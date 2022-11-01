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Здравоохранение Беременность и роды рождение ребенка деторождение декретный отпуск материнство пособие на детей и беременных женщин

Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин



Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет.
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».


01.11.2022 Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
21.10.2022 С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз
28.04.2022 Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России
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06.08.2015 Во Владимире создан электронный фонд актов о рождении
19.09.2007 Ученые пытаются выяснить, о чем думают новорожденные
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

Публикаций - 361, упоминаний - 385

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10200 40
Microsoft Corporation 23661 20
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 917 13
Барс груп 520 9
Yandex - Яндекс 5857 9
Галактика - Корпорация 1421 9
Цифра ГК 2173 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7107 8
IBM - International Business Machines Corp 9229 8
Yahoo! 3690 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4255 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 119 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 269 6
Google LLC 11060 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9702 5
Ростелеком - РТЛабс 159 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8137 5
Intel Corporation 11718 5
Apple Inc 11310 5
ГКС - Группа компаний Систематика 344 4
Amazon Inc - Amazon.com 2827 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6356 4
Samsung Electronics 9795 4
Twitter 2742 4
Oracle Corporation 6366 4
Восход ФГБУ НИИ 603 4
Meta Platforms - Facebook 4349 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 318 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2844 3
РТИ Микрон - Micron 1262 3
ФОРС - Центр разработки 566 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2802 3
Dell EMC 4944 3
HP Inc. 5577 3
VK - Mail.ru Group 3227 3
Telegram Group 1145 3
Cisco Systems 4910 3
Крок - Croc 1721 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 235 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6273 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5981 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 6
Почта России ПАО 2026 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 5
РЖД - Российские железные дороги 1656 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
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Visa International 1880 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 915 3
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1778 3
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Альфа-Банк 1613 3
101Hotels.com 713 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 2
Ренессанс Страхование 126 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 518 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 51 2
HeadHunter Group - HH Group 294 2
Ford 399 2
Honda Motor Company 230 2
eBay Inc 1602 2
Лента - Сеть розничной торговли 1748 2
Почта Банк 373 2
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АльфаСтрахование СГ 272 2
ГПБ - Газпромбанк 955 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 579 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 56 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2456 2
Citi - Citibank - Ситибанк 303 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 719 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 1
Caterpillar 88 1
Газпром ПАО 1177 1
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ПСБ - Промсвязьбанк 746 1
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Gates William Henry - Гейтс Билл 903 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
Кураш Антон 32 2
Акимов Максим 178 2
Скляр Алексей 52 2
Козлов Александр 62 2
Володин Вячеслав 72 2
Финк Дмитрий 15 2
Чукарин Алексей 57 2
Веригин Илья 28 2
Чумаков Денис 17 2
Мурашко Михаил 8 2
Дегтев Геннадий 177 2
Колесников Виталий 6 2
Левашов Александр 88 2
Allen Paul - Аллен Пол 119 2
Серебряникова Анна 62 2
Орешкин Максим 22 2
Чернышенко Дмитрий 461 2
Киселев Николай 13 2
Попов Алексей 330 2
Мишустин Михаил 506 2
Россия - РФ - Российская федерация 125031 167
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50483 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39872 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15371 21
Европа 21460 20
Земля - планета Солнечной системы 9836 20
Япония 13017 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6386 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15300 16
Франция - Французская Республика 7105 16
Италия - Итальянская Республика 4238 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4925 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13037 15
Солнечная система - Solar system 2458 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3436 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17217 12
Германия - Федеративная Республика 12141 11
Нидерланды 3331 11
Казахстан - Республика 4952 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2359 10
Канада 4726 9
Россия - ПФО - Самарская область 1138 9
Россия - СФО - Новосибирск 3765 9
США - Калифорния 4683 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2688 9
Южная Корея - Республика 6320 8
Швеция - Королевство 3542 7
США - Флорида 745 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 743 7
Америка 2159 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1173 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13283 6
Индия - Республика 5115 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3367 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1584 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 6
Россия - УФО - Свердловская область 1198 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2051 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1033 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 689 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42571 148
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24639 81
Паспорт - Паспортные данные 2132 72
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8434 68
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8962 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42772 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7006 53
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 342 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5243 47
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6568 37
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5598 31
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6526 29
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1555 23
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 514 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10991 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3226 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3077 21
Зоология - наука о животных 2325 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5111 20
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1769 20
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1187 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4917 17
Информационное общество - Государственная программа 1298 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3779 16
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3153 15
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 997 15
Кредитование - Сrediting - Заём 5949 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2188 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 906 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3986 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1594 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5326 13
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 205 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9478 12
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет 503 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3090 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4385 12
Thomson Reuters - Рейтер 5786 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 684 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11027 6
AP - Associated Press 1994 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Nature 796 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1302 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 817 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 3
Российская газета 242 2
Future - Space.com 195 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 2
Wired - Издание 225 2
91Mobiles 1718 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Die Welt 80 2
Newsweek 36 2
Kyodo 47 2
Ведомости 598 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 2
Forbes - Форбс 651 2
EurekAlert 270 1
Silicon.com 364 1
Vnunet 226 1
Phys.org 973 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
Daily Telegraph 45 1
Gamespot 37 1
Times 651 1
iVillage 32 1
Nature Genetics 5 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
The Verge - Издание 507 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7517 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2348 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 3
Gartner - Гартнер 3489 2
BCG - Boston Consulting Group 100 2
DWPI - Derwent World Patents Index 1 1
Juniper Research 508 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
comScore 394 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
CNews Мишень 160 1
Comparitech 5 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Forrester Research 814 1
ABI Research 233 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 21 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
РАН - Российская академия наук 1813 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 592 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1304 2
Yale University - Йельский университет 118 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 33 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 22 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 1
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 9 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 77 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 1
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 12 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 10 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 150 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 220 1
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