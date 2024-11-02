Т1 Холдинг Т1 Группа
Группа Т1 – многопрофильный холдинг, один из участниковт российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. В 2021 году в штате – 8500 сотрудников. В 2020 году оборот холдинга составил 59,2 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics и TAdviser, Группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.
Компании Группы предоставляют спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, МультиКарта, «Рексофт» и «Иннотех». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции Группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.
Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.
|02.11.2024
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Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач
ности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1. Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфрастр
|22.10.2024
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Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой
Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером
|21.10.2024
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Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры
Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызова
|16.10.2024
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ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве
Финансовый институт развития ДОМ.РФ и холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, подписали соглашение о сотрудничестве в
|16.10.2024
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Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных
T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-тех
|10.10.2024
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Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство
В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устр
|03.07.2024
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Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски
сти в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследова
|06.06.2024
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Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве
свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда.. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее»
|24.05.2024
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Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг»
икационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний. «Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном И
|21.05.2024
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Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства
чные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1. *** Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и р
|14.05.2024
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Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше
елочисленного программирования и имитационного моделирования. Решение проблемы, впрочем, предлагают холдинг Т1 и МФТИ, которые объявили на конференции Data Fusion о создании совместного предпри
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70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения
т положительный эффект Сергей Голицын Руководитель бизнес-направления Т1 «Искусственный интеллект» (Холдинг Т1) Половина крупных российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ),
|19.04.2024
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Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году
трудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотр
|05.04.2024
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Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP
циональный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России е
|02.04.2024
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Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей
ртозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг
|20.03.2024
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Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность
ва» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изу
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Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке
на мировом рынке Юрий Мацыгин руководитель производственного блока нового российского вендора НОТА (Холдинг Т1) В 2022 году российский бизнес потратил на покупку и разработку ПО рекордные 310 м
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Такое время возможностей наступает нечасто
Такое время возможностей наступает нечасто Антон Якимов Заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию В последний раз такие возможности для технологическог
|24.11.2023
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Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря
Что в программе? Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС B
|27.07.2023
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Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1
Неклассическая стажировка Холдинг Т1 организовал двухнедельную стажировку для начинающих ИТ-специалистов из Москвы, Сан
|31.05.2023
|Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа
|25.04.2023
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Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год
е DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.
|07.02.2023
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ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов
оцессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки п
|06.02.2023
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Группа Т1 и Directum стали партнерами
ес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота. Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов. «Партнерство
|27.12.2022
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Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1
Т заходит во все традиционные сферы, — отмечает Ольга Добрякова, заместитель генерального директора группы Т1 по стратегическому развитию. — ИТ-специалистам сегодня нужно быть максимально гибки
|10.11.2022
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«Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве
ологического суверенитета. «Сотрудничество с ведущей российской IT-компанией будет способствовать скорейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов. «Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в этой сфере появляются по-настоящему прорывные технологии. «Почта банк» входит в число ведущих отечест
|09.11.2021
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Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года»
инации «Технология года в HR-автоматизации». Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы
|08.11.2021
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Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021
госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
|03.11.2021
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Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021
госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
|05.03.2021
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Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»
Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных
|12.05.2016
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«Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства
без специалистов развернуть у себя «умный» дом становится проблематично. Возможность платформы от «Группы Т1» соединять в себе любые разнородные устройства позволяет снизить стоимость разверты
|17.11.2015
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Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС»
федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» утвердил новых участников партнерства – АО «ГЛОНАСС» и АО «Группа Т1». В составе НП компании будут участвовать в развитии применения навигационных т
Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 104 44
|Шадаев Максут 988 41
|Натрусов Артем 284 36
|Спирин Антон 59 35
|Тятюшев Максим 93 34
|Добровинский Александр 35 32
|Стоянов Алексей 41 32
|Чурсин Дмитрий 61 32
|Сотин Денис 205 31
|Сергеев Сергей 137 31
|Александров Александр 69 31
|Семенов Александр 144 31
|Ульянов Николай 109 31
|Леонов Алексей 79 30
|Ульянычев Матвей 36 30
|Климов Андрей 71 30
|Сивцев Илья 140 30
|Гуренков Михаил 30 29
|Долгов Александр 33 29
|Иванец Евгений 29 29
|Лукавенко Олег 35 29
|Рустамов Рустам 406 29
|Мельникова Алиса 87 29
|Евдокимов Игорь 50 29
|Маркова Светлана 32 29
|Гузовский Денис 68 29
|Сергеева Наталья 39 29
|фон Розен Александр 31 29
|Карпов Роман 57 29
|Сельдемиров Александр 42 29
|Сазонов Максим 29 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Гаврилов Евгений 42 29
|Федоров Алексей 115 28
|Калганов Игорь 51 21
|Фетисов Алексей 39 20
|Шпак Василий 215 20
|Албычев Александр 150 19
|Врацкий Андрей 135 19
|Харитонов Дмитрий 47 19
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