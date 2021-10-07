Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПАРК-Интерфакс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 104, упоминаний - 131
СПАРК-Интерфакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|European Retail Alliance 1 1
|Усманов Алишер 241 4
|Путин Владимир 1824 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Кобин Алексей 3 3
|Гольденберг Леонид 15 3
|Рейман Леонид 411 2
|Чеглаков Андрей 40 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Цуприк Василий 7 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Черепенников Антон 52 2
|Евтушенков Владимир 130 1
|Колокольцев Александр 3 1
|Врублевский Павел 75 1
|Хасис Лев 96 1
|Березкин Григорий 28 1
|Малис Александр 111 1
|Генс Филипп 29 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Романенко Андрей 76 1
|Шилов Сергей 61 1
|Макаров Алексей 49 1
|Мамут Александр 109 1
|Делицын Леонид 94 1
|Макаров Игорь 5 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Богачев Игорь 172 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Сирота Юрий 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761792, в очереди разбора - 665481.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761792, в очереди разбора - 665481.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru