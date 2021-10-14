Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосгорсуд
Московский городской суд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 293, упоминаний - 757
Мосгорсуд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бырдин Алексей 21 11
|Путин Владимир 1820 10
|Волин Алексей 113 8
|Жаров Александр 165 8
|Опанасенко Всеволод 100 7
|Толстова Татьяна 35 6
|Титов Борис 27 5
|Дуров Павел 216 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Михайлов Сергей 37 5
|Маринин Александр 4 4
|Чичваркин Евгений 82 4
|Врублевский Павел 75 4
|Стоянов Руслан 30 4
|Козлюк Артем 39 4
|Дарбинян Саркис 35 4
|Докучаев Дмитрий 14 3
|Фомченков Георгий 9 3
|Егорова Ольга 11 3
|Навальный Алексей 58 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Александрова Александра 8 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Субботин Вадим 11 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Яровая Ирина 63 2
|Колесников Олег 13 2
|Казарян Карен 31 2
|Рейман Леонид 407 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Артимович Игорь 20 2
|Толстых Петр 3 2
|Лугов Андрей 32 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Рябыко Максим 9 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Соколов Алексей 121 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754935, в очереди разбора - 658625.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754935, в очереди разбора - 658625.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru