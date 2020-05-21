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Психология Психологическая поддержка
Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|Соловьев Владимир 102 1
|Phys.org 972 8
|Der Spiegel 143 6
|New Scientist 1447 5
|Wissenschaft 35 2
|Die Welt 68 2
|ScienceDaily 400 2
|TerraDaily 141 2
|LiveScience 153 2
|Nature 769 2
|Associated Press 1975 2
|Telegraph 197 1
|The National Interest 2 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
|Известия ИД 300 1
|NewsFactor 127 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
|Fortune 196 1
|CNET - Издание 1580 1
|The Register 1285 1
|ABC News 50 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 1
|Forbes - Форбс 589 1
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