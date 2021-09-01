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Интерфакс СПАРК

Интерфакс СПАРК

Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:

  • Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
  • Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
  • Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
  • Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).

01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК
20.02.2012 ТТК приобрел оператора «Спарк»
25.01.2012 Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс.
29.12.2011 «Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону
24.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге
20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске
21.09.2011 Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс.
02.08.2011 «Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»
03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт»
10.09.2010 «Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске
08.06.2010 «Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard
14.05.2010 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле
04.02.2009 Dr.Web защитит абонентов «Спарка» от вирусов и спама

Публикаций - 127, упоминаний - 145

Интерфакс СПАРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Yandex - Яндекс 5015 10
Microsoft Corporation 22497 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
АФК Система ПАО 1638 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 5
Varton - Вартон ТПК - Gauss 26 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 5
Ситроникс - Sitronics 941 4
Apple Inc 10683 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
HP - Hewlett-Packard 3567 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 19 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
РТИ 130 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 3
Samsung Electronics 9333 3
Крок - Croc 1616 3
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
Новые облачные технологии (НОТ) 277 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Oracle Corporation 6035 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 279 3
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
Яндекс.Такси 304 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Яндекс.Еда 490 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 3
X5 Group 709 3
Uber 287 3
Газпром ПАО 1008 3
Foodfox 13 3
Газпром нефть 439 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 2
Евросеть 1393 2
Роснефть НК 434 2
re:Store 144 2
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 2
Marshall Capital Partners 68 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 2
GFG - Lamoda - Купишуз 90 2
VK Delivery club 171 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Почта России ПАО 1853 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 2
Развитие Иннополиса 4 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
LinkedIn 558 2
АВК Инвестментс 4 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
Альфа-Банк 1476 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
AliExpress 327 1
Qiwi 878 1
Мегаполис ТК 152 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 9
Президент Российской Федерации 3770 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Счётная палата РФ 628 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 1
Квадра - Новомосковская ГРЭС 3 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
ФРИИ Инвест 3 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 53 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
European Retail Alliance 1 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 15
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
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Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 3
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