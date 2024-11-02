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Т1 Холдинг Т1 Группа

Т1 Холдинг - Т1 Группа

Группа Т1 – многопрофильный холдинг, один из участниковт российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. В 2021 году в штате – 8500 сотрудников. В 2020 году оборот холдинга составил 59,2 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics и TAdviser, Группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании Группы предоставляют  спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, МультиКарта, «Рексофт» и «Иннотех». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции Группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.

Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

 

 

 


02.11.2024 Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач

ности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1. Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфрастр
22.10.2024 Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой

Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером

21.10.2024 Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызова
16.10.2024 ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве

Финансовый институт развития ДОМ.РФ и холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, подписали соглашение о сотрудничестве в

16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных

T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-тех
10.10.2024 Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство

В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устр
03.07.2024 Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски

сти в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследова
06.06.2024 Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве

свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда.. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее»
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг»

икационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний. «Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном И
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства

чные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1. *** Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и р
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше

елочисленного программирования и имитационного моделирования. Решение проблемы, впрочем, предлагают холдинг Т1 и МФТИ, которые объявили на конференции Data Fusion о создании совместного предпри
70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения

т положительный эффект Сергей Голицын Руководитель бизнес-направления Т1 «Искусственный интеллект» (Холдинг Т1) Половина крупных российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ),
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году

трудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотр
05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP

циональный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России е
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей

ртозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность

ва» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изу
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

на мировом рынке Юрий Мацыгин руководитель производственного блока нового российского вендора НОТА (Холдинг Т1) В 2022 году российский бизнес потратил на покупку и разработку ПО рекордные 310 м
Такое время возможностей наступает нечасто

Такое время возможностей наступает нечасто Антон Якимов Заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию В последний раз такие возможности для технологическог
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря

Что в программе? Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС B
27.07.2023 Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1

Неклассическая стажировка Холдинг Т1 организовал двухнедельную стажировку для начинающих ИТ-специалистов из Москвы, Сан
31.05.2023 Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа
25.04.2023 Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год

е DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.
07.02.2023 ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов

оцессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки п
06.02.2023 Группа Т1 и Directum стали партнерами

ес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота. Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов. «Партнерство
27.12.2022 Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1

Т заходит во все традиционные сферы, — отмечает Ольга Добрякова, заместитель генерального директора группы Т1 по стратегическому развитию. — ИТ-специалистам сегодня нужно быть максимально гибки
10.11.2022 «Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве

ологического суверенитета. «Сотрудничество с ведущей российской IT-компанией будет способствовать скорейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов. «Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в этой сфере появляются по-настоящему прорывные технологии. «Почта банк» входит в число ведущих отечест
09.11.2021 Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года»

инации «Технология года в HR-автоматизации». Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы
08.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021

госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
03.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021

госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»

Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных
12.05.2016 «Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства

без специалистов развернуть у себя «умный» дом становится проблематично. Возможность платформы от «Группы Т1» соединять в себе любые разнородные устройства позволяет снизить стоимость разверты
17.11.2015 Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС»

федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» утвердил новых участников партнерства – АО «ГЛОНАСС» и АО «Группа Т1». В составе НП компании будут участвовать в развитии применения навигационных т

Публикаций - 228, упоминаний - 338

Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1459 57
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 489 54
8150 53
Т1 Иннотех 172 53
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 255 45
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1806 44
Т1 Иннотех - Дататех 95 37
Т1 Сервионика - Servionica 258 37
Корус Консалтинг ГК 1207 34
Ред Софт - Red Soft 678 30
Neoflex - Неофлекс 219 30
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 113 29
ITQuick - Айтиквик 45 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 105 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Ростелеком 9618 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12320 18
Microsoft Corporation 24565 17
Biocad - Биокад 78 17
SAP SE 5262 15
SimbirSoft - СимбирСофт 74 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 223 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 25 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 121 13
Газпром ЦПС 27 13
Naumen - Наумен 618 13
Diasoft - Диасофт 856 13
Крок - Croc 1771 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2149 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4830 10
Примо РПА 12 10
Oracle Corporation 6668 10
Softline - Софтлайн 2734 10
Yandex - Яндекс 7220 10
Рексофт - Reksoft 416 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3813 8
Telegram Group 1883 8
Broadcom - VMware 2350 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 433 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2785 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7188 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 457 37
Шереметьево Хэндлинг 36 35
Лента - Сеть розничной торговли 2059 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1618 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 447 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 512 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 451 31
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 130 30
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 30
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 68 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 74 29
Силовые машины 111 29
Почта России ПАО 2101 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2308 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 736 18
Газпром нефть 612 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 231 18
Восток-Сервис ГК 52 18
РЖД - Российские железные дороги 1892 18
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 61 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 137 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 327 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 85 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 122 16
Агроэко ГК 22 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
Газпром бурение 29 15
ПСБ - Промсвязьбанк 843 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 58 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 69 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Газпром ПАО 1341 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 470 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11448 69
Федеральное казначейство России 1761 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2712 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1930 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2867 12
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3023 10
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 819 7
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Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 203 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2481 2
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МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 901 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2973 2
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5401 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 649 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 305 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 100 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 335 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64943 162
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18747 157
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49628 151
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26887 96
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2638 39
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5217 38
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1708 36
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25112 35
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 861 35
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7252 34
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1575 34
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1298 33
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 939 33
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Коммерсантъ - Издательский дом 1815 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1278 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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