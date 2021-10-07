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СПАРК-Интерфакс


07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 6
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 2
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
24.03.2021 «Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 2
11.12.2020 ОКБ и Microsoft создали инфраструктуру для оценки кредитных рисков 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» 2
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 2
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк» 3
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки 1
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса 4
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 1
21.10.2019 Apple назначила нового директора по продажам в России 1
07.10.2019 «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 2
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1

Публикаций - 104, упоминаний - 131

СПАРК-Интерфакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Microsoft Corporation 11077 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
АФК Система ПАО 994 3
Крок 1219 3
АйТи 751 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
МФИ Софт 103 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Цифровые активы 11 2
Ангстрем-Т 95 2
Facebook 3765 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Samsung Electronics 5666 2
AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
3738 1
Nokia Corporation 2434 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Микрон - Micron 365 1
Huawei 2730 1
Twitter 2204 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Quantum-A 1 1
Ланит ГК 1156 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Яндекс.Такси 271 3
Uber Technologies 258 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
LinkedIn 520 2
Альфа-Банк 1123 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
О2О Delivery club 153 2
Lamoda 83 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Яндекс.Еда 93 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Роснефть НК 367 2
Газпром нефть 382 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Foodfox 11 2
Target Global 10 2
Uber 257 2
Русагро Группа Компаний 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1572 1
Газпром ПАО 520 1
Почта Банк 289 1
Связной ГК 878 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
AliExpress 275 1
Gett 60 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Qiwi 783 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Зенит 131 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Правительство РФ 2203 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Счётная палата РФ 460 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
European Retail Alliance 1 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Flash 474 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 21 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Dendy - Игровая приставка 15 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Яндекс.Телефон 16 1
Kioxia KumoScale 2 1
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Rambler Касса 13 1
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 1
SimpleFinance - TenderHub - ТендерХаб 1 1
FogSoft iTender SRM 3 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Эвотор Pay 5 1
Развивай.РФ 3 1
МТС VDome 3 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 6 1
Терн Аналитика - TernAnalytics 1 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Сбербанк Плати QR 3 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Office 1939 1
Усманов Алишер 241 4
Путин Владимир 1824 3
Никифоров Николай 1126 3
Кобин Алексей 3 3
Гольденберг Леонид 15 3
Рейман Леонид 411 2
Чеглаков Андрей 40 2
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
Цуприк Василий 7 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Кирсанов Алексей 24 2
Худавердян Тигран 66 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Черепенников Антон 52 2
Евтушенков Владимир 130 1
Колокольцев Александр 3 1
Врублевский Павел 75 1
Хасис Лев 96 1
Березкин Григорий 28 1
Малис Александр 111 1
Генс Филипп 29 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Михайлов Сергей 37 1
Вермишян Геворк 61 1
Овчинников Сергей 24 1
Стрешинский Иван 33 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Романенко Андрей 76 1
Шилов Сергей 61 1
Макаров Алексей 49 1
Мамут Александр 109 1
Делицын Леонид 94 1
Макаров Игорь 5 1
Исмаилов Рашид 47 1
Богачев Игорь 172 1
Нащекин Алексей 111 1
Никифорова Светлана 33 1
Сирота Юрий 38 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
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Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Франция - Французская Республика 2122 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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