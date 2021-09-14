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B2G
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14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
28.06.2021 Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 1
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 1
16.06.2020 Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора» 1
08.06.2020 МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
19.03.2020 В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
11.02.2020 В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 2
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 2
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков 3
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
07.06.2019 «ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза 2
01.02.2019 «Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
10.05.2018 «Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами 1
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 1
05.03.2018 Победители конкурса «Лидеры России» из «Ростелекома» получили назначения в компании 1
22.02.2018 «Ростелеком» запустил услугу SMS-рассылок для корпоративных клиентов мобильной связи 1
20.11.2017 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» внедрят единую СRM для B2B сегмента 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 2
17.10.2017 РОСЭУ выступила информационным спонсором СNews Forum 2017 1

Публикаций - 118, упоминаний - 136

B2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 9
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 6
SAP SE 3215 4
Huawei 2730 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 4
Синтерра - Synterra 565 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 3
Google LLC 7154 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Nokia Corporation 2439 2
Dahua Technology 34 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
АФК Система ПАО 995 2
Microsoft Corporation 11095 2
IBM 3544 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 2
Астон консалтинг 7 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
LG Electronics 1853 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
3748 1
ZTE Corporation 550 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Почта России ПАО 1574 4
Сбербанк страхование 47 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
О2О Холдинг 43 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Uber 257 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Лиза Алерт 18 1
Севергрупп 8 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1125 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роснано 456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
Linux OS 4260 5
Microsoft Windows 10 6645 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Dahua Thermal Solution 2 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Inoventica invGUARD 14 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Seldon АИС Тендеры 1 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Mozilla Firefox OS 82 1
ВымпелКом RobBee 4 1
Wargaming World of Warships 31 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Сбербанк Business Travel 3 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Google Mobile Services - GMS 37 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Uber Cargo 1 1
VideoMost IM 3 1
МегаФон Наши люди 18 1
Сберкорус Сфера курьер 12 1
МегаФон Цифровой юрист 3 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
АТОЛ Frontol 23 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Осеевский Михаил 221 4
Чинкова Мария 25 2
Прозоров Дмитрий 58 2
Путин Владимир 1826 2
Белимов Александр 14 2
Зименков Андрей 5 2
Басов Алексей 79 2
Анохин Сергей 40 2
Мещеряков Кирилл 22 1
Клименко Алексей 11 1
Суворов Владимир 17 1
Горшенин Василий 5 1
Герасимов Александр 40 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Рузанов Андрей 1 1
Гребенник Александр 6 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Панасенко Денис 3 1
Чумаков Денис 12 1
Черников Алексей 22 1
Beard Chris - Крис Берд 12 1
Барулин Евгений 1 1
Сивидов Алексей 31 1
Гайнулин Андрей 1 1
Флорентьева Мария 17 1
Стисон Мария 3 1
Абдилдабеков Марат 5 1
Щуров Алексей 8 1
Шипулин Александр 29 1
Кузовкин Алексей 69 1
Мальшаков Александр 4 1
Цейтлин Александр 11 1
Каташов Александр 4 1
Дудин Александр 5 1
Шинкарев Александр 2 1
Лосев Сергей 43 1
Прозоровский Василий 40 1
Кореш Виктор 71 1
Русинова Юлия 21 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Россия - Ростовская область 863 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Европа 3759 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Япония 2788 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Китай - Шанхай 244 2
Китай - Ханчжоу 27 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Южная Корея - Республика 1461 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Малайзия 341 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Австралия - Австралийский Союз 1126 2
Польша - Республика 829 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Челябинск 772 2
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Золотое кольцо России 7 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
Кодекс этики использования данных 8 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Человеческий фактор 126 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Образование в России 337 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
IBT - International Business Times 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
CNews Analytics 1990 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762075, в очереди разбора - 665764.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

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