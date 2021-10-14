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Мосгорсуд
Московский городской суд


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 2
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб 1
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 1
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 3
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 5
26.05.2021 Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде 3
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 2
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 2
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 4
04.02.2021 Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова 2
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
18.12.2020 Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 2
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
21.09.2020 Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 7
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 3
29.06.2020 Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать 1
28.05.2020 Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России 2
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц 5
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 4
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 5
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 2
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 1

Публикаций - 293, упоминаний - 757

Мосгорсуд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 53
Yandex - Яндекс 4098 23
Google LLC 7124 16
Rambler Group - Рамблер ГК 483 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Facebook 3764 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 8
Т-Платформы 272 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Telegram Group 702 7
Microsoft Corporation 10997 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 4
Cloudflare 50 4
Huawei 2723 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Merlion - Мерлион 273 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Alawar - Алавар 29 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Twitter 2204 2
GitHub 412 2
АФК Система ПАО 990 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Samsung Electronics 5627 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
Verisign 57 2
Zello 20 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Anonymous - Хакерская группировка 55 2
Stafory - Стафори 14 2
I-Defence 4 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
Флибуста 27 8
Газпром-Медиа Холдинг 120 7
Почта России ПАО 1570 6
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
Эксмо-АСТ - издательство 50 5
Аэрофлот 492 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
Assist - Ассист 123 4
LinkedIn 520 2
Springer Nature Limited 4 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Elsevier 5 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 2
Аудиокнига 4 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
ВТБ24 583 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 2
Коловрат 5 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Storytel - Сторител 5 1
Азбука-Аттикус 4 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Sony Music Entertainment 41 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Валрус Консалтинговая компания Карцева - Valrus 1 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
UMG - Universal Music Group 85 1
Телеспорт 3 1
Bookmate 19 1
Добрая книга 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 12
Верховный суд Российской Федерации 174 12
Президент Российской Федерации 1439 10
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 8
Федеральное казначейство России 766 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 7
Конституционный суд РФ 48 6
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Таганский районный суд города Москвы 44 5
Прокуратура города Москвы 8 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 3
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 2
Интернет-видео - ассоциация 9 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Демократическая политическая партия США 36 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
ФЛК - Форматно-логический контроль 3 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 22
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 14
Google YouTube - Видеохостинг 1702 10
Google Android 10750 8
Microsoft Windows 10 6602 8
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 7
Linux OS 4236 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Apple macOS 921 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 3
Alfresco 114 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Stafory - робот Вера 24 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 2
Rutor - BitTorrent-трекер 11 2
Snapchat 89 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Amazon Alexa 138 2
Apple iPad 3263 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Azure 1171 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple - App Store 2198 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
МегаФон Рекрутики 3 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 63 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 110 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
Rx-Promotion 9 1
Бырдин Алексей 21 11
Путин Владимир 1820 10
Волин Алексей 113 8
Жаров Александр 165 8
Опанасенко Всеволод 100 7
Толстова Татьяна 35 6
Титов Борис 27 5
Дуров Павел 216 5
Никифоров Николай 1126 5
Михайлов Сергей 37 5
Маринин Александр 4 4
Чичваркин Евгений 82 4
Врублевский Павел 75 4
Стоянов Руслан 30 4
Козлюк Артем 39 4
Дарбинян Саркис 35 4
Докучаев Дмитрий 14 3
Фомченков Георгий 9 3
Егорова Ольга 11 3
Навальный Алексей 58 3
Дерипаска Олег 19 3
Александрова Александра 8 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Субботин Вадим 11 2
Артимович Дмитрий 19 2
Яровая Ирина 63 2
Колесников Олег 13 2
Казарян Карен 31 2
Рейман Леонид 407 2
Ходорковский Михаил 7 2
Володин Вячеслав 62 2
Артимович Игорь 20 2
Толстых Петр 3 2
Лугов Андрей 32 2
Ананьев Алексей 88 2
Рябыко Максим 9 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Щеголев Игорь 676 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Соколов Алексей 121 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 8
Украина 3344 7
Индия - Республика 2156 6
Казахстан - Республика 2618 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Нидерланды 969 3
Таиланд - Королевство 355 2
США - Сан-Франциско 687 2
США - Аризона 95 2
США - Иллинойс 75 2
Нидерланды - Амстердам 258 2
Канада 1290 2
Канада - Нью-Денвер 4 2
Япония 2752 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Америка 452 2
Франция - Париж 364 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Россия - Иркутская область 536 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - Костромская область 228 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Россия - Тобольск 70 1
Украина - Чернобыль 7 1
Россия - Ростовская область 859 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Пиратство - Авторское право 200 87
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 33
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 17
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 11
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 8
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 7
СИЗО - Следственный изолятор 65 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Запугивание и шантаж 2 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 9
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
РосКомСвобода 75 8
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