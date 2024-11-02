Т1 Холдинг - Т1 Группа

Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач ности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1. Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфрастр

Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером

Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызова

ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве Финансовый институт развития ДОМ.РФ и холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, подписали соглашение о сотрудничестве в

Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-тех

Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устр

Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски сти в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследова

Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда.. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее»

Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» икационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний. «Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном И

Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства чные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1. *** Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и р

Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше елочисленного программирования и имитационного моделирования. Решение проблемы, впрочем, предлагают холдинг Т1 и МФТИ, которые объявили на конференции Data Fusion о создании совместного предпри

70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения т положительный эффект Сергей Голицын Руководитель бизнес-направления Т1 «Искусственный интеллект» (Холдинг Т1) Половина крупных российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ),

Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году трудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотр

Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP циональный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России е

Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей ртозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг

Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность ва» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изу

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке на мировом рынке Юрий Мацыгин руководитель производственного блока нового российского вендора НОТА (Холдинг Т1) В 2022 году российский бизнес потратил на покупку и разработку ПО рекордные 310 м

Такое время возможностей наступает нечасто Такое время возможностей наступает нечасто Антон Якимов Заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию В последний раз такие возможности для технологическог

Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря Что в программе? Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС B

Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1 Неклассическая стажировка Холдинг Т1 организовал двухнедельную стажировку для начинающих ИТ-специалистов из Москвы, Сан

Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год е DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.

ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов оцессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки п

Группа Т1 и Directum стали партнерами ес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота. Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов. «Партнерство

Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1 Т заходит во все традиционные сферы, — отмечает Ольга Добрякова, заместитель генерального директора группы Т1 по стратегическому развитию. — ИТ-специалистам сегодня нужно быть максимально гибки

«Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве ологического суверенитета. «Сотрудничество с ведущей российской IT-компанией будет способствовать скорейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов. «Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в этой сфере появляются по-настоящему прорывные технологии. «Почта банк» входит в число ведущих отечест

Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года» инации «Технология года в HR-автоматизации». Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы

Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го

Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го

Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных

«Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства без специалистов развернуть у себя «умный» дом становится проблематично. Возможность платформы от «Группы Т1» соединять в себе любые разнородные устройства позволяет снизить стоимость разверты