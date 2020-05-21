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Психология Психологическая поддержка


Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.


21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции
10.01.2018 Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес
31.10.2013 В компании люди кажутся симпатичнее
25.04.2012 Виртуальный психолог будет лечить военных
08.12.2011 В армии появится "киберпсихолог"
07.10.2010 Психология современных мужчин приближается к первобытной
14.07.2010 Психологи исследовали парадоксы русской души
15.01.2008 Психологи реабилитировали геймеров
12.11.2007 Экзистенциальные страхи и политика: исследование
28.09.2007 Достижения техники безопасности делают человека уязвимым
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению
23.04.2002 Наука: Оптимизм может быть вреден, а пессимизм - полезен
25.04.2000 Исследования психологов показали, что видеоигры с насилием ведут к агрессии в реальной жизни

Публикаций - 315, упоминаний - 348

Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 7
Meta Platforms - Facebook 4258 6
Oracle Corporation 6009 5
Apple Inc 10655 5
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SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 230 2
Huawei 3206 2
Intel Corporation 11233 2
PayPal 634 2
Rambler Group - Рамблер ГК 808 2
Sony Ericsson 1107 2
Google LLC 10256 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 778 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1090 2
Гарда Технологии 50 2
Red Hat 1183 2
Cisco Systems 4713 2
Softline - Софтлайн 1862 1
Крок - Croc 1612 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 754 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 1
HP 3Com 659 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 967 1
Siemens AG - Siemens Group 2297 1
Ericsson 2708 1
Dell EMC 4719 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 6
X5 Group 702 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 3
РУСАЛ - Объединённая компания 33 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 2
АТАК - сеть магазинов 2758 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 2
Почта России ПАО 1851 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
AliExpress 327 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 637 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Groupe SEB - Rowenta 29 1
Braun 68 1
Groupe SEB - Tefal 73 1
Открытие ФК 2582 1
Русский стандарт Банк 368 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 360 1
BMW 392 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 15 1
КонсультантПлюс 102 1
Евросеть 1392 1
Аэрофлот 644 1
Связной ГК 1163 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 1
Президент Российской Федерации 3614 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 6
Правительство РФ 8019 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1104 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 234 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1565 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 160 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 26 1
Правительство Москвы 1620 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 1
Верховный суд РФ - УСД - Управления судебного департамента 41 1
СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 11 1
Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 194 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 17
Website - Вебсайт 8484 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 14
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4209 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 11
Сервер - Серверные платформы 9687 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1900 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1862 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3437 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1269 6
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 705 5
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5147 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2448 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1939 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1888 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1330 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 342 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3969 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 605 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1814 3
Социальные сети - Соцсети 3647 3
Google Android 11926 10
Apple iOS 6390 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 7
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 4
WhatsApp Messenger 742 4
Microsoft Windows 10 11504 4
Microsoft Skype 1935 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 246 3
Apple macOS 1438 3
Apple FaceTime 168 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 2
Linux OS 7642 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3846 2
1С:ERP Управление предприятием 267 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 110 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 420 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2646 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 54 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 158 1
IBM Informix СУБД 132 1
Statista 121 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 220 1
VMware Carbon Black - Bit9 38 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 932 1
1С:Бухгалтерия 629 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 43 1
Космодром Байконур 1025 1
Microsoft Office Word 620 1
ByteDance TikTok 139 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 174 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 121 1
Новые облачные технологии - МойОфис 372 1
Microsoft Windows 2059 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft Office 3232 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1572 1
Kaspersky Safe Browser 19 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 55 1
Комиссаров Дмитрий 189 2
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Баранов Михаил 7 1
Муромец Юлия 28 1
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Садовничий Виктор 54 1
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Хакамада Ирина 12 1
Phelps Elizabeth - Фелпс Элизабет 2 1
Филатов Алексей 5 1
Назаров Алексей 69 1
Степанов Евгений 17 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Путин Владимир 2533 1
Лоевская Анна 18 1
Матвеев Лев 50 1
Соловьев Владимир 102 1
Россия - Российская федерация - РФ 107341 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 7
Германия - Федеративная Республика 8751 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 6
Земля - планета Солнечной системы 7321 6
Канада 3260 5
Великобритания - Лондон 2027 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 4
Япония 9943 4
Европа Восточная 2921 4
Италия - Итальянская Республика 3264 3
Франция - Французская Республика 5596 3
Нидерланды 2182 3
Австралия - Австралийский Союз 2774 3
США - Массачусетс 463 3
Украина 6157 3
Европа 11813 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 2
Эквадор - Республика 83 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 997 2
США - Калифорния - Санта-Клара 174 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 2
США - Нью-Йорк 2609 2
США - Калифорния 3379 2
Азия - Азиатский регион 3782 2
Беларусь - Белоруссия 3494 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2871 2
Америка 2003 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2041 2
Индия - Республика 4249 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 2
Россия - УФО - Свердловская область 1101 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 15
Мошенничество - Махинации 1902 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 3
Болезнь Альцгеймера 186 2
Русский язык 4902 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 552 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1417 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2446 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1133 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 128 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1397 1
Дед Мороз 157 1
Английский язык 737 1
НСЖ - накопительное страхование жизни 3 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 473 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 606 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 670 1
Азартные игры 47 1
Астероид 68 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 276 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 469 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 307 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 1
Спам - Spam 660 1
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 8 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
Phys.org 972 8
Der Spiegel 143 6
New Scientist 1447 5
Wissenschaft 35 2
Die Welt 68 2
ScienceDaily 400 2
TerraDaily 141 2
LiveScience 153 2
Nature 769 2
Associated Press 1975 2
Telegraph 197 1
The National Interest 2 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
Известия ИД 300 1
NewsFactor 127 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
Fortune 196 1
CNET - Издание 1580 1
The Register 1285 1
ABC News 50 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 1
Forbes - Форбс 589 1
IDC - International Data Corporation 4661 2
Gartner 3300 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
500 Startups 4027 1
Tractica 7 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Strategy Analytics 283 1
Synergy Research Group 39 1
Fortune Global 100 138 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 2
АИС - Академия информационных систем 56 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 1
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 95 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
Yale University - Йельский университет 116 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 199 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 35 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
РАН - Российская академия наук 1382 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 241 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 603 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
Docflow 122 1
День смеха - 1 апреля 4 1
SearchInform Road Show 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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