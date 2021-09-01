Интерфакс СПАРК

Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов

Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников

Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам