коммерческий банк 131 1
Роснефть НК 423 1
Nike 154 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 146 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 1
Ticketmaster 40 1
MoneyGram 30 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 3 1
JBS 8 1
Western Union 119 1
Tesla Motors 265 1
eBay Inc 1571 1
FILA 3 1
British Airways - British Midland International 120 1
Росводоканал 63 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 928 1
Норникель - Норильский никель 278 1
ГПБ - Газпромбанк 823 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2020 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7273 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1076 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 69 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 874 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2265 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2414 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 305 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2080 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Президент Российской Федерации 3079 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 47 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 161 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2113 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 995 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1170 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2964 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 845 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 797 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7684 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30945 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1440 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 737 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5692 6
Сервер - Серверные платформы 2427 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2340 5
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1826 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1167 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1846 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8207 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 806 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1090 4
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 130 3
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 12 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 115 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 98 2
Мобильное приложение - Mobile app 2726 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3435 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2261 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 27 2
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 76 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 232 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2028 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1934 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4106 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 158 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1319 2
Threat Hunting - Охота за угрозами 19 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 12 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 232 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 30 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3120 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 254 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1822 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 114 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3697 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4807 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 217 7
Google Android 11685 5
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 257 4
Microsoft Windows 10 11225 4
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 635 3
Wall Street Market 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1743 2
Silk Road 12 2
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 2 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 108 2
DeviceLock DLP 75 2
Microsoft Office 3185 2
JQuery 31 1
Apple iOS 6297 1
Google YouTube - Видеохостинг 2201 1
Google Chrome - браузер 1218 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 81 1
Kaspersky Embedded Systems Security 9 1
Myspace - социальная сеть 635 1
Copperhead Android OS 9 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 95 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Google Analytics 87 1
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Microsoft Windows Live Mail 30 1
Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 134 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 16 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 54 1
Bitcoin Security Forum 1 1
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
PCYSYS PenTera 3 1
PowerShell Empire - фреймворк 3 1
Libertas Market 2 1
Experian CrossCore 2 1
OpenCart 10 1
Оганесян Ашот 77 4
Мельникова Анастасия 188 2
Рахметов Руслан 31 2
Fxmsp 6 2
Дягилев Василий 83 2
Водясов Алексей 110 2
Сачков Илья 105 2
Зайцев Михаил 157 2
Вахонин Сергей 9 1
Миркасымов Рустам 7 1
Зайцев Георгий 6 1
Мартынцев Алексей 3 1
Ложкин Сергей 17 1
Медведев Антон 5 1
Волошин Евгений 20 1
Кулешов Алексей 29 1
Карпенко Александр 3 1
Perry Mike - Перри Майк 6 1
Дарбинян Саркис 35 1
Biden Joe - Байден Джо 47 1
Фесенко Станислав 4 1
Jones Craig - Джонс Крейг 4 1
Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
Хрусталева Екатерина 1 1
Гостев Александр 80 1
Скулкин Олег 4 1
Тюхменев Валерий 9 1
Фролова Наталия 6 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 15 1
Кремез Виталий 1 1
Лагода Георгий 59 1
Демидов Сергей 56 1
Нуйкин Андрей 31 1
Чугунов Никита 57 1
Плешков Алексей 44 1
Арсентьев Андрей 56 1
Мунтян Алексей 7 1
Бусаргин Андрей 23 1
Галушкин Олег 172 1
Хамитов Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 101760 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44420 15
Франция - Французская Республика 5404 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10862 7
Германия - Федеративная Республика 8265 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12499 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12482 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12270 5
Канада 3093 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5077 3
Австралия - Австралийский Союз 2699 3
Индия - Республика 4171 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31883 3
Сингапур - Республика 1556 3
Бразилия - Федеративная Республика 1915 2
Италия - Итальянская Республика 3077 2
Ближний Восток 2528 2
Африка - Африканский регион 2772 2
Япония 9520 2
Европа 9927 2
Дания - Королевство 895 2
Украина 5869 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1865 1
Израиль 1711 1
Молдавия - Республика Молдова 662 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 255 1
Того - Тоголезская Республика 9665 1
Нидерланды 2110 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 26 1
Чехия - Чешская Республика 994 1
Нидерланды - Амстердам 502 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 679 1
Таиланд - Королевство 670 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 1
Европа Восточная 2891 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 34 1
Латвия - Латвийская Республика 683 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1709 10
Мошенничество 628 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1369 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 797 4
Русский язык 3929 3
ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 16 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5551 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 230 2
Банковский сектор экономики 1757 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 35 1
Сайты для взрослых 15 1
Английский язык 634 1
Чаевые 15 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1023 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4966 1
The Pirate Bay 106 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 16 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 798 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3686 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 150 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 456 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2339 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 253 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 903 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2803 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1569 1
BleepingComputer - Издание 145 5
Коммерсантъ - Издательский дом 830 3
ZDnet 575 2
Ведомости 303 1
Forbes - Форбс 574 1
Reddit 216 1
WikiLeaks 113 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2244 1
Bloomberg 989 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
Localbitcoins.com 1 1
Joker’s Stash 2 1
Phys.org 958 1
Comparitech 5 2
Gartner 3268 1
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
Check Point Research 51 1
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
RiskIQ 9 1
Kaspersky Security Bulletin 3 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 211 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
Олимпийские игры - Olympic Games 557 1
SC Awards Europe 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
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