Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прайм
Агентство экономической информации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 527, упоминаний - 537
Прайм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 25
|Щеголев Игорь 676 22
|Рейман Леонид 407 19
|Путин Владимир 1820 18
|Собянин Сергей 211 5
|Брюквин Юрий 196 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Изосимов Александр 87 3
|Швецов Сергей 6 3
|Чугунов Никита 53 3
|Урличич Юрий 30 3
|Борисов Юрий 91 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Маслов Александр 28 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Иванова Татьяна 11 2
|Калугин Сергей 162 2
|Провоторов Александр 146 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Родионов Павел 2 2
|Швецов Владимир 28 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Мардер Наум 100 2
|Носков Константин 201 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Греф Герман 204 1
|Морейнис Аркадий 3 1
|Мальцев Алексей 12 1
|Новиков Евгений 39 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Шадаев Максут 384 1
|Жаров Александр 165 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Паршин Максим 141 1
|Войтенко Олег 24 1
|Корня Алексей 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755111, в очереди разбора - 658801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755111, в очереди разбора - 658801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru