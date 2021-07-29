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Прайм
Агентство экономической информации


29.07.2021 В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 1
30.03.2021 «ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу 1
26.03.2021 В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
07.12.2020 ВТБ утроил объем безбумажных операций в своих офисах 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
25.09.2020 ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания 1
09.09.2020 «Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+» 1
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 1
22.04.2020 ВТБ увеличил лимиты денежных переводов через интернет-банк в пять раз 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
05.02.2020 ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию 1
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 3
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
12.07.2018 «Альпари» выпустила обновленную версию мобильного приложения Alpari Mobile для iOS 1
20.06.2018 «Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс» 1
30.05.2018 «Яндекс Терра» и НТЦ «Газпром нефти» завершили тестирование отечественной системы для обработки сейсморазведочных данных 1
21.08.2017 BSS обновила систему CORREQTS Corporate до версии 2.3.19 1
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 1
17.04.2017 Электронную подпись УЦ ВБЦ принимают все пять информагентств по раскрытию информации 1
09.03.2017 «Гипровостокнефть» защитилась от шифровальщиков с помощью Dr.Web 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
24.01.2017 «Альпари» запустила информационно-аналитическое приложение для iOS 1
04.10.2016 Объём профинансированных поставок на FactorPlat за 3 квартал 2016 превысил 3,7 млрд руб. 1
31.03.2016 «Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL 1
18.12.2015 За обиды «Яндекса» Google может заплатить 8% выручки 1
09.06.2015 Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов 1
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 1
29.04.2015 К площадке FactorPlat присоединилась факторинговая компания «Прайм» 1
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
20.01.2015 Россияне купили американский геолокационный стартап 1
12.12.2014 Концепция изменилась: Глава Минкомсвязи предложил разработчикам отечественной ОС объединяться 1

Публикаций - 527, упоминаний - 537

Прайм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 22
Nokia Corporation 2404 17
Ростелеком Связьинвест 692 14
Lenovo Motorola 990 14
Apple Inc - Эппл Рус 7669 13
АФК Система ПАО 990 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 10
Ситроникс - Sitronics 556 10
Microsoft Corporation 10997 9
Samsung Electronics 5627 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Nokia Siemens Networks 166 7
Cisco Systems 2035 6
Ericsson 846 6
Telia Company 346 6
Intel Corporation 4143 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
IBM 3524 5
Alcatel-Lucent Enterprise 325 5
NTT DoCoMo 156 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Yandex - Яндекс 4098 5
HP Inc. 2893 5
Рустелеком ТК 196 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 5
China Mobile 184 5
Синтерра - Synterra 562 5
Google LLC 7124 5
Ростелеком Дальсвязь 203 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Telenor 293 5
Sony Ericsson 459 5
Siemens AG - Сименс Россия 639 4
Turkcell 178 4
Евросеть 882 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Почта России ПАО 1570 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
Альфа-Групп 318 4
Visa International 1343 3
ВТБ Факторинг 22 3
Waarde Capital 7 3
Leta Capital 42 3
Prostor Capital 28 3
Газфонд НПФ 4 3
Runa Capital 153 3
Сбербанк Факторинг 18 3
Alpari - Альпари 50 3
МСП Факторинг 10 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
Лидер УК 15 3
КапиталЪ ИФД 10 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Открытие ФК 538 3
Связной ГК 875 2
Первоуральскбанк 3 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Farimex - Фэримекс 14 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 82 2
X5 Group 599 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
РКС - Российские космические системы 100 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Связь-банк 78 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Гипросвязь ПАО 44 1
UMA - United Music Agency 17 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 55
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 8
Правительство РФ 2198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Арбитражный суд города Москвы 339 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Росинфокоминвест 39 4
Счётная палата РФ 459 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Роснано 456 3
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
Единая Россия - Политическая партия 171 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Linux Foundation 157 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 151 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 129 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
FTTH - Fiber To The Home 95 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
ВТБ Онлайн 137 6
Google Android 10750 6
Linux OS 4236 5
Apple iPhone 3 383 4
Edisoft FactorPlat 17 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 4
Alpari Invest 10 3
Alpari Options 8 3
Alpari Mobile 8 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Apple iPhone 4 700 3
ICQ 493 3
Apple Macintosh 186 2
Red Hat Linux 43 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 2
RoboETF 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple iPad 3263 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
Schneider Electric StruxureWare 9 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
SafeTech SafeTouch 28 1
Monarch - Монарх - электромобиль 10 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 110 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Opera Mini 188 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 52 1
Tesla Model S 59 1
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Медведев Дмитрий 1433 25
Щеголев Игорь 676 22
Рейман Леонид 407 19
Путин Владимир 1820 18
Собянин Сергей 211 5
Брюквин Юрий 196 4
Никифоров Николай 1126 3
Изосимов Александр 87 3
Швецов Сергей 6 3
Чугунов Никита 53 3
Урличич Юрий 30 3
Борисов Юрий 91 2
Чемезов Сергей 121 2
Маслов Александр 28 2
Мамонов Михаил 24 2
Иванова Татьяна 11 2
Калугин Сергей 162 2
Провоторов Александр 146 2
Солдатов Алексей 77 2
Родионов Павел 2 2
Швецов Владимир 28 2
Евтушенков Владимир 130 2
Кудрин Алексей 63 2
Мардер Наум 100 2
Носков Константин 201 2
Юрченко Евгений 75 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Греф Герман 204 1
Морейнис Аркадий 3 1
Мальцев Алексей 12 1
Новиков Евгений 39 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Шадаев Максут 384 1
Жаров Александр 165 1
Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
Рубанов Владимир 61 1
Песков Дмитрий 65 1
Паршин Максим 141 1
Войтенко Олег 24 1
Корня Алексей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 218
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 25
Украина 3344 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 19
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Индия - Республика 2156 12
Япония 2752 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 10
Северная Америка 1402 10
Европа 3725 9
Европа Западная 609 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Россия - Свердловская область 804 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Великобритания - Лондон 815 7
Узбекистан - Республика 820 6
Казахстан - Республика 2618 6
Италия - Итальянская Республика 1363 6
Африка 1480 6
Ближний Восток 1466 6
Нидерланды 969 5
Молдавия - Республика Молдова 427 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Восточная Европа 1667 5
Испания - Королевство 1248 5
Азия - Азиатский регион 1510 5
Россия - Иркутская область 536 5
Польша - Республика 824 4
Бразилия - Федеративная Республика 1120 4
Финляндия - Финляндская Республика 811 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 4
Россия - ПФО - Самара 1285 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Канада 1290 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Образование в России 328 2
Русский язык 966 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Космодром Байконур 97 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
Вторая мировая война 254 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
White list - Белый список 34 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Абонентская база 9 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Пиратство - Авторское право 200 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 18
РИА Новости 654 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 4
Ведомости 259 3
Россия 24 - телеканал 86 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
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