





Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».