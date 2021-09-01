Индексная книга CNews*
Интерфакс СПАРК
Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:
- Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
- Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
- Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
- Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).
Публикаций - 127, упоминаний - 145
Интерфакс СПАРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 10
|Фролов Денис 21 5
|Путин Владимир 2542 4
|Усманов Алишер 275 4
|Лачков Евгений 23 4
|Калинин Александр 124 4
|Сушкевич Антон 60 4
|Гольденберг Леонид 45 4
|Рейман Леонид 1009 3
|Кобин Алексей 3 3
|Глотов Алексей 24 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Худавердян Тигран 72 2
|Делицын Леонид 110 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 2
|Лифшиц Евгений 9 2
|Майорец Максим 3 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Чемезов Сергей 134 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Чеглаков Андрей 50 2
|Евдокимов Андрей 67 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Генс Филипп 32 2
|Покровский Иван 67 2
|Шамзон Светлана 31 2
|Сивцев Илья 30 2
|Калинин Алексей 31 2
|Яппаров Тагир 80 2
|Комиссаров Дмитрий 192 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Черепенников Антон 58 2
|Цуприк Василий 11 2
|Касимов Игорь 13 2
|Тарасенко Алексей 16 2
|Малофеев Константин 106 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Исмаилов Рашид 47 1
|Лящ Михаил 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.