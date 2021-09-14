Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
B2G
Business-to-government
Отношения между бизнесом и государством
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 136
B2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 4
|Чинкова Мария 25 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Путин Владимир 1826 2
|Белимов Александр 14 2
|Зименков Андрей 5 2
|Басов Алексей 79 2
|Анохин Сергей 40 2
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Клименко Алексей 11 1
|Суворов Владимир 17 1
|Горшенин Василий 5 1
|Герасимов Александр 40 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Рузанов Андрей 1 1
|Гребенник Александр 6 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Панасенко Денис 3 1
|Чумаков Денис 12 1
|Черников Алексей 22 1
|Beard Chris - Крис Берд 12 1
|Барулин Евгений 1 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Гайнулин Андрей 1 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Стисон Мария 3 1
|Абдилдабеков Марат 5 1
|Щуров Алексей 8 1
|Шипулин Александр 29 1
|Кузовкин Алексей 69 1
|Мальшаков Александр 4 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Каташов Александр 4 1
|Дудин Александр 5 1
|Шинкарев Александр 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кореш Виктор 71 1
|Русинова Юлия 21 1
|Акимов Максим 167 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|IBT - International Business Times 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762075, в очереди разбора - 665764.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762075, в очереди разбора - 665764.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru